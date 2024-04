"Wunschkandidat" Seitz wird Cheftrainer bei Lok Leipzig

Der 1. FC Lok Leipzig hat einen neuen Trainer. Ab der kommenden Saison wird Jochen Seitz an der Seitenlinie des Nordost-Regionalligisten stehen.

Bereits in der letzten Woche war durchgesickert, dass der 1. FC Lok Leipzig den bis dato von Tomislav Piplica vertretungsweise übernommenen Trainerposten mit einer externen Personalie neu besetzen würde und der Nachfolger sogar bereits feststehen würde. Wie der aktuelle Tabellen-13. der Regionalliga Nordost am Montagnachmittag vermeldete, wird Jochen Seitz ab der kommenden Saison an der Seitenlinie der Leipziger stehen.

Der ausgebildete Fußball-Lehrer betreute zuletzt über sieben Jahre das Regionalligateam von Viktoria Aschaffenburg und war seit dem freiwilligen Rücktritt im Sommer 2023 vereinslos. Der gebürtiger Erlenbacher bestritt als Spieler 162 Bundesliga-Begegnungen unter anderem für den Hamburger SV, die SpVgg Unterhaching, den VfB Stuttgart, Schalke 04 und den 1. FC Kaiserslautern. In der 2. Bundesliga war er für die SpVgg Unterhaching, die TSG Hoffenheim und Alemannia Aachen aktiv.

Seitz will den Erfolg zurückbringen

In ersten Gesprächen mit Geschäftsführer Toni Wachsmuth habe sich für Seitz herauskristallisiert, "dass wir die gleiche Meinung haben über die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen." Ab Sommer wolle der neue Chefanweiser die Mannschaft soweit weiterentwickeln, dass sie in der neuen Regionalliga-Saison erfolgreicheren Fußball" als in den vergangenen Monaten" spielt. "Wir wollen die Fans gleich mitnehmen, das Umfeld begeistern. Nur mit allen handelnden Personen und den Fans werden wir erfolgreich sein können", ist sich Seitz sicher.

"Wir haben sorgfältig alle möglichen Optionen geprüft, sehr viele konstruktive Gespräche geführt und haben nun mit Jochen Seitz unseren Wunschkandidaten verpflichten können", erklärt Vizepräsident Frank Viereckl. "Er wird nun gemeinsam mit Toni Wachsmuth und dem Trainerteam daran arbeiten, dass die kommende Saison den 1. FC Lok Leipzig auf die Erfolgsspur zurück führt“, verspricht der Funktionär.