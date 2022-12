Würzburger Kickers: Neuverpflichtungen nicht ausgeschlossen

Auch die Würzburger Kickers sind in der Winterpause - eine relativ kurze für die Spieler, die kurz nach Weihnachten wieder mit individuellen Einheiten beginnen sollen. Zur Jahresabschluss-Pressekonferenz zogen Coach Marco Wildersinn und Sportdirektor Sebastian Neumann ein Fazit inklusive Ausblick.

SpVgg Unterhaching oder Würzburger Kickers - daran, das eines dieser beiden Teams Anfang Juni 2023 in die Aufstiegsspiele zur 3. Liga gehen wird, gibt es in der Regionalliga Bayern zur Winterpause keinen rechten Zweifel mehr. Unterhaching führt aktuell die Tabelle mit drei Zählern vor den Kickers an, dahinter klafft bereits eine 14-Punkte-Lücke auf Rang drei.

Nach einem schwierigen Start (nur ein Punkt aus den ersten beiden Ligaspielen) bezeichnet Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn die bisherige Serie inzwischen als "sehr zufriedenstellend". Man habe sehr ansprechende Leistungen abgerufen, viele Punkte eingefahren - und bundesweit, was die ersten vier Ligen betrifft, die meisten Tore geschossen. "Das ist eine Bilanz, auf die man relativ stolz sein kann", sagt der 42-Jährige, der zu Saisonbeginn übernahm. Weniger Chancen zuzulassen, nennt er als den einen Punkt, den es vor allem noch zu verbessern gelte, "dann werden wir noch dominanter auftreten". Und: "Viele kennen uns nun, das hat man in den letzten Spielen gemerkt. Deswegen wollen wir nicht nur die Sachen, die wir können, besser machen, sondern künftig auch Dinge anders machen, um weniger ausrechenbar zu sein."

Es sei im Sommer ein Weg ins Ungewisse gewesen, zeigt sich auch Sportdirektor Sebastian Neumann stolz auf das Erreichte. Man habe es geschafft, in kürzester Zeit zu einer Einheit zusammenzufinden - nicht nur auf sondern auch außerhalb des Platzes. Die Mannschaft habe es geschafft, Fans, Mitglieder, Mitarbeiter wieder mit ins Boot zu holen.

Unzufrieden mit der Breite im Kader

"Wir wollen weiter besser werden", formuliert der Trainer die Ziele für die Restrunde diplomatisch, wird dann aber konkreter: "Nach unten schauen wir nicht mehr, nach oben gibt es nur noch einen Platz." Auch sein Sportdirektor stimmt zu, ebenfalls ohne dabei das Wort Aufstieg explizit in den Mund zu nehmen. "Konstanz wird sehr wichtig sein in der Rückrunde", glaubt Wildersinn.

Dass sich im Winter in Sachen Personal noch etwas tut, ist nicht ausgeschlossen: "Es ist kein Geheimnis, dass wir von der Breite im Kader nicht ganz zufrieden sind", sagt Neumann. Man müsse aber die finanzielle Situation im Verein beachten, die er als "angespannt" bezeichnet. "Wenn es dann passt, aber auch nur dann, werden wir etwas machen."

In Sachen Planung für die kommende Spielzeit tut man sich - auch aufgrund der unklaren Frage nach der Ligenzugehörigkeit - entsprechend schwer bei den Kickers. Mit Daniel Hägele, Ivan-Leon Franjic und Saliou Sané hat man bereits im Herbst für die kommende Spielzeit verlängert, bei weiteren Vertragsgesprächen spiele wieder die finanzielle Situation eine große Rolle: "Wir müssen abwarten, bis wir weitere Entscheidungen treffen können, das ist einfach so", sagt Neumann. Coach Wildersinn übrigens hat noch Vertrag bis Sommer 2024, kann sich natürlich auch ein Engagement darüber hinaus vorstellen: "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier sehr wohlfühle." Mit möglichen Abwanderungswilligen muss sich Neumann derzeit nicht auseinandersetzen. "Es ist klar, dass sich unsere Spieler auch in den Fokus anderer Vereine spielen, aber ich bin da entspannt, sie haben alle Vertrag", sagt er. Sein Telefon sei bislang ruhig geblieben.

Dennoch gibt es Neuigkeiten von der Personalfront: Der zuletzt verletzte Angreifer Saliou Sané, mit 15 Toren bester Torschütze der laufenden Spielzeit, kann aktuell wieder eingeschränkt trainieren. Zum Auftakt am 16. Januar soll er dann wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch der von Erzgebirge Aue ausgeliehene Felix Göttlicher wird dann wieder mit am Start sein, die Würzburger einigten sich mit dem Drittligisten, die Leihe bis Sommer weiterzuführen.