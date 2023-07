Würzburger Kickers: Eingespielt zum Titelgewinn?

Anders als in den Jahren zuvor bleibt der Kader der Würzburger Kickers fast vollständig erhalten. Nach Rang zwei in der Vorsaison hat der ehemalige Zweitligist ein klares Ziel ausgerufen: Den Aufstieg in Liga drei. Dafür wird noch ein Backup-Angreifer gesucht.

Der Test gegen Rot-Weiß Erfurt endete jüngst mit 2:2: In der Liga wollen die Kickers in diesem Jahr die Nummer eins werden. IMAGO/foto2press

Das Ziel ist klar benannt. Alle Einträge der Würzburger Kickers in sozialen Medien enden dieser Tage mit dem Hashtag #GemeinsaminLiga3. Die Unterfranken machen keinen Hehl aus ihren Ambitionen. "Nach 80 Punkten und 103 Toren in der letzten Saison - was sollen wir denn da für ein Ziel ausgeben", lautet die rhetorische Frage von Sportdirektor Sebastian Neumann. In der vergangenen Saison erwies sich Unterhaching auch dank großer Erfahrung im Kader in den entscheidenden Situationen als stabiler als die Kickers, die nun auf einen Lernprozess beim eigenen Team vertrauen.

Viele Planungen waren vom Start weg auf jenes zweite Jahr nach dem Absturz von der bundesweiten Profibühne ausgelegt. Die Kickers starten, das soll ein entscheidender Vorteil im Kampf um die Drittliga-Rückkehr werden, mit einer eingespielten Mannschaft. Dass bis auf Leihspieler Felix Göttlicher alle Stammkräfte geblieben sind, überraschte im Umfeld, in dem man aus den letzten Jahren einen steten Wandel gewohnt war. Auch Mittelfeld-Dauerbrenner Dominik Meisel, seit 2017 im Verein, hat seinen Vertrag nun verlängert. Die Frist in der Spielmacher Ivan Franjic zu einer festgeschriebenen Ablöse wechseln konnte, ist abgelaufen.

Allerdings plagt sich Franjic, der in der vergangenen Saison an insgesamt 30 Treffern beteiligt war, während der Vorbereitung noch mit den Folgen einer Knieverletzung herum, und fehlte bislang in den Testspielen.

Ein Stürmer wird noch gesucht

Für Neumann geht es indes darum den personell auch aus Finanzgründen dünnen Kader punktuell zu ergänzen. Mit Yannick Scholz (Burghausen) wurde ein kantiger Innenverteidiger als Göttlicher-Ersatz verpflichtet. Fabian Wessig (Augsburg II) hat mit auffälligen Leistungen in den Testspielen bereits angedeutet, dass er die Konkurrenzsituation im Mittelfeld noch einmal erhöhen wird.

Gesucht wird derweil noch nach Ergänzungen für den Sturm, wo es derzeit keinen Ersatz für Top-Torjäger Saliou Sané gibt, nachdem sich Franz Helmer dem Liga-Rivalen FV Illertissen angeschlossen hat. Am Dienstag beim 2:0-Sieg beim baden-württembergischen Oberligisten FSV Hollenbach spielte mit Victor Gorny (Hannover 96 II) ein Testspieler vor, die Suche ist aber noch nicht abgeschlossen. Und auch ein Torwarttrainer wird weiterhin gesucht. Mit dem Ex-Aalener Daniel Bernhardt, der den Job vor einem Jahr übernommen hatte, hatte sich der Klub nicht mehr einigen können. "Wir müssen finanzielle Abstriche machen. Das muss jedem klar sein", so Neumann.

Denn der Klub befindet sich weiter im Umbruch. Seit Monatsbeginn ist mit André Herber als Nachfolger von Benjamin Hirsch ein neuer Vorstandsvorsitzender im Amt. Der dritte seit 2021. Vor fast exakt drei Jahren feierten die Würzburger Kickers ihren dritten Zweitliga-Aufstieg. Seither ist viel geschehen und einiges schief gelaufen. Der freie Fall wurde in der vergangenen Saison gestoppt. In dieser Saison soll es nun wieder nach oben gehen.