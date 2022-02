Würzburg zieht die Reißleine: Santelli übernimmt für Schwarz

Die Würzburger Kickers haben im Kampf um den Klassenerhalt erneut einen Trainerwechsel vollzogen: Danny Schwarz wurde von seinen Aufgaben entbunden, für ihn übernimmt bis Saisonende Ralf Santelli.

Wie das Schlusslicht der 3. Liga am Donnerstagvormittag mitteilte, wurden Danny Schwarz und sein Assistent Benjamin Schwarz "aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung im Abstiegskampf mit sofortiger Wirkung freigestellt." Das Duo hatte erst im Oktober 2021 die Verantwortung beim FWK vom zuvor entlassenen Torsten Ziegner übernommen.

"Wir bedanken uns sehr für das große Engagement, das Danny und Benny Schwarz für unseren Verein an den Tag gelegt haben. Leider ist es Ihnen in der Zeit nicht gelungen, dem Team die nötige Stabilität für den Kampf um den Klassenerhalt zu geben", wird der Vorstandsvorsitzende Christan Jäger auf der Würzburger Website zitiert.

Bis Saisonende wird das Team nun von Ralf Santelli betreut. Der 53-jährige Leiter des Leistungszentrums bei den Würzburgern hatte bereits am Ende der vergangenen Saison das Amt als Chefcoach interimsweise übernommen. Nun steht er wieder in der Verantwortung und soll den Absturz in die Viertklassigkeit noch abwenden. Santelli wird bereits am Samstag im wohl vorentscheidenden Kellerduell gegen den MSV Duisburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bank sitzen.

Santelli: "Wir müssen gegen Duisburg den Turnaround schaffen"

"Wir müssen gegen Duisburg den Turnaround schaffen. Ich werde zusammen mit meinem Trainerteam alles versuchen, dass wir die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur bekommen und das Selbstvertrauen wieder herstellen. Es ist noch alles machbar in der Liga und das stimmt mich weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir die Kickers im Profigeschäft halten werden", so Santelli.

Santelli ist seit 2019 bei den Kickers, zuvor war er unter anderem in Bielefeld Co-Trainer unter Ewald Lienen und Christian Ziege, bei Hannover 96 Assistent von Ralf Rangnick und Mirko Slomka. Erfahrungen bringt der 53-Jährige auch aus dem Nachwuchs- und Scoutingbereich mit.

Die Würzburger Kickers haben nach 25 Spieltagen in der 3. Liga mit nur 18 Punkten die Rote Laterne inne, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Punkte.