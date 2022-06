"Wuchtiger und kopfballstarker Stürmer": Köln holt Becker aus Regensburg

Drittligist Viktoria Köln hat im Sturmzentrum nachgelegt und André Becker vom SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 25-Jährige spielte bereits in der vergangenen Saison in der 3. Liga für die Würzburger Kickers.

Nach der Verpflichtung von Torhüter Ben Voll und der erneuten Ausleihe von Jamil Siebert hat Viktoria Köln nun auch die Offensive für die kommende Drittligasaison verstärkt: Stürmer André Becker kommt aus Regensburg in die Domstadt. Der 1,97 Meter große Stürmer hatte bereits in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis in der 3. Liga für die Würzburger Kickers gespielt, allerdings kam er verletzungsbedingt nur auf sechs Einsätze für den Absteiger, in denen er zwei Tore erzielte.

Kölns Trainer Olaf Janßen freut sich über den neuen "wichtigen Baustein" im Kader der Viktoria. "Er ist ein extrem großer, wuchtiger und kopfballstarker Stürmer, der sich in der Box sehr wohlfühlt", analysierte Janßen den Spielstil des neuen Angreifers. "André gibt unserem Spiel, vor allem im Strafraum, etwas, was wir bisher in unserem Kader so nicht hatten", so der Trainer weiter.

Becker selbst zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung voller Tatendrang. "Ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil der Viktoria-Familie zu sein und gemeinsam mit meinen Teamkollegen und dem gesamten Verein Vollgas zu geben", erzählte der 25-Jährige. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich das Gefühl verspürt, ein Umfeld zu haben, das großes Vertrauen in mich setzt." Über die Vertragslaufzeit des Angreifers machten die Kölner keine Angaben.