Woodcroft ist nicht der alleinige Schuldige

Der 4:1-Sieg bei den Seattle Kraken hat Jay Woodcroft nicht mehr gerettet. Die Edmonton Oilers von Deutschlands Superstar Leon Draisaitl haben am Sonntag ihren Trainer entlassen. Was von ihm bleibt, ist die beste Siegquote in der Franchise-Geschichte. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Frank Linkesch.

Nach nur eineinhalb Jahren im Amt ist Schluss: Jay Woodcroft (M.) ist nicht mehr Head Coach der Edmonton Oilers. IMAGO / USA TODAY Network