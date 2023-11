Nach verpatztem Saisonstart: Oilers entlassen Trainer Woodcroft

Das 4:1 bei den Seattle Kraken konnte seinen Trainerstuhl nicht mehr retten: Die Edmonton Oilers trennen sich von Jay Woodcroft.

Nicht mehr Trainer der Oilers: Jay Woodcroft. NHLI via Getty Images

In der Nacht auf Sonntag feierten die Oilers einen 4:1-Erfolg in Seattle - Zach Hyman hatte schon im ersten Drittel mit drei Toren die Kanadier in die Spur gebracht. Dennoch war dieser Erfolg nicht der Rettungsanker für Trainer Jay Woodcroft, um seine Arbeit bei den Oilers fortzsetzen.

Am späten Sonntagabend gab die Franchise des deutschen Nationalspielers Leon Draisaitl bekannt, dass sich die Wege der Oilers und Woodcroft trennen werden. Auch sein Assistent Dave Manson muss seinen Hut nehmen. Künftig soll Kris Knoblauch, der bisherige Head Coach des AHL-Teams Hartford Wolf Pack, die Mannschaft führen. Für den 45-Jährigen ist es die erste Station als Head Coach in der NHL.

Die bisherige Saison der Oilers sah deutlich mehr Schatten als Licht. Vor dem Sieg bei den Kraken setzte es vier Niederlagen in Serie, dem Erfolg gegen die Calgary Flames Ende Oktober waren ebenfalls vier Pleiten in Folge vorausgegangen. In der Pacific Division rangiert Edmonton aktuell nach 13 Partien mit drei Siegen und neun Niederlagen (und einer Overtime-Niederlage) auf dem vorletzten Platz.

Woodcrofts Amtszeit nach eineinhalb Jahren wieder vorbei

Der 47-jährige Kanadier Woodcroft hat in Edmonton eine längere Geschichte hinter sich gebracht: Seit 2015 war er bei den Oilers in unterschiedlichen Ämtern tätig, ab Februar 2022 fungierte er nach der Entlassung von Dave Tippett als Cheftrainer - zunächst interimsweise.

In den direkt anstehenden Play-offs führte er die Oilers erstmals seit 2006 wieder ins Conference-Finale, verlor dort aber gegen die Colorado Avalanche. Nach der Saison erhielt Woodcoft damals einen Vertrag bis 2025 - der nun aufgelöst wird.