"Wollten unbedingt zuhause gewinnen": Saarbrücken sichert sich den ersten Heimsieg

Nach einem überzeugenden Auftritt konnte der 1.FC Saarbrücken den MSV Duisburg am Samstag mit 2:0 bezwingen. Die Zebras kamen kaum in die Hälfte der Hausherren und waren die meiste Zeit mit dem Verteidigen beschäftigt.

Beim 1:0-Führungstreffer belohnte sich der stark aufspielende Julian Günther-Schmidt für einen guten Start ins Spiel. "Man hat von der ersten Minute an gesehen, dass wir hier zuhause gewinnen wollen", fasste der Mittelfeldspieler die Motivation der Hausherren nach dem Spiel bei "MagentaSport" zusammen. "Wir waren in den Zweikämpfen gieriger und haben auch viele zweite Bälle gewonnen, was auch sehr wichtig war", bringt der Torschütze die Einstellung der Saarbrückener auf den Punkt, die auch eine entscheidende Rolle für den überzeugenden Sieg spielte.

Duisburgs Trainer Pavel Dotchev meinte, dass "bei denen der Spielmacher der Torwart war: Er hat viele Bälle auf Grimaldi gespielt und dann haben sie uns komplett überspielt." Häufig war es so, dass die Duisburger Defensive nach langen Bällen unsortiert wirkte und auch auf die nachrückenden Außenverteidiger Nick Galle und Dominik Ernst keine Antwort gefunden hatte. Saarbrücken nutzte das aus und kam immer wieder mit Flanken gefährlich vor das Duisburger Gehäuse.

Saarbücken mit "Power und Zielstrebigkeit"

Saarbrückens Coach Uwe Koschinat lobte die "initiative Art den Gegner weit vom eigenen Tor zu halten, unsere Power und unsere Zielstrebigkeit." Der Trainer sah eine " ganz ausgezeichnete Antwort auf die Fragen nach dem Spiel gegen Osnabrück." Dem FCS gelang damit die richtige Antwort auf die Kritik, die nach der enttäuschenden Niederlage gegen den VfL Osnabrück aufgekommen war.