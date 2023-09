Wollitz: "Er weiß noch gar nicht, wie gut er wirklich sein kann"

Energie Cottbus kommt in der Regionalliga Nordost immer mehr in Fahrt - der standesgemäße Auftaktsieg im Landespokal am Sonntag bei Fortuna Babelsberg (5:0) aus der sechsten Liga gibt zusätzlichen Schwung.

Tim Heike traf bereits fünfmal in dieser Saison. IMAGO/Fotostand