Maximale Rotation: Wolfsburg mit 1:1 im Test gegen Nordsjælland

Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Samstagmittag im Testspiel gegen den dänischen Klub FC Nordsjælland 1:1 gespielt. Trainer Niko Kovac setzte insgesamt 25 Spieler ein.

Es war der erste Test in der Winterpause für die Niedersachsen und dabei fehlte mit Gerhardt, Philipp (beide krank), Nmecha (verletzt), Kaminski, Wind und Casteels (alle WM-Fahrer) noch ein Dutzend Spieler. Dafür hatte Wölfe-Coach Niko Kovac fünf Talente aus dem Nachwuchs auf die Spielliste gesetzt: Ambros, Braun, Wagbe, Kastuell und Hermann.

Bereits nach fünf Minuten hatte Mittelfeldspieler Svanberg die erste dicke Chance, nach 27 Minuten machte er es besser: Nach einem starken Ballgewinn von Ambros erzielte der Schwede die Führung.

Marmoush scheitert an Ogura

Nach der Pause wechselte Kovac alle Profis aus und brachte eine neue Elf, Felix Nmecha verpasste dann aber das zweite Tor am Tage (60.). Marmoush scheiterte noch an Nordsjællands-Keeper Ogura, bevor die Gäste in der Wolfsburger Arena ausglichen: Nygren schoss den Ball unter die Latte (78.).

Anschließend nahm Kovac weitere Wechsel vor, am Ergebnis änderte sich aber nichts. Den Jahresabschluss gibt es für sein Team allerdings erst am 17. Dezember im Test gegen den FC Brentford (13 Uhr). Das erste Pflichtspiel steigt dann wieder am 14. Januar beim FC Augsburg.

Wolfsburg 1. Hälfte: Pervan - Baku, Lacroix, Braun, Otavio - Arnold, Svanberg, Ambros - Wimmer, Brekalo, Pejcinovic

Wolfsburg 2. Hälfte: Schulze - Fischer, Bornauw, Van der Ven, Roussillon (82. Kastull) - Guilavogui, F. Nmecha (85. Wagbe), Franjic - Paredes, Waldschmidt (85. Hermann), Marmoush