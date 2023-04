"Knoten geplatzt": München dreht im Schlussabschnitt auf und die Partie in Wolfsburg

Der EHC Red Bull München hat sich in der Play-off-Halbfinalserie gegen die Grizzlys zurückgemeldet, der Hauptrundensieger gewann Spiel vier in Wolfsburg und glich aus. Der Titelfavorit drehte im dritten Drittel auf.

Nach zwei Niederlagen ging es mit einem 1:2 in der Serie für München am Donnerstagabend nach Wolfsburg, am Ende siegte Red Bull vor 4503 Zuschauern mit 3:1. Dabei hatte das Team von Trainer Don Jackson wieder Probleme mit der Chancenverwertung und lag nach zwei Dritteln mit 0:1 hinten. Ein abgefälschter Schuss von Darren Archibald geriet zur Bogenlampe und schlug hinter Mathias Niederberger im Gäste-Tor ein (19.).

Doch die Münchner schlugen nach wenigen Sekunden im Schlussabschnitt zurück. Nach einem weiten Pass kam Benjamin Smith an die Scheibe und brachte den Puck an Dustin Strahlmeier vorbei zum 1:1. "Da hätten wir besser bereit sein müssen", meinte Wolfsburgs Luis Schinko im Anschluss bei "MagentaSport". Waren sie aber nicht. München war im Spiel. "Beim 1:1 haben wir gedacht, der Knoten ist geplatzt. Und so war es auch. Es ist eine kleine Last heruntergefallen", erklärte Stürmer Justin Schütz.

So drehte der EHC dann vier Minuten später die Partie komplett. Patrick Hager gewann das Bully, der Puck landete bei Konrad Abeltshauser und dessen Gewaltschuss im Grizzlys-Gehäuse (45.).

Wir hatten viele Powerplays, die hätten wir besser nutzen müssen. Wolfsburgs Luis Schinko

Wolfsburg erhöhte den Druck, Strahlmeier ging aus seinem Tor, doch München überstand das Powerplay der Niedersachsen in der Schlussphase. Zwar landete ein Versuch von Spencer Machacek am Pfosten (59.), ins EHC-Tor ging aber keiner mehr. Vielmehr traf Yasin Ehliz 17 Sekunden vor der Schlusssirene zum 3:1-Endstand ins leere Tor der Grizzlys.

"Vielleicht haben heute die Special-Teams den Unterschied gemacht", meinte Wolfsburgs Schinko. "Wir hatten viele Powerplays, die hätten wir besser nutzen müssen." So geht es am Samstag in München (15.15 Uhr) mit dem 2:2-Ausgleich in der Best-of-seven-Serie weiter.