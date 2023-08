Wolfsburg unterliegt Serie-A-Absteiger Spezia Calcio

Der VfL Wolfsburg hat sein Testspiel gegen La Spezia verloren. Die Niedersachsen gaben im zweiten Durchgang eine Führung aus der Hand.

Im Rahmen seines Trainingslagers in Donaueschingen traf der VfL Wolfsburg auf den Absteiger aus der Serie A, Spezia Calcio. Gegen die Italiener kam der Bundesligist dank Wind erfolgreich in die Partie: Der Stürmer traf aus kurzer Distanz und verwertete so Svanbergs Hereingabe (9.).

Nach der Führung waren die Wölfe weiterhin besser im Spiel, ohne sich jedoch weitere Großchancen zu erspielen. La Spezia wiederum wurde erst zum Ende der ersten Hälfte etwas aktiver. An der 1:0-Führung des VfL änderte sich bis zur Pause allerdings nichts.

Arnold trifft die Latte, dann gibt der VfL das Spiel aus der Hand

Eine zur Pause auf acht Positionen veränderte Wolfsburger Elf schnupperte nach Wiederanpfiff am 2:0. Erst scheiterte der eingewechselte Neuzugang Tiago Tomas an Keeper Zoet (50.), vier Minuten später donnerte Arnold einen Freistoß an die Latte.

Den Wolfsburger Bemühungen um einen weiteren Treffer setzte Krollis ein Ende. Er glich kurz nach Arnolds Freistoß per Kopf aus (55.). Vom VfL kam in der Folge nicht mehr viel, La Spezia hingegen konnte das Spiel sogar noch drehen: Erneut per Kopf traf diesmal Pio Esposito (72.).

Sein Tor genügte dem italienischen Zweitligisten für den Sieg gegen den Bundesligisten, der noch bis 4. August sein Trainingslager in Donaueschingen absolviert.