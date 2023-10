Wohlgemuth lobt Führichs Auftritt

Vor den Augen von Fabian Wohlgemuth hat VfB-Angreifer Chris Führich sein Debüt im Trikot der Nationalmannschaft gefeiert. Hinterher fand Stuttgarts Sportdirektor lobende Worte.

Während sich Führich bei der USA-Reise erstmals im Kreis der deutschen Fußballauswahl aufhalten darf, weilte auch sein Sportchef in den Vereinigten Staaten. Am vergangenen Dienstag startete eine Delegation aus Bundesliga-Sportdirektoren von Frankfurt aus nach Boston, zu denen unter anderem Bayerns Christoph Freund, Frankfurts Markus Krösche oder die beiden aktuell vereinslosen Max Eberl (zuletzt RB Leipzig) und Fredi Bobic (zuletzt Hertha BSC) gehörten. Sowie Wohlgemuth (44), der nach dem als "Leadership"-Reise deklarierten Trip nach Übersee am heutigen Sonntag in Stuttgart zurückerwartet wird.

Zum Programm gehörte als Höhepunkt der Besuch des Länderspiels der Nationalmannschaft gegen die US-Amerikaner, das die DFB-Auswahl am Samstagabend deutscher Zeit mit 3:1 gewann. Unter den Augen von Wohlgemuth feierte Führich seinen ersten Einsatz im Trikot mit dem Bundesadler. Ein kurzes angesichts seiner späten Einwechslung in der 81. Spielminute - aber auch ein ansehnliches, wie sein Sportchef findet. "Chris hatte in den zehn Minuten seines Debüts einige gute Ballkontakte", erklärt der 44-Jährige gegenüber dem kicker und führte aus: "Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung war das Spiel sicher schon im Wesentlichen entschieden, dennoch hat er sich gut eingefügt und seine Sache sehr ordentlich gemacht."

Das ist sehr ärgerlich, aber wir können nichts erzwingen. VfB-Coach Sebastian Hoeneß über Vagnomans Rückfall

Vor Führich hatte sich zuletzt Josha Vagnoman über seine erste Partie für die Nationalmannschaft freuen dürfen. Der Rechtsverteidiger war am 28. März beim 2:3 gegen Belgien - Duplizität der Ereignisse - ebenfalls in der 81. Minute eingewechselt worden. Es sollte für den U-21-Nationalspieler der Startschuss in der A-Auswahl werden, doch stattdessen ist der gebürtige Hamburger von der Bildfläche verschwunden, nachdem er sich im Juni eine Mittelfußverletzung zugezogen hat.

Im September war mit seiner Rückkehr ins Team der Schwaben gerechnet worden. Jetzt ist es Oktober, und Vagnoman kämpft immer noch um den Anschluss. Beim Stuttgarter Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen Wehen-Wiesbaden (5:1) sollte der 22-Jährige mal wieder ein paar Minuten spielen, doch muskuläre Beschwerden stoppten das Vorhaben. "Ein kleiner Rückfall", so VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, "das ist sehr ärgerlich, aber wir können nichts erzwingen." Außer warten und auf Besserung hoffen.