Wörle zwischen Meisterfeier und "krasser Herausforderung" Kaderplanung

Nach den Feierlichkeiten steht für den SSV Ulm und Coach Thomas Wörle die Planung für die kommende Zweitliga-Saison auf dem Programm. Ein wichtige Personalie ist dabei Leonardo Scienza, der Begehrlichkeiten geweckt hat.

Der Saisonabschluss ist mit einem 4:2-Sieg gegen den SC Verl gelungen. Thomas Wörle freute sich am MagentaSport-Mikrofon, dass er noch einmal eine Qualität von seiner Mannschaft gesehen hatte, die sie die gesamte Saison ausgezeichnet hat: "Es ist eigentlich bezeichnend für die Saison, dass wir, was Mentalität angeht, so oft an unsere Grenze kamen und selbst dieses Spiel heute nochmal gezogen haben."

Früh ging der SSV durch Leonardo Scienza in Führung, der in der zweiten Hälfte ein weiteres Tor vorbereitete und den Doppelpack schnürte. Doch Verl gab sich nicht auf und schaffte noch den Anschluss. Nach Andreas Ludwigs Treffer in der 90. Minute war das Spiel dann zugunsten der Spatzen entschieden. "Ich bin selber überrascht, dass wir nochmal so viel Energie aufbringen konnten, diese Leidensphase mitzugehen", lobte Wörle.

"Wir haben das Ziel gehabt, heute nochmal das Spiel zu gewinnen. Wir wollten unseren großartigen Fans, aber auch den Spielern, die uns womöglich verlassen werden, nochmal was bieten. Und das ist uns wirklich gelungen, da sind wir sehr stolz drauf."

Kaderplanung läuft - Was passiert mit Scienza?

Ein möglicher Abgang ist Scienza, der Topscorer der 3. Liga (12 Tore und 17 Vorlagen). Wohin es ihn zieht oder er sogar bleibt, ist noch offen. "Da müssen wir natürlich abwarten. Ich denke, unsere Karten stehen nicht allzu gut. Ich glaube, er hat nach oben keine Grenzen", erklärte Wörle. Scienzas Auftritt, der bei seiner Auswechslung in der 60. Minute Standing Ovations erhielt, hat Wörle "nochmal genossen".

In enger Absprache mit dem Verein wird über die Zukunft des 25-Jährigen gesprochen. "Ich habe vielleicht eine Option. Ich mache keine Entscheidung alleine. Wir machen die gemeinsam mit meinem Berater und auch mit Markus Thiele und dem Coach", sagte Scienza. "Ich mache nicht ein Ding, das nur gut für mich alleine ist. Es muss auch gut für den Verein sein."

Wörle ist bereits in der Kaderplanung für die kommende Zweitliga-Saison vertieft: "Wir sind schon mittendrin, seitdem wir jetzt Klarheit mit der Ligazugehörigkeit haben. Damit haben wir nicht gerechnet, aber es wurde möglich und deswegen nehmen wir die Planung gerne an. In dem Wissen, dass es eine absolut krasse Herausforderung wird."

Doch zuerst steht am Abend noch die Meisterfeier auf dem Programm. "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Fans nochmal einen ganz tollen Abend erleben. Die Stadt wird beben", so Wörle.