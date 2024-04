WNBA-Draft: Clark landet wie erwartet in Indiana

Supertalent Caitlin Clark ist beim Draft der US-Profiliga WNBA wie erwartet an erster Stelle gezogen worden - und wie erwartet bei den Indiana Fever gelandet.

Die 22-jährige Clark hat ihre College-Laufbahn bei den Iowa Hawkeyes abgeschlossen und geht künftig auf professioneller Ebene in der Mitte Mai beginnenden WNBA auf Korbjagd. Die Indiana Fever griffen beim Draft erwartungsgemäß zu. Clark soll das Team erstmals seit 2016 wieder in die Playoffs führen und den mageren Zuschauerzuspruch von im Schnitt nur 4066 Fans nach oben treiben.

Schon vor dem Draft hatte die Franchise mit dem Verkauf einer begrenzten Anzahl von Eintrittskarten für einzelne Begegnungen begonnen, die Plätze für die Spiele gegen Connecticut und Los Angeles waren bereits wenige Stunden nach Verkaufsstart vergriffen.

"... seit ich in der zweiten Klasse war"

"Ich habe von diesem Moment geträumt, seit ich in der zweiten Klasse war, und es hat mich viel harte Arbeit gekostet, viele Höhen und Tiefen", sagte Clark im ESPN-Interview: "Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe meiner Mutter vorher gesagt, dass ich es mir verdient habe, und deshalb bin ich so stolz darauf."

Clark hatte sich in der NCAA mit konstant starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt, den geschlechterunabhängigen Punkterekord aufgestellt (3951) und die Zuschauerzahlen in den Arenen und vor den TV-Geräten in die Höhe getrieben. In ihrer letzten Saison führte sie Iowa abermals bis ins Finale, um dort letztlich knapp an South Carolina zu scheitern. Clarks letztes College-Spiel hatten im Schnitt 18,7 Millionen Zuschauer im TV verfolgt.

"Die letzten Wochen waren natürlich ziemlich verrückt in meinem Leben", sagte Clark. "Ich habe einfach großes Glück, in diesem Moment zu sein, und all diese Gelegenheiten und Dinge gibt es nur einmal im Leben."