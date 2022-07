WM-Teilnehmer 'BeneCR7' verlässt den VfL Bochum

Benedikt 'BeneCR7' Bauer und der VfL Bochum gehen in der kommenden Saison getrennte Wege. Das bestätigten Klub und Spieler.

Ab kommendem Jahr nicht mehr im Dress des VfL Bochum. FIFA via Getty Images

Seit Oktober 2021 war Benedikt 'BeneCR7' Bauer Teil des VfL Bochum. Kommende Spielzeit trennen sich die Wege. Nach intensiven Gesprächen habe der Klub "entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen" und den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, erklärte Michael Fischer, eSports-Leiter beim Ruhrpottverein.

"Trotz des knappen Scheiterns in der Qualifikation für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft (FeCWC) konnte er mit der Qualifikation zur FIFA Einzel-WM (FeWC) erneut seine Weltklasse, an die wir vom ersten Tag an geglaubt haben, eindrucksvoll unter Beweis stellen", resümierte Fischer.

FeWC als großes Highlight

Bauer bedankte sich auf Twitter für "das Vertrauen und die unvergesslichen Momente, die wir zusammen erleben durften." Bei den Bochumern qualifizierte er sich zwei Mal hintereinander für die Einzelweltmeisterschaft, konnte aber erst in diesem Jahr dort antreten - Grund war die Absage des FeWC 2021.

Am ersten Tag des FeWC 2022, den Umut 'Umut' Gültekin gewann, noch abgeschlagen in der Tabelle, startete Bauer an Tag 2 eine Aufholjagd, konnte diese jedoch nicht ins Ziel bringen. Ein Punkt fehlte zum Weiterkommen. Kleines Trostpflaster: Er erzielte das Tor des Turniers und schlug im letzten Match Superstar Donovan 'Tekkz' Hunt. Bei welchem Verein oder welcher Organisation Bauer kommendes Jahr spielt, ist noch unklar.