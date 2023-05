WM-Rekordhalter Carbajal verstorben

Der mexikanische Fußball trauert um Antonio Carbajal, dessen WM-Rekord auch Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bisher nur einstellen konnten.

"El Cinco Copas" lautete ein Spitzname des legendären mexikanischen Torhüters Antonio Carbajal - weil er der erste Spieler war, der an fünf WM-Endrunden teilnahm. Nun ist der Rekordmann im Alter von 93 Jahren verstorben.

"Er wurde letzte Woche krank, war im Krankenhaus und hat das Wochenende zu Hause verbracht", teilte Antonio Moreno, der Direktor der internationalen Fußball-"Hall of Fame" in Mexiko, der Nachrichtenagentur AFP mit.

Mit Carbajal, nicht nur für Moreno eine "Ikone des mexikanischen und des Weltfußballs", starb der letzte lebende Teilnehmer der WM 1950 in Brasilien. Es war die erste des Torhüters (48 Länderspiele), der sein Land auch bei den Endrunden 1954, 1958, 1962 und 1966 vertrat. Über die Gruppenphase kam er mit "El Tri" dabei nie hinaus.

Erst Matthäus zog gleich

Und doch wurde der Schlussmann, der 16 seiner 18 Karrierejahre für Club Leon zwischen den Pfosten stand (zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg, ein Sieg im mexikanischen Supercup), sportlich quasi unsterblich. Fünf Teilnahmen an WM-Endrunden konnte vor Carbajal noch keiner vorweisen, der 1950 in Brasilien 21 Jahre alt war und das Turnier 1966 in England schließlich 37-jährig bestritt.

Erst 1998 gelang es dem deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, mit ebenfalls fünf WM-Teilnahmen gleichzuziehen - übertroffen wurde Carbajals Rekord bis heute nicht.

Im Kreis der "Cinco Copas" sind sie inzwischen allerdings zu acht: Auch Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo (der bei allen fünf Endrunden auch mindestens ein Tor schoss), Lionel Messi und Carbajals Landsleute Rafael Marquez, Andres Guardado und Guillermo Ochoa nahmen an fünf WM-Endrunden teil - Buffon kam jedoch nur viermal, Ochoa dabei nur dreimal zum Einsatz.

Somit bleibt Antonio Carbajal weiterhin der einzige Torhüter, der bei fünf Weltmeisterschaften auf dem Platz stand.