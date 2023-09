WM-Held Thiemann: "Den Hype in die Bundesliga tragen"

Bestückt mit Weltmeistern startet Alba Berlin am Donnerstag in die neue BBL-Saison. Der Kapitän spricht von einer nicht gerade leichten Situation, der Geschäftsführer fordert, nun möglichst viel aus dem Basketball-Hype zu machen.

Viele Termine nach dem WM-Coup: Johannes Thiemann will bei Alba den "Switch" in den Alltag schaffen. IMAGO/Jan Huebner

Marco Baldi sieht den deutschen Basketball in der Pflicht, den Hype nach dem Coup der Nationalmannschaft zu verstetigen. "Eine WM oder ein Titel sorgen immer für eine kleine Initialzündung, aber die muss man auch auffangen, unterfüttern und weiterführen. Es passiert nichts von alleine", sagte der Geschäftsführer von Alba Berlin am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga.

Nachhaltigkeit stets entscheidend

Es gehe dabei "nicht ohne Nachhaltigkeit", so der 61-Jährige: "Dass Deutschland jetzt Weltmeister ist, hat genau damit etwas zu tun. Mit nichts anderem. Das ist nicht nur ein Momentum und Dennis Schröder und dann läuft alles. Das spielt alles eine Rolle. Um Weltmeister zu werden, muss extrem viel zusammenkommen. Aber immer haben diejenigen, die oben stehen, auch einen weiten Weg hinter sich. Es ist ganz selten, dass irgendwas vom Himmel fällt und dann alle davon profitieren."

Auch Johannes Thiemann, der am 10. September in Manila noch den WM-Pokal in die Höhe stemmen durfte, glaubt an positive Effekte für die BBL und die Sportart in Deutschland. "Es ist natürlich eine große Chance für den deutschen Basketball. So einen Erfolg gab es noch nie. Jetzt ist die große Kunst, diesen Hype in die Bundesliga zu tragen. Und möglichst viel daraus zu machen, damit der Sport weiter wächst", sagte der 29-Jährige.

Es ist ein großer Switch. Von 'Du hattest gerade die wichtigsten Spiele deines Lebens' zu einem normalen BBL-Spiel. Weltmeister Johannes Thiemann

Er selbst tut sich nach dem Triumph auf den Philippinen noch etwas schwer mit dem Liga-Alltag. "Es war sehr schwierig, danach runterzukommen. Und jetzt für den Saisonstart wieder fit zu sein. Es ist gerade schwierig reinzukommen. Ich bin natürlich hochmotiviert, jetzt wieder für Alba anzugreifen, aber es ist keine leichte Situation", sagte der Alba-Kapitän nach einer ereignisreichen und anstrengenden Zeit mit vielen Medienterminen und Aktivitäten: "Das war die ganze Zeit Action."

Alba will bessere Play-offs spielen als in der Vorsaison

"Es ist ein großer Switch. Von 'Du hattest gerade die wichtigsten Spiele deines Lebens' zu einem normalen BBL-Spiel", gab Thiemann zu und fügte an: "Dieser Switch muss aber gelingen. Wir wollen in dieser Saison wieder um Titel mitspielen und bessere Play-offs spielen als letztes Jahr." In der Vorsaison war Alba im Viertelfinale am späteren Meister ratiopharm Ulm gescheitert.

Am Mittwoch beginnt die neue Saison mit dem Heimspiel des Meisters ratiopharm Ulm gegen die Niners Chemnitz. Alba startet am Donnerstag (beide 20 Uhr/live bei "Dyn") bei den MLP Academics Heidelberg in die Spielzeit.