"Wird uns Auftrieb geben": Kehrt Bowen gegen Bayer zurück?

Gleich die erste Frage, die West-Ham-Trainer David Moyes auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Leverkusen beantworten musste, handelte von Jarrod Bowen. Ob der ins Training zurückgekehrte Torjäger spielen wird, verriet der Coach nicht.

Wie gefährlich West Hams Offensiv-Quartett um Jarrod Bowen, Lucas Paqueta, Michail Antonio und Mohammed Kudus sein kann, bekam Freiburg vor rund einem Monat bei der 0:5-Klatsche im London Stadium zu spüren. Leverkusen hingegen sieht sich nie der kompletten Bandbreite der Offensive ausgesetzt. Nachdem Bowen das Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale (0:2) aufgrund einer Knieverletzung verpasst hatte, fehlt im Rückspiel Lucas Paqueta gelbgesperrt. "Wir haben Lucas Paqueta durch eine Sperre verloren, also müssen wir einen Weg finden, um die Magie geschehen zu lassen", so David Moyes auf der Pressekonferenz.

Man will immer seine besten Spieler dabei haben, und Jarrod ist in dieser Saison unser bester Torschütze. David Moyes

Möglicherweise könnte Bowen seinen etatmäßigen Offensivpartner ersetzen. Der 28-Jährige kehrte am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück. "Es war toll, ihn da draußen zu sehen. Es war das erste Mal, deshalb sind wir uns bei ihm, Kalvin Phillips und Alphonse Areola nicht sicher", erklärte Moyes und fuhr fort: "Wir würden nie jemanden riskieren, wenn es nicht richtig wäre. Man will immer seine besten Spieler dabei haben, und Jarrod ist in dieser Saison unser bester Torschütze." Die Entscheidungen über die jeweiligen Einsätze sollen erst am Donnerstag kurz vor dem Spiel (21 Uhr, LIVE! bei kicker) fallen.

Podcast Müssen Breitner und Ricken ihre Rüstungen polieren? BVB und FCB in der Champions League Der BVB steht bereits im Halbfinale der Champions League. Der FC Bayern möchte am Mittwochabend nachziehen. Wir sprechen mit BVB-Reporter Matthias Dersch über Dortmunds “magische Nacht” gegen Atletico Madrid und blicken mit unserem Bayern-Reporter Georg Holzner voraus auf das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner gegen den FC Arsenal. Außerdem: Hasebe beendet seine Karriere, Rose wird bei RB durch ein Duo vertreten und in der NBA geht möglicherweise eine Dynastie zu Ende. alle Folgen

Dass Bowens Einsatz nicht nur aus sportlicher Sicht eine Bereicherung wäre, machte der Hammers-Trainer anschließend auch deutlich. "Wenn er zurück ist, wird das uns und den Zuschauern einen großen Auftrieb geben", erläuterte der 60-Jährige.

Cresswell erste Option als Emerson-Ersatz

Neben Lucas Paqueta muss der Coach im Vergleich zur Niederlage im Hinspiel auf einen weiteren Brasilianer verzichten. Emerson sah genau wie sein Landsmann die dritte Gelbe Karte. Sollten die Londoner anders als in der Liga und beispielsweise gegen Freiburg wieder das System der Leverkusener spiegeln, dürfte Aaron Cresswell als linker Schienenspieler agieren und Nayef Aguerd dessen Part in der Dreierkette übernehmen.

Dem Marokkaner könnte im Falle einer Viererkette allerdings ebenfalls ein Startelf-Mandat winken, weil Konstantinos Mavropanos bei der Niederlage gegen Fulham (0:2) am Sonntag verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Wie schwerwiegend die Verletzung des Ex-Stuttgarters ist, gab der Verein nicht bekannt.