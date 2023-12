Wird Aitana auch noch Weltfußballerin? FIFA gibt Top drei bekannt

Aitana vom FC Barcelona hat beste Chancen auf die Nachfolge ihrer Klubkollegin und Landsfrau Alexia. Unter den drei Finalistinnen zur FIFA-Weltfußballerin ist die Spanierin klar favorisiert.

Europas Fußballerin des Jahres. Ballon-d'or-Gewinnerin. Und nun auch FIFA-Weltfußballerin? Die Chancen für Aitana Bonmatí auf dieses persönliche Triple stehen nicht schlecht.

Denn die Spanierin gehört wie erwartet zu den drei Finalistinnen für die Wahl zur FIFA-Weltfußballerin. Außerdem ist ihre Landsfrau Jennifer Hermoso, die noch mehr Bekanntheit durch den Kuss-Skandal um Verbandboss Luis Rubiales erlangte, ebenso nominiert wie die Kolumbianerin Linda Caicedo.

Die Favoritenrolle ist allerdings klar vergeben, hat Aitana doch im entscheidenden Zeitraum alles gewonnen, das es zu gewinnen gab. Zwischen dem 1. August 2022 und dem 20. August 2023, dem Finaltag der WM, holte sie die spanische Meisterschaft und den Champions-League-Titel mit dem FC Barcelona sowie eben den WM-Sieg mit Spanien.

Caicedo hat die Zukunft vor sich

Dagegen wirkt Hermosos Ausbeute "nur" mit dem WM-Titel etwas spärlich. Die 33 Jahre alte Stürmerin steht in Mexiko bei CF Pachuca unter Vertrag, ihre Nominierung darf durchaus als Überraschung gewertet werden.

Caicedo wiederum hat die Zukunft noch vor sich, sie wurde erst vor Kurzem von der italienischen Zeitschrift "Tuttosport" als Nachfolgerin von Jule Brand zum Golden Girl gekürt. Bei der WM in Australien und Neuseeland wirbelte die 18-Jährige, die schon eine Krebserkrankung hatte, ihre Gegenspielerinnen mächtig durcheinander. Gegen Deutschland traf sie zudem traumhaft schön.

Deutschland und Bundesliga ohne Chance

Derzeit fehlt sie ihrem Klub Real Madrid wegen einer Knöchelverletzung. Und das, was bei solchen persönlichen Auszeichnungen oft den Ausschlag gibt, kann sie (noch) gar nicht vorweisen: große Titel auf Klub- oder Nationalmannschaftsebene.

So läuft es mal wieder auf Aitana hinaus. Die Gewinnerin wird am 15. Januar 2024 in London geehrt. Titelverteidigerin ist Aitanas Klubkollegin und Landsfrau Alexia Putellas, die es aber verletzungs- und auch leistungsbedingt dieses Mal nicht in die Vorauswahl der besten 16 geschafft hatte. Auch deutsche oder Bundesliga-Profis waren dort nicht dabei.

Die drei Finalistinnen wurden nun von einer Jury ausgewählt, die sich aus den Trainern und Kapitäninnen der Frauen-Nationalmannschaften, Journalisten und Fans zusammensetzt.

pab