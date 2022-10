"Wir sind bereit dafür": Schottland führt den Videobeweis ein

Die erste schottische Liga führt den Videobeweis ein. Dieser Schritt kommt Jahre nach den internationalen Top-Ligen.

Bereits zur Saison 2017/18 ist der Video-Assistent nach vorangegangener Testphase in der Bundesliga an den Start gegangen, in der 2. Liga wurde diese Technik zur Spielzeit 2019/20 eingeführt. 2019 hat die UEFA den VAR (Video Assistant Referee) in der Champions League oder 2020 zur Europameisterschaft einziehen lassen.

Kurzum: Der Video-Assistent hat schon einige Zeit "auf dem Buckel" - nicht aber in Schottland. Hier war dieser Schritt in den letzten Jahren noch nicht erfolgt. Bis jetzt.

Erstmals soll die Technik nun am 21. Oktober zur Verfügung stehen, wenn Hibernian Edinburgh und St. Johnstone in der Premiership, der 1. schottischen Liga, aufeinandertreffen. Fast drei Jahre hat der schottische Verband geplant, getestet und entwickelt, nun hat der Weltverband FIFA grünes Licht gegeben. Der VAR soll künftig auch in Spielen des schottischen Pokals und des Ligapokals zum Einsatz kommen.

"Wir sind bereit dafür", wird Schiedsrichter-Chef Crawford Allen in einer Pressemitteilung der Liga zitiert.

Hier geht's zur aktuellen Tabelle in der 1. schottischen Liga, die von den Glasgower Traditionsklubs Celtic und den Rangers angeführt wird.