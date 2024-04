"Wir müssen einen überragenden Tag erwischen": Enochs schwört Jahn auf Spitzenspiel ein

Jahn Regensburg reist als erster Verfolger zum Team der Stunde. Der SSV Ulm ist im neuen Jahr noch ungeschlagen, beim Jahn erinnert man sich aber gerne an das Hinspiel zurück - und will nach einer "giftigen" Trainingswoche alles in die Waagschale werfen.

Es wäre gleichbedeutend mit einem gewaltigen Schritt in Richtung direkter Wiederaufstieg für Jahn Regensburg, sollte am Sonntag der 18. Saisonsieg gelingen. Die Oberpfälzer würden, je nach Ausgang der Parallelspiele, ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz mindestens wahren - und könnten bereits in der Folgewoche im direkten Duell mit Verfolger Dynamo Dresden für eine erste kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen.

Doch die Aufgabe wird für das Team von Joe Enochs keine leichte, wenngleich der Jahn nach einem katastrophalen Start in die Rückrunde immerhin seit drei Spielen ungeschlagen ins Wochenende geht.

Schließlich verkörpert der SSV Ulm 1846 Fußball im Jahr 2024 das, was die Regensburger in der Hinserie noch ausgemacht hatte: Während die Regensburger als Hinrunden-Meister (42 Punkte) in der bisherigen Rückserie nur 19 Zähler einfahren konnten, sind die Ulmer das Maß aller Dinge. Im neuen Jahr sind die Spatzen als einziges Team noch ungeschlagen, fuhren nach dem verpatzten Rückrunden-Auftakt Ende Dezember in Saarbrücken (1:2) bereits starke 29 Zähler ein - und stehen somit vor dem direkten Duell als einziges Team vor dem aktuellen Tabellenzweiten.

"Ulm ist ungeschlagen und hat die beste Abwehr", musste auch Enochs auf der Pressekonferenz am Freitag neidlos anerkennen. "Sie haben unglaublich gute Standardsituationen, attackieren den Gegner früh und wollen ihn unter Druck setzen. In der Abwehr machen sie lange Wege und verteidigen überragend nach vorne."

Tatsächlich stellt der Regionalliga-Aufsteiger mit lediglich 34 Gegentoren (nur acht davon in der Rückrunde) die beste Abwehr der dritten Liga, auch in der Offensive sind die Gastgeber top: 54 eigene Treffer werden lediglich von Preußen Münster (55) überboten. Enochs weiß: "Deswegen müssen wir einen überragenden Tag erwischen, wenn wir da etwas mitnehmen wollen."

Mit voller Kapelle und guten Erinnerungen nach Ulm

Nichtsdestotrotz ist der 52-Jährige zuversichtlich - und das aus gutem Grund: Abgesehen von Eric Hottmann und Erik Tallig kann der US-Amerikaner auf den kompletten Kader zurückgreifen. "Es ist eine gute Ausgangslage für uns", so Enochs, der von einer "sehr giftigen" Trainingswoche berichtet. "Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel am Sonntag. Wir spielen Fußball, um solche Spiele spielen zu dürfen - Erster gegen Zweiter."

Mut machen darf den Regensburgern das Hinrunden-Duell, als man vor heimischem Publikum mit 2:0 gewann. "Wir haben im Hinspiel gesehen, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist", glaubt Enochs. "Kleinigkeiten können das Spiel entscheiden. Wir müssen hellwach sein. Über die letzten drei Spiele bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung. Daran müssen wir anknüpfen, wenn wir da bestehen wollen." Zum Spitzenspiel werden rund 1100 Fans den Jahn begleiten.