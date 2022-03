"Wir können solche Spiele": BTSV ist heiß auf Saarbrücken

Die Aufgabe in Mannheim hat Braunschweig bravourös gemeistert, nun wartet das nächste Verfolgerduell auf die Eintracht: Saarbrücken kommt. Trainer Michael Schiele zeigt sich zuversichtlich. Auch mit Blick auf sein Personal.

Mit Braunschweig in der Erfolgsspur: Michael Schiele. IMAGO/foto2press

Die Form stimmt. Drei Siege fuhr Braunschweig zuletzt ein, das 3:0 bei Aufstiegsmitkonkurrent Mannheim war ein echtes Statement der Löwen. "Wir haben die nötige Qualität, und wenn der Fokus, der Einsatz und Wille da sind, sind wir nur sehr schwer zu schlagen", sagt Abwehrmann Niko Kijewski, die Defensive ist mit nur 26 Gegentreffern (nur der FCK hat mit 18 weniger) ein Garant für den Erfolg.

Gut, dass der wegen Corona länger pausierende Abwehrmann Brian Behrendt ("Behrendt hat diese Woche komplett mittrainiert. Da mache ich mir keine Sorgen.") und Defensivakteur Robin Krauße zur Verfügung stehen. Der hatte sich in Mannheim eine Platzwunde zugezogen und dennoch die 90 Minuten durchgestanden. "Robin Krauße hat alles gut überstanden, er lacht und scherzt, als wenn nichts gewesen wäre", erklärte Schiele am Donnerstag. "Robin wurde von den Ärzten durchgecheckt, er fühlt sich top."

In Mannheim agierte der Mittelfeldspieler auch top (kicker-Note 2,0). "Er hat ein starkes Spiel gemacht. Er bringt viel Positives mit und geht voran." Nun auch gegen Saarbrücken. Da wird er "nach aktuellem Stand mit dem Helm" spielen, den er schon im Training getragen hat.

Krauße wird eine wichtige Rolle zukommen, denn Schiele erwartet einen Gegner, "der uns in viele Zweikämpfe verwickeln will. Wir können solche Spiele", ist sich der BTSV-Coach aber sicher. "Wir werden viel agieren müssen. Gegenstöße und Konter müssen wir verhindern." Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr (LIVE bei kicker).