Skispringen | Silvester-Turnier | 30.12.2023 17:45 | Garmisch Partenkirchen HS 142

Jenny Rautionaho (FIN) Jenny Rautionaho gehört auch zu denen, die man auf den großen Schanzen immer auf der Rechnung haben muss. Kann sie jetzt den nächsten weiten Sprung runterziehen? Das Timing am Schanzentisch stimmt nicht, im Flug kann sie aber viel ausbügeln und liefert noch starke 129 Meter ab. Sie sortiert sich auf Platz drei ein.

Nika Kriznar (SLO) Da wird Nika Kriznar nicht zufrieden sein. Die Fliegerin aus Slowenien beendet ihren Sprung bereits nach 120,5 Metern und wird sich nur im Mittelfeld wiederfinden.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Noch zehn Athletinnen stehen im ersten Durchgang oben. Den Anfang aus dieser Gruppe macht Jacqueline Seifriedsberger, die jetzt auch an die 130 Meter springen muss, wenn sie sich in Position bringen möchte. Gelingen tut ihr das nicht ganz und nach einem verpatzten Absprung endet der Sprung bereits bei 124 Metern. Um das Podium wird sie damit wohl nicht mitspringen, eine gute Position in den Top Ten ist aber weiterhin drin.

Sara Takanashi (JPN) Sara Takanashi hat es ähnlich von den Bedingungen, liefert aber eine deutlich rundere Technik ab und kann sich mit 128 Metern weiter vorne einrangieren. Nur Pinkelnig und Strate waren noch besser als die Japanerin.

Katharina Schmid (GER) Auch Katharina Schmid sucht momentan noch nach ihrer Topform und muss sich mit Plätzen hinter dem Podest abspeisen lassen. Dorthin ist der Weg auch heute wieder weit, nachdem es im ersten Sprung nicht weiter als 119 Meter geht. Somit fehlen derzeit schon zehn Punkte zu Platz drei.

Anna Rupprecht (GER) Anna Rupprecht kann sich zu ihrem Qualifikationssprung zwar steigern, doch ganz glücklich wird die 27-Jährige mit diesem Sprung dennoch nicht sein. Da hat sie eigentlich deutlich mehr drauf. Nach 117,5 Metern geht es für sie mit einem verkrampften Lächeln aus dem Auslauf.

Julia Mühlbacher (AUT) Julia Mühlbacher kommt am Schanzentisch nicht optimal durch und lässt einige Meter gleich zu Beginn ihres Versuchs liegen. Mit 120 Metern ist sie aber dennoch gut dabei und wird einen guten Platz im Mittelfeld mitnehmen können.

Abigail Strate (CAN) Abigail Strate lässt es wenig später richtig krachen! Sie hat ähnliche Bedingungen wie Freitag, kommt aber viel besser in ihren Sprung hinein und zieht den Sprung bis auf 131 Meter hinunter. Mit einem breiten Lächeln freut sich Strate über Platz zwei hinter Pinkelnig. Nur 1,6 Punkte hatten ihr zur Österreicherin gefehlt.

Selina Freitag (GER) Selina Freitag war im letzten Jahr ganz vorne mitgesprungen, muss sich in dieser Saison aber durch eine schwierigere Phase kämpfen. Auch heute wird es nach 120,5 Metern sicherlich nicht für ganz vorne reichen.

Thea Minyan Bjørseth (NOR) Bisher lief es für die Norwegerinnen nicht nach Plan und auch Thea Minyan Bjørseth bleibt mit 118,5 Metern doch ein wenig hinter den eigenen Erwartungen zurück, wenn es auch für sie zumindest für Punkte reichen wird.

Lisa Eder (AUT) Lisa Eder liefert auf den ersten Metern einen gewohnt etwas eigenwilligen Stil ab, schafft es aber dennoch auf eine solide Weite und sichert sich mit 119,5 Metern ihre Teilnahme am zweiten Durchgang.

Silje Opseth (NOR) Silje Opseth gilt eigentlich als Spezialistin für die großen Schanzen, doch in dieser Saison möchte es auch auf den größeren Anlagen einfach nicht klappen. Im Ablauf passt nicht viel zusammen, sie wirkt viel zu verkrampft und fällt nach nur 108,5 Metern tatsächlich aus dem Wettkampf!

Luisa Görlich (GER) Luisa Görlich kann sich zu ihrem Sprung in der Quali im Wettkampf noch einmal steigern und bei einem leichten Aufwind geht es für die deutsche Athletin bis auf 126,5 Meter hinunter. Ärgern dürfte sie allerdings die Landung, denn die kostet Punkte und sorgen dafür, dass sie Kykkänen nicht knacken kann.

Chiara Kreuzer (AUT) Chiara Kreuzer hat andere Erwartungen und dürfte so nach ihrem Satz auf 120,5 Meter nicht ganz zufrieden auf den ersten Durchgang blicken. Auch in der Haltung lässt die 26-Jährige einiges liegen mit Bewegungen in der Luft und einer nicht optimalen Landung. Nach 120,5 Metern ist aber auch sie sicher durch.

Karolina Indrackova (CZE) Ihre Schwester ist schon sicher im Finale dabei und auch Karolina Indrackova muss sich nicht auf eine Zitterpartie einlassen. Am Tisch passt das Timing zwar nicht ganz, im Flug kann sie das aber gut ausgleichen und liefert mit 122 Metern einen guten Sprung ab.

Julia Kykkänen (FIN) In der Qualifikation überraschte Julia Kykkänen mit dem zweiten Platz. Läuft es auch jetzt für die erfahrende Athletin aus Finnland? Ja. Kykkänen zeigt, dass sie im Sommer richtig gut gearbeitet hat und nach 126,5 Metern kann sie sich über den zweiten Platz hinter Pinkelnig freuen.

Ajda Kosnjek (SLO) Die Anfangsphase ist von vielen jungen Athletinnen geprägt und auch Ajda Kosnjek hat den Großteil ihrer Karriere noch vor sich. Trotzdem zeigt sie sich schon richtig gut und bei leichte Aufwind geht es mit 118,5 Metern locker in das Finale hinein.

Anezka Indrackova (CZE) Anezka Indrackova lässt hingegen keine Fragen offen und sichert sich ihre Teilnahme am Finaldurchgang. 118,5 Meter bringen ihr den dritten Platz in der Zwischenwertung ein und sorgen für Zufriedenheit beim Trainer.

Ingvild Synnoeve Midtskogen (NOR) Mit ihren 16 Jahren hat Ingvild Synnoeve Midtskogen schon einige Male für Furore sorgen können, auf der Großschanze in Garmisch-Partenkirchen tut sie sich allerdings noch schwer und nach 107 Metern wird sie gleich nur in der Zuschauerrolle sein.

Taja Bodlaj (SLO) Mit ihren 17 Jahren hat Taja Bodlaj in der Technik auch noch einiges an Luft nach oben, trotzdem ist die Chance auf das Finale durchaus noch da. Mit 112,5 Metern muss sie nur noch zwei Athletinnen hinter sich lassen.

Paige Jones (USA) Paige Jones hat sogar Aufwind, kann den aber nicht für sich nutzen und mit 109 Metern geht es weit nach hinten zurück. Dadurch ist mit Juliane Seyfarth jetzt die erste Deutsche im Finale.

Yuka Seto (JPN) Yuka Seto kommt bis auf 116 Meter hinunter, wird aber noch einige Zeit zittern müssen. Die Haltungsnoten sind für die Japanerin nicht optimal und für den Wind gibt es keine Zusatzpunkte dazu, womit sie sich hinter Holz einfindet.

Sina Arnet (SUI) Einige Male konnte Sina Arnet in diesem Winter schon Weltcupzähler sammelt. Reicht es auch heute wieder für die 18-Jährige wieder für den Sprung in die Top 30? Leider nicht. Die Technik geht nicht auf, nachdem das Timing am Tisch nicht passt und sie landet gerade mal bei 105,5 Metern. Arnet packt schnell zusammen und stampft frustriert aus dem Auslauf.

Nicole Maurer (CAN) Nicole Maurer wahrt sich zumindest ihre Chance auf den zweiten Durchgang, nachdem es auf 116 Meter geht. Für den Augenblick reicht ihr das für den vierten Platz hinter Seyfarth.

Sophie Sorschag (KOS) Nach ihrer Trennung vom ÖSV muss sich Sophie Sorschag alleine durch den Weltcup kämpfen. Nach soliden Trainings passt es jetzt bei ihr nicht ganz und nachdem sie am Schanzentisch übertreibt, ist auch ihr Sprung viel zu früh beendet.

Anna Twardosz (POL) Was ist für die zweite Polin im Feld möglich? Leider nicht viel. Im Flug hat die 22-Jährige noch viel zu tun, wackelt viel mit den Skiern und nach 111 Metern ist die Sache auch schon wieder vorbei. Wie ihre Teamkollegin wird auch sie ausscheiden.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Daniela Vasilica Haralambie kann mit der Weite von Pinkelnig zwar nicht mitgehen, unzufrieden muss die Einzelkämpferin aus Rumänien aber nicht sein. Mit ihren 119,5 Metern reiht sie sich zunächst auf dem zweiten Platz ein und wird sicherlich noch einmal zum Zug kommen dürfen.

Eva Pinkelnig (AUT) Jetzt wird sich zeigen, was hier heute möglich ist. Mit Eva Pinkelnig ist die Gesamtsiegerin der letzten Saison und die Qualifikationssiegerin an der Reihe. Pinkelnig zeigt, dass sie trotz der Verletzungspause auf der Schanze nichts verlernt hat und es geht bis auf 129,5 Meter hinunter. Damit geht es zunächst einmal deutlich an die Führung.

Pola Beltowska (POL) Pola Beltowska ist eine weitere der ganz jungen Athletinnen im Feld. Mit 17 Jahren macht sie ihren ersten Sprung im Weltcup und so sind im Flug durchaus noch Punkte, an die man ansetzen kann. Dort ist sie doch recht hoch über den Latten und wird gebremst. 106,5 Meter werden nicht für das Finale reichen.

Pia Lilian Kübler (GER) Was ist für die nächste deutsche Athletin möglich? Die 21-Jährige hat noch etwas Luft nach oben und nach 112,5 Metern und niedrigen Noten heißt es für sie, abwarten, ob es sich ausgehen wird.

Emma Chervet (FRA) Emma Chervet kann mit den Weiten der beiden DSV-Springerinnen nicht mitgehen und muss ihrerseits schon nach 109,5 Metern zur Landung kommen. Für sie dürfte es damit eine enge Sache in Richtung des zweiten Durchgangs werden.

Alvine Holz (GER) Alvine Holz kommt ihrerseits zur ersten Weltcup-Teilnahme ihrer Karriere und entsprechend nervös dürfte sie noch sein. Am Schanzentisch passt noch nicht alles zusammen und sie arbeitet etwas zu viel mit den Armen, nach 116,5 Metern hat aber auch sie durchaus noch die Chance auf das Finale der besten 30.

Juliane Seyfarth (GER) Los geht es gleich mit einer deutschen Athletin. Juliane Seyfarth möchte sich über die nationale Gruppe mit guten Ergebnissen wieder in das Weltcup-Team kämpfen und hat in der Qualifikation bereits einen ordentlichen Eindruck hinterlassen können. Aus Gate 26 geht es für sie direkt gut los und 119 Meter stehen zu Buche. Einzig die Landung dürfte sie ärgern, denn da lässt sie doch was an Punkten liegen, als der linke Ski wegfährt.

Die weiteren Favoritinnen Die Topfavoritinnen auf den Gesamtsieg sind ohne Frage Josephine Pagnier aus Frankreich und die Kanadierin Alexandria Loutitt, die bei den ersten Springen den besten Eindruck hinterlassen konnten. Aber auch Yuki Ito aus dem japanischen Team gilt es sicherlich auf der Rechnung zu haben. Auf großen Schanzen kommt sie meist gut zurecht. Mitmischen möchten auch die Sloweninnen um Ema Klinec sowie die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Sie zeigte in den Trainings Topsprünge, dürfte aber damit hadern, dass sie immer freiwillig mit einer geringen Luke startet und nach vielen Verletzungen die Landung nicht sauber setzt.

Arnet vertritt Schweiz Das Team aus der Schweiz wird in Garmisch-Partenkirchen durch Sina Arnet vertreten, die es aber schwer haben dürfte, auch die Top 30 zu erreichen. Für Emely Torazza reichte es nicht für die Qualifikation.

Geht es vor heimischer Kulisse wieder in die Erfolgsspur? Vor heimischer Kulisse in die Erfolgsspur zurückkehren möchten die deutschen Skispringerinnen, für die in dieser Saison die Topergebnisse noch nicht herausgsprungen sind. Angeführt wird die Mannschaft durch Katharina Schmid. Neben ihr sind beim ersten Wettkampf auch Anna Rupprecht, Selina Freitag, Luisa Görlich sowie Juliane Seyfarth, Alvine Holz und Pia Lilian Kübler aus der nationalen Gruppe am Start. Pauline Heßler verpasste indes den Sprung in die Top 40. Auch Agnes Reisch fehlt, nachdem sie disqualifiziert wurde.

Pinkelnig kehrt zurück Zurück in den Weltcup kehrt Eva Pinkelnig. Die Gesamtsiegerin der letzten Saison hatte sich kurz vor dem Start der Saison das Knie im Training überreizt und musste daraufhin auf die ersten Wettkämpfe verzichten. Das sie in Form ist, bewies Pinkelnig mit dem Sieg der Qualifikation. Im ÖSV-Team wurden neben ihr Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Lisa Eder, Jacqueline Seifriedsberger und Julia Mühlbacher für die Two Nights Tour nominiert.

Lundby beendet ihre Karriere Bei der Tour nicht vertreten sein wird Maren Lundby. Die Norwegerin hatte kurz vor Weihnachten ihren Rücktritt bekanntgegeben. Lundby hatte in ihrer Karriere an insgesamt 161 Weltcups teilgenommen und feierte 30 Siege, womit sie nach Sara Takanashi die erfolgreichste Athletin im Frauenskispringen ist. Neben der Chance hat Lundby stetig dafür gekämpft, für Gleichberechtigung mit den Männern zu sorgen und hatte unter anderem großen Anteil daran, dass die Skispringerinnen in der letzten Saison zum ersten Mal ein Skifliegen austragen durften.

Frauen müssen weiter auf legendäre Tournee warten Während die Männer in diesen Tagen bereits in die 72. Vierschanzentournee gehen, heißt es für die Frauen weiterhin warten, bis auch sie in das Traditionsevent integriert werden. Auch in diesem Jahr scheiterten Pläne einer vollwertigen Vierschanzentournee, nachdem der ÖSV aus logistischen Gründen absagte. Anstelle der kompletten Tournee gibt es für die Skispringerinnen so nur eine "Mini-Tournee". Gestartet wird entgegensetzt der Männer in Garmisch-Partenkirchen. Zum Jahreswechsel wird dann getauscht und für die Frauen geht es nach Oberstdorf.