Skispringen | Lahti | 03.03.2024 16:00 | HS 130 Einzel

Andreas Wellinger (GER) Was lässt Andreas Wellinger folgen? Auch einen guten Sprung. Es geht bis auf 126,5 Meter hinunter und auch die Noten stimmen. Wo ordnet sich Wellinger ein? Platz sieben, allerdings nur mit 3,8 Punkten Rückstand. Das Feld ist vorne einfach richtig eng zusammen, da machen Zehntel einen großen Unterschied.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl muss sich jetzt auch bei diesen Verhältnissen beweisen und das macht er mit einer tollen Technik! Es geht trotzdem auf 124 Meter und damit ist er mittendrin im Geschäft. Hörl sorgt mit 124,6 Punkten für den Wechsel an der Spitze!

Lovro Kos (SLO) Was kann der Sieger vom Freitag jetzt rausholen? Auch er hat es von den Bedingungen nicht einfach und stürzt nach 114 Metern ab. Kos rettet sich gerade so in die Top 30.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik ist der nächste Springer, der dann lange warten muss, bevor er dann auch endlich von der Schanze gelassen wird. In den letzten Tage passte es für ihn gut zusammen, heute aber gehört er klar zu den Verlierern! Nach 117 Metern ist Lindvik nur 15.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck lässt bei etwas mehr Aufwind ebenfalls die 122 Meter folgen und findet sich nach den Abzügen in der Windkompensation auf Platz elf wieder.

Pius Paschke (GER) Erst zwei Deutsche sind derzeit unter den ersten 30 dabei, jetzt sorgt Pius Paschke dafür, dass ein weiterer DSV-Athlet dazukommt. Bei wenig Windunterstützung, geht es auf 122 Meter, was für den achten Platz reicht. 3,2 Punkte fehlten da nur in Richtung Platz eins.

Manuel Fettner (AUT) Die Jury dürfte dankbar sein, wenn man dann in neun Athleten den ersten Durchgang im Kasten hat, denn es geht weiterhin richtig zäh. Manuel Fettner muss lange warten, bis auch er abgelassen werden kann. Mit 119 Meter liefert er für weniger Aufwind einen ganz ordentlichen Sprung ab, für ganz vorne reicht es aber nicht. Er ordnet sich auf Platz zwölf ein.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc hat es im Anschluss wieder ganz anders und dann geht es auch viel leichter. Er segelt bis auf 128,5 Meter hinunter. Gibt es jetzt den Wechsel vorne? Wieder nicht! Zniszczol hält sich mit 0,1 Punkten Vorsprung weiter an der Eins. Fünf Springer liegen damit jetzt innerhalb eines Punktes.

Karl Geiger (GER) Karl Geiger hat es jetzt richtig schwer und der Deutsche wird mit kaum Aufwind in die Spur geschickt. Dann hat er kaum eine Möglichkeit aus diesem Gate etwas zu reißen und landet schon nach 112,5 Meter. Rettet er sich trotzdem noch irgendwie in die Top 30? Leider nicht! Geiger ist draußen und entsprechen frustriert!

Daniel Tschofenig (AUT) Große Enttäuschung bei Daniel Tschofenig! Nachdem er in der Qualifikation noch den tollen zweiten Platz belegen konnte, geht jetzt so gar nichts und der kommt nur auf 110 Meter. Tschofenig flüchtet anschließend frustrierend aus dem Schanzenauslauf.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang wird unmittelbar danach runtergelassen und für ihn passt es dann bei wenig Windunterstützung ganz ordentlich zusammen. Nach 125,5 Metern fehlen ihm nur 0,3 Punkte zur Spitze. Drei Norweger sind derzeit in den Top 4 dabei. Es scheint also zum Ende der Saison wieder aufwärts zu gehen zu das im November so gebeutelte Team.

Gregor Deschwanden (SUI) Bisher ist kein Schweizer unter den Top 30 und so kommt es einmal mehr auf Gregor Deschwanden an. Der muss auch immer wieder unter vom Balken, bis Trainer Rune Velta ihn endlich abwinken kann. Deschwanden kommt zwar mit viel Höhe weg, hat aber keine Geschwindigkeit und unten drin dann kaum Windunterstützung. 121,5 Meter werden es noch, die ihn durch weniger Abzüge für den Wind immerhin noch Platz acht einbringen.

Domen Prevc (SLO) In Geduld üben muss sich auch Domen Prevc, der dann auch nicht weiter als 122,5 Meter kommt.

Stephan Leyhe (GER) Nach langem Warten geht Stephan Leyhe als nächste Deutscher in die Spur. Er kann es besser machen als Raimund, der ganz weite Sprung kommt aber trotz guter Bedingungen nicht heraus. Bei 121 Metern ist für Leyhe der Sprung schon wieder vorbei.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kristoffer Eriksen Sundal zeigt sich da ganz anders! Die Technik beim 23-Jährigen stimmt und er segelt bei viel Aufwind bis auf 128 Meter hinunter. Übernimmt er jetzt die Führung? Knapp nicht! Ein Punkt fehlt in Richtung des Spitzenreiters, womit er Dritter ist.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund wird direkt hinterhergeschickt, kann aber noch weniger rausholen als Nikaido. Bei 118 Metern ist sein Sprung dann schon wieder vorbei. Für die Haltung gehen nur 17er-Werte in die Endpunktzahl hinein und Raimund findet sich auf dem 19. Platz wieder. Damit hat er noch einen langen Weg in Richtung Finale vor sich!

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido muss dann wieder lange warten, da im oberen Bereich immer wieder starke Böen reinkommen. Als der Trainer ihn dann loslässt, passt die Technik nicht und er muss schon bei 121 Metern landen. Für das Finale reicht das war, aber mehr erhofft haben dürfte er sich ganz sicher.

Halvor Egner Granerud (NOR) Halvor Egner Granerud war gestern Teil des norwegischen Teamerfolgs und zeigte zuletzt auch gute Einzelsprünge in Lahti. Er hat gute Bedingungen, kommt gut vom Schanzentisch weg und dürfte am Ende schon ein wenig enttäuscht sein, dass es trotzdem nicht auf die ganz große Weite geht. 124 Meter bringen ihm den vierten Platz ein. 8,5 Punkte fehlten ihm zu Zniszczol.

Aleksander Zniszczol (POL) Letzte Hoffnung der Polen ist jetzt Aleksander Zniszczol und der liefert ab! Zniszczol geht bis auf 128,5 Meter hinunter, erhält gute Noten und schiebt sich um 0,3 Punkte knapp an Johansson vorbei, um die Spitze zu übernehmen.

Piotr Żyła (POL) Bislang ist kein Pole im Finaldurchgang. Kann Piotr Żyła das jetzt ändern? Nein. Er kommt auch nur auf 117,5 Meter, erhält dazu keine guten Noten und ist als 18. in der Zwischenwertung weit entfernt von seiner Finalteilnahme.

Kamil Stoch (POL) Aktuell landen die Athleten alle in einem ähnlichen Weitenbereich und auch Kamil Stoch kommt nur auf 117 Meter. Damit sorgt er jetzt dafür, dass Noriaki Kasai sicher im Finaldurchgang ist.

Alex Insam (ITA) Der nächste Springer aus der italienischen Mannschaft ist in der Spur. Kann er jetzt einen der weiteren Sprünge rausholen? Auch nicht. Insam kommt zwar im ersten Teil gut zurecht, unten raus aber kantet er zu viel raus und kommt so aus der Balance. Mit 117,5 Metern wird auch er abwarten müssen, ob es für den zweiten Durchgang reicht.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola schafft es auch nicht die 120 Meter zu überfliegen und muss damit noch warten, ob er gleich noch einmal zum Zug kommen wird.

Niko Kytösaho (FIN) Es wird laut im Stadion und die Zuschauer jubeln Niko Kytösaho die Schanze runter. Aber auch bei ihm überwiegt nach der Landung dann die Enttäuschung und der Frust! Nachdem Kytösaho gestern mit die stärksten Sprünge zeigte, droht er nach 115,5 Metern heute rauszufliegen!

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi ist wenig später der erste Athlet, der hinter Roman Koudelka landet, der damit seinem Finaldurchgang näherrückt.

Roman Koudelka (CZE) Auch Roman Koudelka kann jetzt endlich abgelassen werden, ein positives Ende hat die Warterei für ihn aber auch nicht und auch er kommt nicht weiter als 117 Meter. Die Möglichkeit auf das Finale kann er sich durch weniger Abzüge in der Windkompensation aber bewahren. Er müsste dafür noch vier Athleten hinter sich lassen.

Roman Koudelka (CZE) Nachdem es zu Beginn recht flüssig lief, gibt es jetzt ein schwierige Phase. Roman Koudelka muss auch wieder runter vom Startbalken, weil der Wind nicht innerhalb des Korridors ist.

Antti Aalto (FIN) Vor Antti Aalto gibt es jetzt die erste größere Windpause. Sechs Minuten muss er warten, bis er endlich abgewunken wird. Gelohnt hat sich das Warten dann aber nicht. Nach 117 Metern ist für ihn schon Schluss und er landet weit hinten.

Vladimir Zografski (BUL) Im Sommer war Vladimir Zografski richtig stark unterwegs, doch der 30-Jährige hat es anschließend nicht geschafft, seine Form in den Winter zu bringen. Heute passt es für Zografski besser und er kann 126 Meter in den Schnee stellen. Die Abzüge für den Wind sind aber hoch und auch in der Haltung gibt es nicht die Topwerte. Für den Finaldurchgang sollte es aber unter normalen Umständen reichen.

Killian Peier (SUI) Wie läuft es bei Killian Peier? Er kann sich technisch zur Qualifikation steigern, doch durch viele Abzüge in der Windkompensation dürften seine 118 Meter nicht reichen. Peier wird auf dem zehnten Platz einsortiert.

Stephan Embacher (AUT) Stephan Embacher hat seine Nerven besser in Griff und der Junior im österreichischen Team kommt gut vom Schanzentisch weg und segelt bis auf 124,5 Meter hinunter. Der Telemark passt auch und so gehen gute 18er-Noten in seine Endwertung hinein. Embacher setzt sich hinter Johansson auf den zweiten Platz.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw belegte in der Qualifikation den zehnten Platz und so darf man gespannt sein, was er jetzt leisten kann. Unten fehlt ihm etwas die Windunterstützung und als er dann auch noch den Schwerpunkt am Schanzentisch verliert, ist bei 119 Metern die Sache auch für ihn schon vorbei. Ins Finale könnte es dennoch gehen, aber nach den zuletzt guten Ergebnissen, sind auch seine Ansprüche sicherlich gestiegen.

Artti Aigro (EST) Macht Artti Aigro es besser? In der Luft muss Aigro viel arbeiten und landet auch schon nach 117 Metern. Als derzeit Fünfter muss er noch mächtig zittern, ob es sich mit dem Finale ausgehen wird.

Pawel Wasek (POL) Der Sprung war nichts! Pawel Wasek probiert es am Schanzentisch mit Gewalt und das geht selten gut. Nach nur 111 Metern ist sein Arbeitstag schon beendet.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz kam bislang auf der Schanze in Lahti bislang richtig gut zurecht. Gibt es jetzt wieder einen weiten Sprung des 18-Jährigen? Leider nicht. Am Schanzentisch verliert er den Schwerpunkt, erwischt dann das Timing nicht richtig und kommt schon nach 118,5 Metern zur Landung. Mit derzeit Platz drei hat er aber dennoch gute Möglichkeiten wieder Punkte mitnehmen zu können.

Zak Mogel (SLO) Zak Mogel hat es ähnlich von den Verhältnissen, weit runter geht es für den Slowenen aber nicht. Die 117 Meter dürften ihn bestimmt nicht ganz zufriedenstimmen. Noch muss er abwarten, ob das reicht für das Finale.

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson ist oben am Schanzenturm anzusehen, dass es ihm jetzt so gar nicht schmeckt, dass es direkt vor ihm jetzt ein Gate nach unten geht. Unten dürfte die Laune dann aber schon besser sein, denn auch Johansson kommt auf 127 Meter. Für den Wind bekommt er weniger Abzüge und obendrauf gibt es noch die Pluspunkte für das Gate. Dadurch geht er dann auch gleich mal 8,4 Punkte an Schmid vorbei.

Constantin Schmid (GER) Jetzt aber gibt es den Wechsel an der Spitze! Constantin Schmid nutzt seine Chance bei seiner Rückkehr ins Weltcupteam und segelt bei viel Wind von vorne bis auf 127 Meter hinunter. Die Noten sind mit 18er-Werten auch gut und so geht es mit 8,4 Punkten Vorsprung deutlich an Kasai vorbei.

Kasperi Valto (FIN) Kasperi Valto ist als nächster Athlet in der Spur. Er kommt hoch vom Schanzentisch weg, nimmt aber nicht genug Geschwindigkeit mit und so ist dann für ihn auch schon nach 118 Metern Schluss.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen macht sich als nächster finnischer Athlet auf die Reise. Er liefert einen soliden Versuch ab, dürfte sich aber mehr als 120 Meter erhofft haben. Da er auch in der Haltung nicht die großen Werte erhält, reiht er sich knapp hinter Kasai ein.

Maciej Kot (POL) Maciej Kot wird sich auch ärgern. Nachdem er in der Quali eigentlich ganz gut unterwegs war, schleicht sich jetzt ein Absprungfehler rein und nach 109,5 Metern ist für ihn auch klar, dass er gleich nur Zuschauer ist.

Taku Takeuchi (JPN) Taku Takeuchi kann nicht mitgehen und für ihn geht es bei ähnlichen Bedingungen nicht weiter als 103,5 Meter. Damit kann er ganz sicher zusammenpacken.

Noriaki Kasai (JPN) Es wird laut im Stadion. Allerdings nicht, weil ein finnischer Athlet an der Reihe ist, sondern Publikumliebling Noriaki Kasai, der den Fans auch direkt mal einheizt. Kasai nutzt die guten Bedingungen und zieht seinen Sprung bis auf 123 Meter runter. Das sollte doch für die Teilnahme im Finale reichen!

Yanick Wasser (SUI) Yanick Wasser wartet noch auf seine ersten Weltcuppunkte und auch heute könnte es für ihn nicht leicht werden. Er kann sich zwar zur Qualifikation steigern, mit 114,5 Metern muss er aber dennoch ordentlich zittern, ob es sich ausgehen wird.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad hatte vor dieser Saison seinen Kaderstatus verloren und dürfte entsprechend scharf darauf sein, sich jetzt im Weltcup zu empfehlen, nachdem er sich über den COC den zusätzlichen Startplatz ersprungen hat. Dieser Sprung aber wird ihm keine Pluspunkte einbringen. Er steht viel zu hoch über den Ski und wird dadurch vom Wind gebremst. Nach 110 Metern muss er sich keine Gedanken machen, ob es sich mit den Top 30 ausgehen wird.

Maksim Bartolj (SLO) Maksim Bartolj konnte in der Qualifikation einen guten Sprung abliefern, jetzt aber geht es auch bei ihm nicht wie erhofft und der Ärger ist bei der Ausfahrt groß! Bartolj vermasselt das Timing am Schanzentisch, wodurch die Ski dann viel zu schnell kommen und er nicht richtig in die Flugposition kommt. Nach 117 Metern ist schon Schluss.

Felix Trunz (SUI) Felix Trunz steht heute vor seinem erst zweiten Einzelweltcup und muss lange am Balken warten, bevor sein Trainer Rune Velta in Abwinken kann. Entsprechend fehlt dann vielleicht auch etwas die Spannung bei jungen Schweizer, der sich einen großen Fehler in der Flugphase erlaubt und dann schon nach 108,5 Metern landen.

Casey Larson (USA) Während seine jungen Teamkollegen in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, tut sich Casey Larson noch etwas schwerer. Mit 116 Metern und einer verpatzten Landung dürfte es für ihn ein langer Weg in Richtung Finaldurchgang werden.

Henri Kavilo (FIN) Es ist angerichtet für den Wettkampf in Lahti. Eröffnet wird der erste Durchgang durch Henri Kavilo aus der nationalen Gruppe der Finnen. Er eröffnet mit 108 Metern, die sicherlich nicht für das Finale reichen dürften.

Wie schlagen sich die Schweizer? Auch die Schweizer haben zuletzt enorm zu kämpfen gehabt. Einzig Gregor Deschwanden könnte hier für solide Ergebnisse sorgen. Killian Peier, Felix Trunz und Yanick Wasser schafften es zwar in den Wettkampf, dürften es aber schwierig haben, auch die Punkteränge zu erreichen.

Das Team aus Deutschland Das deutsche Team wird durch Andreas Wellinger angeführt, der sich nach Platz 13 in der Qualifikation gleich im Wettkampf steigern muss, wenn er vorne mitmischen möchte. Auch Philipp Raimund, Pius Paschke, Constantin Schmid, Karl Geiger sowie Stephan Leyhe sprangen ihrem eigentlichen Leistungspotential hinterher.

Was geht für Kraft? Stefan Kraft tut sich bisher auf der Schanze in Lahti unheimlich schwer. Nachdem der Österreicher am Freitag in Einzel überraschend schon im ersten Durchgang rausfiel und damit den Gesamtweltcup wieder spannend machte, ging es auch am Samstag nicht auf die großen Sprünge. Für weite Sprünge könnten aber seine Teamkollegen Jan Hörl und Daniel Tschofenig sorgen. Komplettiert wird das Team durch Michael Hayböck, Manuel Fettner und Junioren-Weltmeister Stephan Embacher.

Wer hat die Nase vorne? Lahti hat bekanntlich oft seine eigenen Gesetze und so ist es schwer einen großen Favoriten für den heutigen Tag zu nennen. Von den Top 3 am Freitag zeigte keiner gestern im Teamwettkampf starke Sprünge. bester von ihnen war Andreas Wellinger, der in Zusammenrechnung der Einzelsprünge allerdings auch nur auf Platz acht gelandet wäre. Auf der Rechnung haben muss man nach ihrer Vorstellung gestern aber sicherlich die Norweger. Darauf, dass endlich auch mal zwei starke Sprünge drin sind, wird Aleksander Zniszczoł aus Polen hoffen.

Skispringer machen den Abschluss Nachdem die Skispringer in Lahti bereits einen Einzelwettkampf am Freitag und einen Teamwettkampf am Samstagabend absolviert haben, findet ihr Wettkampfwochenende heute mit einem weiteren Einzelwettkampf das Ende. Um 16:00 Uhr soll der erste Athlet über die Schanze gehen.