Skispringen | Lahti | 01.03.2024 17:00 | HS 130 Einzel (Ersatz Szczyrk)

Mit Platz vier ist Andreas Wellinger erneut der beste DSV-Adler nach dem ersten Durchgang. Mit Stephan Leyhe auf Platz zwölf und Philipp Raimund auf der 17, schafften es gleich drei Deutsche unter die besten 20 Springer. Nicht so gut lief es für Pius Paschke, Constantin Schmid und Karl Geiger. Für sie reichte es am Ende nur für die Plätze 24, 26 und 28.

Es wird spannend, denn nur noch drei Springer kommen. Den Anfang macht Andreas Wellinger. Er springt pünktlich ab und muss in der Luft nur ganz wenig korrigieren, auch die Landung ist sauber und so kommt er auf 129,5 Meter. Wegen des guten Windes reicht es trotzdem nur für Platz vier.

Karl Geiger (GER)

Was ist für Karl Geiger drin? Nicht allzuviel. Er ist etwas zu spät am Absprung und schafft es mit 118,5 Metern noch gerade so in den zweiten Durchgang.