Skispringen | Raw Air | 10.03.2024 17:00 | Oslo Einzel II

Was ist noch für Juliane Seyfarth drin? Sie ist pünktlich beim Absprung und kommt schnell in Flugposition. Sie schafft es auf 120 Meter und wird zweite hinter Kreuzer.

Kann Agnes Reisch hier noch ein paar Plätze gutmachen? Sie macht sich breit in der Luft und schafft es am Ende auf 112 Meter. Das ist zwar der erste Platz, doch den wird sie wohl gleich wieder abgeben müssen.

Abigail Strate schaffte es gerade so in den Finaldurchgang. Die Kanadierin hat nun kaum Aufwind und kann einen guten Spring nicht erzwingen, mit 106 Metern ist sie nun zweite.

Für Sara Takanashi läuft es bei ähnlichen Verhältnissen nicht ganz so gut. Sie muss in der Luft kämpfen und schafft es schließlich noch auf 116,5 Meter und Platz sechs.

Abigail Strate hat nun sogar Rückenwind und wird bei 105,5 Metern in den Hanf gedrückt. Die Kanadierin ist als 16. gerade so für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Chiara Kreuzer hat eigentlich guten Aufwind, ist aber zu steil in der Luft und setzt die Landung bei 114 Metern in den Schnee. Das ist derzeit der vierte Platz für die Österreicherin.

Kann Juliane Seyfarth an ihren guten Sprung aus der Quali anknüpfen? Sie kann! Mit 115,5 Metern schafft sie es als jetzt Zweitplatzierte locker in den Finaldurchgang.

Nozomi Maruyama ist zu steil in der Luft, kommt aber noch auf 109,5 Meter, was für einen zweiten Versuch reicht.

Mit Agnes Reisch startet die erste Deutsche in den Wettkampf und sie zeigt einen für ihre Verhältnisse stabilen Sprung auf 109,5 Meter und setzt sich damit an Platz vier.

Genau wie die deutsche Mannschaft besteht auch das Team der Österreicherinnen aus Springerinnen. An der Spitze steht natürlich Eva Pinkelnig, die in den letzten Wochen hervorragende Leistungen zeigte, doch bei der Raw Air hapert es noch was, auch wenn sie auf Rang vier liegt. Auch von Jaqueline Seifriedsberger hat sich der ÖSV vermutlich mehr erhofft. Sie steht derzeit auf dem siebten Rang. Komplettiert wird das Team von Chiara Kreuzer, Lisa Eder, Julia Mühlbacher und Marita Kramer.

Wer kann Kvandal stoppen?

Eirin Kvandal steht in der Gesamtwertung der Raw Air auf dem ersten Platz und gewann neben der Quali am Freitag auch die Qualifikation für das heutige Einzelspringen, die heute Vormittag stattfand. Mit 29,5 Punkten Rückstand folgt ihr Katharina Schmid, die sich in den letzten Wochen in guter Form präsentierte. Auf Platz drei landete zuvor Nika Kriznar, die in der Gesamtwertung auf dem neunten Rang liegt.