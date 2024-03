Skispringen | Raw Air | 08.03.2024 17:00 | Oslo Einzel Quali

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc beendet am Ende der Saison in Planica seine Karriere. Der Slowene attackiert mit 132 Metern die Weite von Huber. Am Ende fehlen 7,9 Punkte auf die Führung. Es ist Platz drei.

Pius Paschke (GER) Der älteste Deutsche bekommt grün. Pius Paschke muss auch seinen Sprung im Flug korrigieren und segelt noch auf 122 Meter. Damit geht es für ihn auf Platz 18 zurück.

Manuel Fettner (AUT) Die besten Zehn des Weltcups sind noch oben. Manuel Fettner geht aggressiv am Tisch raus und segelt auf 128,5 Meter. Damit ist er punktgleich mit Raimund auf Platz drei.

Karl Geiger (GER) Die deutschen Athleten haben in Oslo noch ihre Schwierigkeiten. Auch Karl Geiger ist oben zu spät, mit 119 Metern schafft der Oberstdorfer noch die Qualifikation.

Johann Andre Forfang (NOR) Der zweitbeste Norweger im Weltcup sitzt oben. Er erwischt den Absprung gut und segelt auf 133 Metern. Johann Andre Forfang ist erst der zweite Athlet, der über die 130 Meter fliegt. §,9 Punkte trennen ihn von der Führung.

Anze Lanisek (SLO) Auch Anze Lanisek ist nach seiner Verletzung wieder zurück. Für ihn geht es nun genau auf den K-Punkt, von 120 Metern. Platz 19 für den Slowenen.

Daniel Tschofenig (AUT) Was macht nun Daniel Tschofenig? Er ist fast schon pünktlich am Tisch, kann aber die Weite seines Mannschaftskollegen Huber nicht angreifen. Mit 128 Metern ist es Platz sieben für den ÖSV-Athleten.

Gregor Deschwanden (SUI) Der letzte Schweizer sitzt oben. Auch er ist sehr flach nach dem Tisch, kann den Sprung aber noch auf 118,5 Meter ziehen. Platz 26 und die Qualifikation für morgen.

Timi Zajc (SLO) Der Slowene Timi Zajc hat nun keine Probleme mit der Qualifikation und springt auf 128 Metern. Platz sechs für ihn.

Stephan Leyhe (GER) Stephan Leyhe ist nun viel zu früh dran am Bakken und muss schon bei 111 Metern die Ski in den Schnee stellen. Er schimpft unten im Auslauf mit sich selbst und verpasst aktuell um zwei Springer das Springen morgen.

Domen Prevc (SLO) Der nächste Slowene darf los und hat ebenfalls nach dem Absprung Probleme. Er ist viel zu spät am Tisch und so geht es für ihn nur auf 116 Metern. Als 29. ist er morgen aber auch gerade noch dabei.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kristoffer Eriksen Sundal hat nun richtige Probleme in der Luft und muss nach dem Absprung viel mit den Händen korrigieren. Das kostet Meter und mit 117 Metern ist er so gerade als 22. noch morgen im Wettkampf.

Philipp Raimund (GER) Der zweite Deutsche bekommt nach dem Sprung eine gute Höhe. Er ist zwar etwas zu spät am Tisch, trotzdem geht es für ihn auf 129,5 Metern. Damit verdrängt er Johansson auf den dritten Rang.

Ren Nikaido (JPN) Die japanische Nummer zwei wird abgewunken. Ren Nikaido ist fast pünktlich am Tisch und springt nun acht Meter weiter als der K-Punkt (128m). Damit verdrängt er den Titelverteidiger auf Platz fünf.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol belegte in Lahti noch den dritten Platz. Heute hat der Pole Geburtstag und feiert seinen 30. Geburtstag. Trotzdem ist er am Tisch zu spät und landet bei 127 Metern.

Halvor Egner Granerud (NOR) Der Titelverteidiger bekommt grün, doch auch Halvor Egner Granerud kann die Weite von uber nicht angreifen. Er segelt auf 125,5 Metern. Platz vier für den Gesamtweltcup-Sieger des vergangenen Jahres.

Piotr Żyła (POL) Jetzt ist schon der vorletzte Pole oben. Piotr Żyła springt in ähnliche Regionen wie Kubacki und Stoch und landet bei 121 Metern. Damit setzt er sich direkt hinter Stoch auf Platz 13.

Dawid Kubacki (POL) Gleich der nächste polnische Skispringer sitzt oben. In Lahti wurde Dawid Kubacki noch aus dem Weltcup-Team gestrichen. Heute ist er wieder dabei und fliegt auf 121,5 Meter. Damit ist er zwei Plätze besser als Stoch.

Kamil Stoch (POL) Der polnische Skispringer gewann schon zweimal die Raw Air. Nun geht es für Kamil Stoch auf 122 Metern. Das ist Platz elf für den polnischen Superstar.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber setzt mit 134,5 Metern die neue Bestweite und verdrängt damit Johansson aus der Leaders Box. 12,7 Punkte hat er vor dem Zweiten Vorsprung.

Alex Insam (ITA) Sein Mannschaftskollege macht es nun viel besser und segelt auf 125,5 Meter. Das ist Rang vier für Alex Insam.

Giovanni Bresadola (ITA) Auch für den Italiener läuft es in der Luft nicht gut. Er ist zu spät am Tisch und muss schon bei 114 Metern landen. Als Letzter und 22. qualifiziert er sich so gerade für den Sprung morgen.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka ist beim Absprung nun komplett zu spät. Trotzdem reichen seine 117,5 Metern und Platz 13 am Ende für die Qualifikation für morgen.

Niko Kytösaho (FIN) Der nächste Finne sitzt oben. Niko Kytösaho ist aktuell finnischer Meister und fliegt nun 5,5 Meter kürzer als Nousiainen (124,5) und belegt damit den dritten Rang.

Junshiro Kobayashi (JPN) Der Japaner Junshiro Kobayashi macht es nun gut. Er springt sichere 122 Meter und mit Noten von 17,5 und 18,0 ist er als Sechster morgen dabei.

Daniel-Andre Tande (NOR) Der norwegische Routinier Tande sitzt oben. Er bekommt schnell grün und segelt auf 121 Metern. Platz fünf für Daniel-Andre Tande.

Vladimir Zografski (BUL) Der einzige Bulgare im Weltcup bekommt grün. Er fliegt auf 118,5 Meter und setzt sich damit vor Villumstad auf Platz acht.

Benjamin Østvold (NOR) Benjamin Østvold fliegt nun auf 122 Metern. Damit verdrängt er Belshaw auf Platz fünf.

Antti Aalto (FIN) Der Finne Antti Aalto fliegt nun auf 118 Metern. Auch er ist als Achter morgen sicher dabei.

Erik Belshaw (USA) Erik Balshaw macht es nun auch ganz locker und springt drei Meter weiter als der K-Punkt. Mit Platz vier ist er sicher qualifiziert.

Killian Peier (SUI) Kilian Peier macht es nun richtig gut. Ihm gelingt mal wieder ein richtig guter Flug und er springt auf 124 Metern. Platz drei für den Schweizer.

Artti Aigro (EST) Der Este bringt Schmid nun morgen in den Wettkampf. Er landet schon bei 110 Metern und er belegt den 16. Rang. Übrigens der Finne Valto wurde wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert.

Tate Frantz (USA) Auch der US-Amerikaner schafft mit 117,5 Metern die Qualifikation. Tate Frantz ist damit auf dem sechsten Platz zu finden.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) Gleich hinter Johansson ist nun Sindre Ulven Jørgensen dran. Der Youngstar fliegt auf 115 Metern und ist damit als Zehnter für morgen qualifiziert.

Robert Johansson (NOR) Der nächste Norweger darf runter und Robert Johansson nutzt seine Chance und segelt auf 129 Metern herunter. Das ist Quali und Platz eins für den Norweger.

Remo Imhof (SUI) Der erste Springer landet schon einmal klar hinter Schmid. Remo Imhof muss schon bei 110,5 Metern landen. Damit ist Kasai morgen dabei und für Schmid muss nur noch ein Springer kürzer springen als er. Imhof ist auf Platz 13.

Constantin Schmid (GER) Der Oberstdorfer muss noch um die Qualifikation für morgen bangen. Constantin Schmid landet bei 114,5 Metern und setzt sich damit hinter Kasai auf Platz neun. Zwei Springer müssten noch kürzer springen als er.

Robin Pedersen (NOR) Für Robin Pedersen geht es aufgrund des weiten Sprungs von Nousiainen nun eine Luke runter. Der Norweger landet schon bei 114,5 Metern. Dadurch qualifiziert sich jetzt auch der Ukrainer Marusiak für morgen.

Eetu Nousiainen (FIN) Gleich der nächste Finne. Eetu Nousiainen hat nach dem Absprung eine gute Höhe und fliegt auf 130 Meter. Das ist für den Finnen die Qualifikation und klar die Führung.

Kasperi Valto (FIN) Der erste Finne wird abgewunken. Kasperi Valto muss nun schon den Telemark bei 116 Metern setzten. Nur Rang neun für den Finnen.

Yevhen Marusiak (UKR) Der zweite Ukrainer sitzt oben. Yevhen Marusiak landet bei 121 Metern. Die Noten sind aber nicht so gut wie beim Franzosen und so geht es für ihn auf Rang fünf zurück.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert freut sich nach seinem Sprung auf 121 Metern und setzt sich damit nur 1,2 Punkte hinter Sato auf Platz zwei.

Maciej Kot (POL) Der erste Pole ist in der Luft. Maciej Kot fliegt einen halben Meter weiter als Kasai (117,5m) und verdrängt Wasser von Rang drei.

Noriaki Kasai (JPN) Nun sitzt die Skisprung-Ikone Noriaki Kasai oben. Er landet knapp vor dem K-Punkt und belegt mit 117 Metern den vierten Rang.

Andrea Campregher (ITA) Der Italiener übernimmt nun die Position des Letzten. Bei 107,5 Metern ist für Andrea Campregher schon Schluss. Das wird wohl nichts mit den Wertungsdurchgängen morgen werden.

Keiichi Sato (JPN) Der erste Japaner wird abgewunken. Keiichi Sato setzt mit 122,5 Metern eine neue Bestweite und übernimmt mit 2,4 Punkten mehr als Vikkumstad die Führung.

Yanick Wasser (SUI) Der erste Schweizer bekommt nun grün. Er ist ebenfalls etwas zu spät beim Absprung und fliegt auf 116 Metern. Kurz hinter der Sturzlinie kommt der Yanick Wasser zu Fall. Mit Noten von 16,5 und 17 belegt er den zweiten Platz.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Für den Ukrainer Vitaliy Kalinichenko ist schon früher Schluss und er muss bei 114 Metern die Ski in den Schnee stellen. Nur Rang zwei für ihn. Damit wird es eng werden, die Qualifikation zu überstehen.

Fredrik Villumstad (NOR) Der erste Athlet sitzt oben und wird aus Luke 14 starten. Der Norweger Fredrik Villumstad ist etwas spät am Tisch und fliegt genau einen Meter über den K-Punkt. Mit 121 Metern setzt er die erste Bestweite.

Gleich geht es los Um 17 Uhr eröffet Frederik Villumstad als erster Starter die Qualifikation in Oslo.

Österreichisches Sextett Neben dem Mann in Gelb, Stefan Kraft, sind auch Jan Hörl, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Daniel Tschofenig dabei. Außerdem bekommt noch Daniel Huber, der zuletzt beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf zum ÖSV-Team gehörte, eine Chance.

Vier Eidgenossen gemeldet Neben den Routiniers Gregor Deschwanden und Killian Peier sind heute auch noch zwei weitere Schweizer für die Qualifikation gemeldet. Der Weltcup-Erfahrene Remo Imhof geht ebenso an den Start wie der erst in Lahti dazu gestoßene Yanick Wasser. In Lahti verpasste er beide Male knapp den Sprung in den zweiten Durchgang. Skisprung-Ikone Simon Ammann ist bei der Raw Air Tour nicht dabei.

Das deutsche Team Neben Andreas Wellinger, der aktuell den dritten Platz im Gesamtweltcup belegt, sind noch fünf weitere Deutsche in Oslo am Holmenkollen am Start. Constantin Schmid hat sich mit guten Ergebnissen aus dem Continental-Cup und zuletzt auch guten Leistungen in Lahti für Oslo qualifiziert. Außerdem sind Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund dabei.

Die Top-Favoriten Neben dem Gesamtweltcup-Führenden, Stefan Kraft, zählen auch der Japaner Ryoyu Kobayashi und Deutschlands Bester Andreas Wellinger zu den Favoriten. Auch die Slowenen und Norweger sind vor allem am Monsterbakken in Vikersund nicht zu unterschätzen. Für den morgigen Wettkampf qualifizieren sich wie sonst auch im Weltcup die besten 50 Springer.

Was ist die Raw Air? Für die Skispringer und Skispringerinnen startet heute die zehntägige Raw Air in Oslo. Um 17 Uhr beginnen die Skispringer mit der Qualifikation. Insgesamt 59 Athleten nehmen teil. Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour und kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Dabei müssen die Skispringer in zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren und neben den Wertungsdurchgängen gehen auch die Qualifikationen in die Wertung ein. Neben Weltcuppunkten gibt es für den Sieger am Ende 40.000 Euro. Im Vorjahr gewann Halvor Egner Granerud die Tournee-Serie.