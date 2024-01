Skispringen | Skiflug-WM | 26.01.2024 14:00 | HS 235 Einzel Tag 1

Andrew Urlaub (USA) Die FIS greift in der Kontrolle heute hart durch und mit Andrea Campregher erwischt es am Schanzenturm bereits den zweiten Athleten, der disqualifiziert wird. Andrew Urlaub besteht die erste Anzugskontrolle und darf somit fliegen. Die guten Aufwinde in seinem Versuch kann er aber nicht nutzen und schon nach 154,5 Metern geht es schon wieder in Richtung Landung.

Nikita Devyatkin (KAZ) Nikita Devyatkin kommt in diese Weitenbereiche nicht hinein und für den zweiten Kasachen im Starterfeld ist schon bei 137,5 Metern die Sache beendet.

Sandro Hauswirth (SUI) Sandro Hauswirth macht sich als erster Schweizer auf die Reise und hat einen mächtigen Drang nach rechts. Dennoch zieht er gut durch und schafft noch eine gute Weite von 190 Metern. Damit ist er aktuell Dritter.

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner hatte im Weltcup immer das Nachsehen, beim Skifliegen aber konnte er sich in die Mannschaft kämpfen. Lässt er jetzt einen guten Flug folgen? Leider nicht. Nachdem auch er das Timing am Schanzentisch verpasst, ist nach 165 Metern schon Schluss.

Fatih Arda İpcioğlu (TUR) Fatih Arda İpcioğlu hat in diesem Winter auch mit seiner Form zu kämpfen und auch heute überwiegt der Ärger im Auslauf. Er kommt nicht sauber vom Schanzentisch weg, erwischt das Timing nicht und muss auch schon bei 162 Metern landen.

Naoki Nakamura (JPN) Nachdem für Sabirzhan Muminov nach einer Disqualifikation am Schanzenturm die Skiflug-WM schon wieder vorbei ist, geht es jetzt mit Naoki Nakamura weiter. Der 27-Jährige kämpft derzeit mit seiner Form und das ist auch jetzt wieder sichtbar. Mit 179 Metern bleibt er sicherlich hinter dem, was er eigentlich erreichen kann.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Vitaliy Kalinichenko hat deutlich mehr Schwierigkeiten und natürlich auch materialtechnisch Nachteile. Nach 127 Metern geht es für ihn mit einem riesigen Rückstand an die letzte Position.

Robin Pedersen (NOR) In den Trainings landete Robin Pedersen aus Norwegen jeweils in den Top Ten. Was kann er jetzt runterbringen? Pedersen macht im Flug richtig Fläche, geht tief zwischen die Ski und legt 219,5 Meter in den Schnee. Damit dürfte er jetzt einige Zeit die Spitze einnehmen.

Yevhen Marusiak (UKR) Los geht's! Den Auftakt in den ersten Durchgang der Einzelentscheidung bei der Skiflug-WM gibt Yevhen Marusiak aus der Ukraine. Der 23-Jährige legt schon einmal gut vor und bei leichtem Rückenwind geht es für ihn bis auf 195 Meter hinunter.

Was geht für das Swiss-Team? Das Team der Schweiz war hingegen von vorneherein nur mit vier Athleten angereist. Aus ihren Reihen dürfte Gregor Deschwanden das beste Ergebnis zuzutrauen sein, wenn auch die Medaillenränge schwer zu erreichen sind. Remo Imhof, Simon Ammann sowie Sandro Hauswirth, der für Killian Peier ins Team kommt.

Die Qual der Wahl Deutlich härter dürfte es heute dem österreichischen Trainer gefallen sein, sein Team auf vier Athleten zu verkleinern, denn alle fünf Athleten konnten im Training gute Leistungen abliefern. Neben Stefan Kraft fiel die Wahl schlussendlich auf Michael Hayböck, Jan Hörl sowie Manuel Fettner. Zusehen muss Daniel Tschofenig.

Wellinger führt DSV-Quartett an Bei der Skiflug-WM heißt es immer auch aussortieren. Jede Nation darf nur vier Athleten an den Start schicken, es sei denn, sie stellen den Titelverteidiger. Im deutschen Team, das mit fünf Athleten angereist war, schafft es Philipp Raimund nicht in das Wettkampf-Aufgebot. Angeführt wird das Team durch Andreas Wellinger, der zum engen Kreis der Favoriten um die Medaillen gehört. Pius Paschke, Karl Geiger sowie Stephan Leyhe sind ebenfalls nominiert worden, für sie bräuchte es aber sicherlich eine Steigerung, um ganz nach vorne reinzuspringen.

Lanisek fällt aus Einer der großen Favoriten auf den Titel fällt mit Anze Lanisek verletzungsbedingt aus. Der Slowene zog sich beim Training in Planica eine Knieverletzung zu und muss nun rund zwei Monate lang eine Wettkampfpause einlegen. Lanisek hofft nun, dass er in diesem Winter zumindest noch beim Abschlusswettkampf auf seiner Heimschanze mitmischen kann. Beachten muss man das slowenische Team aber dennoch, denn auch die Prevc-Brüder, Timi Zajc und Lovro Kos können sicherlich nach Medaillen greifen.

Großes Teilnehmerfeld nach Quali-Absage Die Skiflug-WM sollte ursprünglich bereits am Donnerstag mit Trainings- und dem Qualifikationsdurchgang starten. Daraus wurde aufgrund von starken Winden aber nichts und alle Durchgänge mussten abgesagt werden. Da die Qualifikation nicht nachgeholt wurde, ergibt sich für heute ein größeres Starterfeld mit 47 Athleten statt der für Skiflug-Wettkämpfe üblichen 40 Starter. Erst zum morgigen Tag wird dann auf die 30 besten Athleten verkleinert.

Nächstes Saisonhighlight steht an Mit der Skiflug-Weltmeisterschaft steht für die Skispringer das nächste Jahreshighlight auf dem Programm. In diesem Jahr werden die Medaillen auf dem Kulm in Bad Mitterndorf vergeben. Für die Wertung werden im Unterschied zu den normalen Weltcup-Springen die Ergebnisse von vier (statt zwei) Durchgängen zusammengezählt, welche an zwei Tagen durchgeführt werden. Heute geht es um 14:00 Uhr los!