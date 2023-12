Ski Alpin | Alta Badia | 17.12.2023 10:00 | Riesenslalom

Giovanni Borsotti (ITA) Mit Lust zum Risiko und Schwüngen am Limit geht Giovanni Borsotti seinen Run an. Dadurch ist er an den ersten Toren auf jeden Fall dran. Im letzten Übergang schleicht sich zwar noch ein Minifehler ein, doch nach Platz zehn kann er zufrieden auf seine Vorstellung blicken.

Erik Read (CAN) Erik Read ist über große Abschnitte auf Zug, dann aber wirft es auch ihn aus dem Konzept. Nach einem großen Fehler sind die Sekunden weg und er kommt mit mehr als drei Sekunden Abstand unten an.

Thomas Tumler (SUI) Thomas Tumler hat streckenweise auch mächtig zu tun mit dem Kurs und schafft es nicht, den perfekten Lauf zusammenzubringen. Seine weite Linie geht sich nicht aus und nach der Zieldurchfahrt steht nur Platz 16 zu Buche.

Atle Lie McGrath (NOR) Atle Lie McGrath aus dem norwegischen Team stürzt sich als nächster Fahrer in den Hang. Er beginnt technisch gut, hat dann aber auch beim Übergang seine Schwierigkeiten und rutscht auf dem Innenski ab. Ab da hat er dann deutlich mehr zu kämpfen, die Linie zu finden, kann sich aber immerhin noch den Platz in den Top Ten erkämpfen.

Luca De Aliprandini (ITA) Den zweiten Ausfall gibt es direkt hinterher! Luca De Aliprandini muss weiter auf seine ersten Weltcupzähler in diesem Winter warten und scheidet ebenfalls nach einem Innenskifehler aus.

River Radamus (USA) Es gibt den Ausfall! River Radamus verpasst den ersten Übergang und rutscht auf dem Innenski weg.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) In Gröden konnte Aleksander Aamodt Kilde in den letzten Tagen Topergebnisse abliefern, heute muss er sich allerdings in einer seiner weniger beliebten Disziplinen beweisen. Ganz sauber kann der 31-Jährige seine Schwünge nicht setzen und hat insbesondere im Steilhang mit den engeren Abständen der Tore zu kämpfen. Mit 2,88 Sekunden Rückstand kommt er durch.

Stefan Brennsteiner (AUT) Kann auch Stefan Brennsteiner mitgehen und sich zumindest einen der Plätze in den Top Ten sichern? Er kommt solide in seinen Lauf rein, geht die steilen Abschnitte mit viel Risikofreudigkeit an und kann so auch kleine Fehler ausbügeln. Wo kommt er raus? Platz sieben. Damit kann er zufrieden auf seine Leistung blicken.

Gino Caviezel (SUI) Gino Caviezel ist als dritter Schweizer an der Reihe und auch er macht seine Sache durchaus ordentlich und schafft es, sich einen Platz in den Top Ten zu ergattern. Viel wert, denn inzwischen scheint es, als würden doch einige Rippen die Piste durchziehen.

Joan Verdu Sanchez (AND) In Val d'Isere konnte Joan Verdu überragend auf das Podest fahren und auch in Alta Badia liefert er eine richtig gute Fahrt ab, vor allem, wenn man das vor ihm in Kopf hat. Insbesondere den ersten Abschnitt fährt er gut und bleibt so dran. Einzig ein gröberer Fehler weiter unten und Probleme mit dem Stock kosten noch Zeit. Mit Platz sechs ist er aber dennoch in einer guten Ausgangslage für den Finaldurchgang.

Raphael Haaser (AUT) Grober Fehler von Raphael Haaser im oberen Teil und damit ist das Ding eigentlich schon gegessen. Er hat bereits über eine Sekunde Rückstand und kämpft bis ins Tal mit vielen Rutschphasen und landet mit einem Riesenabstand von über fünf Sekunden auf Platz zwölf. Er wird zittern müssen, ob sich das mit dem Finale ausgeht.

Rasmus Windingstad (NOR) Rasmus Windingstad hat bereits bei der Einfahrt in den ersten Steilhang zu tun. Danach dauert es einige Tore, bis er wieder reinkommt, die Linie scheint aber völlig weg und seine Schwünge werden unsauber. Mit über vier Sekunden Rückstand wirft es ihn weit zurück.

Alexander Schmid (GER) Bei seinem ersten Rennen nach seiner Verletzung konnte Alexander Schmid richtig gut mithalten. Wie kann er sich heute auf diesem schwierigen und langen Hang präsentieren? Die Schwünge sehen sauber aus, doch es scheint die Angriffslust zu fehlen und am Ende werden ihm 2,84 Sekunden aufgebrummt. Schmid rangiert sich auf der derzeit letzten Position ein.

Filippo Della Vite (ITA) Zuletzt haben sich die Athleten hier schwergetan, die Linie zu finden. Bei Filippo Della Vite läuft es auch nicht besser. Bereits oben hat er viel zu tun, muss dann auch im Steilhang mächtig kämpfen und das Timing bei den Schwüngen ist einfach zu spät. Völlig K.o. kommt er nach seinem Lauf unten an und muss sich hinter Feller einfinden.

Manuel Feller (AUT) Läuft es bei Manuel Feller besser? Auch nicht. Feller tut sich ebenfalls schwer, hat im oberen Teil schon viel Abstand und danach ist er gefühlt nur noch auf der Suche nach dem perfekten Schwung für diesen Hang. Er handelt sich auch über zwei Sekunden ein.

Loïc Meillard (SUI) Was kann Loïc Meillard gegen seinen Teamkollegen ausrichten? Auch nicht viel. Nach gröberen Fehlern verliert der zweite Schweizer im Feld auch schon oben die Zeit. Viel zu viele Rutschphasen und ein verpatztes Timing sorgen dafür, dass er gar nicht reinfindet und mit 2,45 Sekunden Rückstand abgeschlagen noch hinter Kristoffersen landet.

Alexis Pinturault (FRA) Alexis Pinturault leistet sich im oberen Teil einen gröberen Fehler, der ihm gleich einmal 0,55 Sekunden kostet. Danach hat der Franzose zu tun, probiert viel rum und scheint einfach nicht mehr seine Linie zu finden. Der Frust ist ihm im Zielraum anzumerken. Platz fünf mit 1,54 Sekunden Rückstand nimmt er mit Kopfschütteln zur Kenntnis.

Filip Zubcic (CRO) Kristoffersen dürfte diese Läufe nicht gerne sehen. Denn nach Schwarz und Odermatt liefert auch Filip Zubcic eine richtig gute Fahrt mit wenigen groben Fehlern ab. Er ist nach einem starken Steilhang lange an Odermatt heran und muss nur unten noch mal zurückstecken. Mit 36 Hundertsteln Rückstand wird es der zweite Platz.

Marco Odermatt (SUI) Jetzt folgt die Stunde der Wahrheit für Marco Schwarz. Kann er auch Odermatt im ersten Durchgang abhängen? Der Schweizer stürzt sich aus dem Starthaus, steht bärenstark über den Ski und zieht auch bei den schwierigen Übergängen voll durch und bleibt am Limit. Odermatt knallt eine Topzeit hin und nimmt Schwarz die Führung mit einem Vorsprung von 0,36 Sekunden ab.

Žan Kranjec (SLO) Der Slowene hat auf diesem Hang schon Erfolge feiern können, in seinem ersten Lauf aber kommt auch er nicht an die tolle Vorstellung von Schwarz heran. Kranjec ist lange nah dran, unten raus aber war Schwarz richtig schnell und hier muss Kranjec noch mal mächtig liegen lassen. Mit 0,52 Sekunden ist auch er schon recht deutlich zurück.

Marco Schwarz (AUT) Jetzt zeigt sich, wie viel die erste Zeit wert ist. Marco Schwarz hat beim einzigen Riesenslalom in dieser Saison den zweiten Platz belegen können. Und auch hier zeigt er sich enorm stark! Schwarz kommt schon im ersten Abschnitt richtig gut zurecht, steht super auf den Latten und auch die Rhythmuswechsel stellen ihn vor keine Probleme. Mit einer Topzeit von 1:15.19 Minuten kommt er durch. 1,55 Sekunden hat er dem Startläufer damit abgenommen.

Henrik Kristoffersen (NOR) Eröffnet wird das Rennen durch Henrik Kristoffersen. Sechs Mal hat der Norweger hier bereits auf dem Podest gestanden. Was kann er heute für seine Konkurrenten auf der Gran Risa vorlegen? Kristoffersen kommt gut durch, leistet sich keine großen Fehler und hat nur ein paar Sekunden mal mit der Linie zu kämpfen. 1:16.74 Minuten legt er vor.

Die Bedingungen Es herrschen leichte Minusgrade und kaum Wind. Dazu befindet sich der Hang vor dem 1. Durchgang in einem perfekten Zustand und dürfte faire Bedingungen liefern. Der Kurs im 1. Durchgang ist durch den ÖSV-Technik-Trainer Martin Kroisleitner drehend und mit kleinen Torabständen gesetzt worden.

Meillard lauert Im Team der Schweiz heißt es neben Odermatt in Alta Badia Loïc Meillard (7) auf dem Zettel haben. Aber auch Gino Caviezel (14) ist an einem guten Tag einiges zuzutrauen. Thomas Tummler (20) und Justin Murisier (30) werden ihrerseits um Positionen in den Top 20 kämpfen. Nach ihren Topergebnissen im Blick behalten, gilt es zudem Sandro Zurbrügg (69) sowie Fadri Janutin (55). Das große Aufgebot wird durch Livio Simonet (33), Marco Fischbacher (36), Josua Mettler (37) und Semyel Bissig (54) vervollständigt.

Legt Schmid nach? Bei seiner Rückkehr in den Weltcup nach seiner Verletzungspause konnte Alexander Schmid (10) in Frankreich gleich den guten neunten Platz mitnehmen. Ein Ergebnis, welches der DSV-Starter sicherlich noch einmal bestätigen möchte. Für Fabian Gratz (38), Jonas Stockinger (57) und Anton Grammel (64) heißt es derweil, gute Ergebnisse abzuliefern und sich in die bessere Startgruppe vorzuarbeiten.

Mischt Schwarz wieder mit? Auch Marco Schwarz gehört nach seinem zweiten Platz in Frankreich und seinem guten Auftreten beim abgebrochenen Riesenslalom in Sölden sicherlich zum Favoritenkreis. Wenn der Österreicher seine Läufe gut auf die Kanten bringt, ist einiges möglich. Neben ihm möchten auch Manuel Feller (8), Stefan Brennsteiner (15) und Raphael Haaser (12) angreifen. Für Patrick Feurstein (23) heißt es ebenfalls, auf Kurs bleiben und seinen Platz in der Top-30-Gruppe zu halten. Das Aufgebot der Österreicher komplettieren Joshua Sturm (50), Noel Zwischenbrugger (59) und Fabio Gstrein (70).

Blick auf die Favoriten Der haushohe Favorit ist nach seinem fulminanten Sieg in Val d'Isere natürlich einmal mehr Marco Odermatt aus der Schweiz. Er geht heute als Vierter auf die Piste. Ihn herausfordern möchte neben Henrik Kristoffersen aus Norwegen (Startnummer 1) auch Alexis Pinturault (6) aus dem französischen Team und auch Filip Zubcic (5) aus Kroatien und den Überraschungsdritten von Val d'Isere, Joan Verdu (13), gilt es zu beachten.

Herausforderung Gran Risa Kurz vor Weihnachten stellt sich den Fahrern eine außergewöhnliche Herausforderung: Die Gran Risa präsentiert auf 1,2 Kilometern Streckenlänge eine maximale Neigung von 69 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Neigungswinkel von 36 Prozent zählt diese Piste zu den anspruchsvollsten im Ski-Weltcup. Charakteristisch sind zahlreiche Kurven, scheinbar flache Abschnitte und die markanten "Katzenbuckel".