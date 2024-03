Ski Alpin | Aspen | 02.03.2024 18:00 | Riesenslalom

Kristoffersen beginnt oben ebenfalls gut, nach unten geht dem Norweger etwas die Puste aus. Seinen Rückstand von etwa vier Zehntel hat er vor allem dem nicht so dynamischen Schlussteil zu verdanken.

Henrik Kristoffersen (NOR)

Filip Zubcic eröffnet den Riesentorlauf von Aspen mit Startnummer eins. Vor allem unten heraus arbeitet der Kroate gut und zeigt einen ordentlichen Lauf. 01:02,09 ist die erste Richtzeit, die die anderen Starter attackieren dürfen. Was ist diese Zeit wert?

Bei den Schweizern sind neben dem bereits erwähnten Dominator Marco Odermatt und dem gestern so starken Loïc Meillard noch Gino Caviezel und Thomas Tumler zu erwähnen. Tumler fuhr gestern ebenfalls ein starkes Rennen, das er auf Rang vier abschloss. Ist heute das nächste Traumrennen für die Schweizer angesagt?

Der beste deutsche Riesenslalomfahrer ist gestern im ersten Lauf ausgechieden, Linus Straßer und Anton Grammel sind in die Bresche gesprungen und haben immerhin den zweiten Durchgang erreicht. Dort haben sie aber nichts mehr gerissen (Straßer 25., Grammel 26.). Heute soll Schmid wieder für ein besseres DSV-Ergebnis sorgen.

Konkurrenz breit gestreut

Die Konkurrenz im Riesenslalom ist breit gefächert - die Podestplätze zwei und drei waren in diesem Winter meist anders besetzt. Die starken Norweger um Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen oder auch - wie gestern gesehen - Atle Lie McGrath können vorne mitfahren. Der Schweizer Loïc Meillard hat gestern gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Der kroatische Startläufer Filip Zubcic ist Zweiter in der Disziplinenwertung, der Slowene Žan Kranjec wurde bereits dreimal Dritter.