Ski Alpin | Weltcup Finale | 16.03.2024 09:00 | Riesenslalom

Henrik Kristoffersen (NOR) Kristoffersen dagegen gibt wieder ordenlich Gas! Der Vorsprung wird aber kontinuierlich kleiner und führt am Ende zu acht Hundertsteln Rückstand! Der Norweger hat hier aber einen wirklich sauberen und schönen Lauf gezeigt.

Žan Kranjec (SLO) Der Slowene allerdings hat deutlich mehr zu kämpfen. Es scheint ihm ein bisschen die letzte Entschlossenheit zu fehlen, denn Platz acht ist sicher nicht dass, was er sich erhofft hatte.

Stefan Brennsteiner (AUT) Brennsteiner knackt Haugan jetzt! Er steht sauber auf den Ski und kann den Lauf rhythmisch runter bringen. Besonders das letzte Teilstück fährt er sehr kämpferisch und geht somit in Führung.

Luca de Aliprandini (ITA) Das wird hier fast zum Muster! In der ersten Hälfte des Rennens fahren die Sportler viele Bestzeiten, ab der Mitte allerdings kann keiner mehr mit dem führenden Haugan mithalten. So geht es auch Aliprandini, der hier zunächst Fünfter wird.

Manuel Feller (AUT) Jetzt ist es wieder laut im Zielraum, denn Manuel Feller ist unterwegs. Und auch er kann im ersten Teilstück viel Vorsprung rausfahren. In Richtung Ziel hat er wegen eines kleineren Fehlers noch etwas verloren und findet sich zunächst auf dem zweiten Platz wieder.

Alexander Schmid (GER) Kann Schmid hier noch etwas rausholen? Das sieht zunächst gut aus! Der Lauf sieht in der ersten Hälfte schon harmonisch und mutig aus und bringt ihm so einen ordentlichen Vorsprung. Nach unten hin fällt er etwas zurück. Auch der letzte Teil ist nicht ganz so schnell und so wird das zunächst der vierte Platz.

River Radamus (USA) Radamus zeigt erstmal auf! Eine halbe Sekunde Vorsprung hat er schon weit oben am Hang. Dann verliert er allerdings zu viel Zeit und landet auf dem vierten Platz.

Thibaut Favrot (FRA) Und auch der Franzose hält sich hier nicht zurück. Besonders nach dem Start ist er gut dabei. Im weiteren Verlauf verliert er ein kleines bisschen Zeit, kann mit dem zweiten Platz jetzt aber trotzdem zufrieden sein.

Timon Haugan (NOR) Haugan kann mit der Zeit von Maes nicht ganz mithalten. Den Rückstand kann er im unteren Teil aber durch eine starke Fahrt wieder rausholen und geht so in Führung.

Sam Maes (BEL) Maes hat zwar oben ein paar kleinere Fehler, das ändert aber nichts an der Bestzeit, die er hier auf die Piste bringt. Auch, wenn er nach unten hin noch etwas verliert, geht er trotzdem deutlich in Führung.

Alex Vinatzer (ITA) Sein Landsmann ist ähnlich gut unterwegs und lässt sich nicht stressen. Unten ist er nicht ganz optimal unterwegs und sortiert sich auf Platz zwei ein.

Giovanni Borsotti (ITA) Borsotti macht es oben ebenfalls gut und bringt einen sauberen, kontrollierten Lauf in den Schnee. Ohne größere Fehler kommt der Italiener mit deutlicher Führung ins Ziel.

Raphael Haaser (AUT) Haaser kommt auf jeden Fall deutlich besser zurecht und hat fast zwei Sekunden Vorsprung. Dann rutscht er aber leider weg und scheidet aus. Schade für ihn!

Ryder Sarchett (USA) Jetzt ist der erste Starter unterwegs. Sarchett kommt ähnlich durch wie vorhin, hat das ein oder andere Problem aber kommt im großen und ganzen gut durch. Er hat es in seinem ersten Weltcuprennen zwei Mal ins Ziel geschafft und da freut er sich natürlich sehr drüber.

Odermatt der Gejagte Die FIS hat die Startabstände etwas verkürzt, um auch den hinteren Startern eine vernünftige Piste anbieten zu können. Neben Odermatt und Meillard könnten auch Steen Olsen oder Zucic hier gleich auf das Podest fahren.

Willkommen zurück In ein paar Minuten geht es weiter mit dem Riesenslalom. Der Kurs ist weitgehend gleich geblieben und aktuell scheint sogar etwas die Sonne.

Bis gleich Das war der erste Durchgang des Riesenslaloms. Um zwölf Uhr geht es hier weiter mit dem zweiten Lauf. Bis dahin!

Ryder Sarchett (USA) Da ist der Junioren-Weltmeister unterwegs, der hier auch sein erstes Weltcuprennen absolvieren darf. Ganz rund läuft es zwar nicht, aber er scheint motiviert zu sein. Mit Platz 22 ist er zwar am Ende des Feldes unterwegs, aber er hat es in den zweiten Durchgang geschafft.

Giovanni Borsotti (ITA) Borsotti macht es besser und bringt seinen Lauf solide runter. Es ist jetzt nicht mehr einfach, aber davon lässt er sich nicht beirren. Ein paar Mal hat er Probleme mit dem Timing und kommt auf Platz 20 ins Ziel.

Filippo Della Vite (ITA) Für den Italiener ist der Lauf schnell vorbei. Neben einem Tor verdreht es ihn so, dass er kurz rückwärts fährt und dann stürzt. Schade.

Sam Maes (BEL) Der Belgier ist konstant unterwegs und hat keine größeren Probleme. Im Ziel sieht man ihm an, dass der Lauf ziemlich lang ist. Mit Platz 18 hat er aber voraussichtlich eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Raphael Haaser (AUT) Da ist ihm oben wohl etwas schief gegangen, denn schon die erste Zwischenzeit zeigt schon fast zwei Sekunden Rückstand. Auch, wenn der Rest der Fahrt ordentlich war, summiert sich das bis unten natürlich auf.

Timon Haugan (NOR) Haugan fährt gut, man merkt jetzt aber deutlich, dass die Verhältnisse nicht mehr so gut sind als noch vor einer halben Stunde. Große Fehler hat er nicht gemacht, im Ziel steht aber die 17.

Stefan Brennsteiner (AUT) Auch Brennsteiner kennt die Piste und zeigt das natürlich. Er kann seinen Lauf selbstbewusst angehen. Das ist mal wieder ein kleines Ausrufezeichen mit Platz elf!

Thibaut Favrot (FRA) Favrot scheint recht entspannt unterwegs zu sein, versucht aber trotzdem, alles rauszuholen. Insgesamt reicht es in diesem Durchgang für ihn jetzt für den 15. Platz.

Alex Vinatzer (ITA) Der Italiener muss zwischenzeitlich zu oft um die perfekte Anfahrt der Tore kämpfen. Gerade im Mittelteil hat er aber eine tolle Linienführung. Die bringt ihm heute aber nicht viel, denn über vier Sekunden Rückstand sind natürlich zu viel.

Gino Caviezel (SUI) Caviezel ist hier wieder gut dabei! Er ist den ganzen Lauf rund um den zehnten Platz unterwegs und schafft es im Ziel sogar auf den siebten Rang.

Alexander Schmid (GER) Schmid dagegen knann nicht ganz so flott starten. Er geht seinen Lauf aber offensiv an und will hier einiges rausholen. Er fährt sein Rennen recht solide runter und kommt auf Platz 12 rein.

Joan Verdu (AND) Verdu lässt hier aufhorchen! Im oberen Teil ist er praktisch zeitgleich mit Odermatt und Meillard. Den Schwung nimmt er auch mit in den Mittelteil, den er ebenfalls sauber runter bringt. Das ist ein ganz toller fünfter Platz, über den er sich zu Recht freut!

Manuel Feller (AUT) Und Feller geht volles Risiko! So voll, dass er schon im oberen Teil beinahe am Tor vorbei fährt. Das fängter er zwar schnell wieder ein und kommt gut auf Tempo, er muss aber noch ein paar Mal korrigieren. Insgesamt war das ein starker Lauf, der ihn wenigstens noch auf den zehnten Platz bringt.

River Radamus (USA) Radamus verdreht es im Mittelteil ein paar Mal etwas, was ihn etwas nach hinten zieht. Zusätzlich dazu ist die Sonne jetzt auch noch weg und die Sicht ist einfach nicht mehr vergleichbar mit der, der Führenden. Platz 10 für ihn im Ziel.

Luca de Aliprandini (ITA) Oh, der Italiener kommt nicht ganz so klar. Zwar ist er recht offensiv unterwegs, es fehlt aber das letzte Risiko. Gerade im unteren Teil sind die Abstände zu den Toren immer wieder etwas zu groß und so sammelt er sich 2:64 Sekunden ein.

Atle Lie MacGrath (NOR) Während die Sicht auf den Boden gerade etwas schlechter wird, ist MacGrath ordentlich unterwegs. Es reicht dann aber nicht für die ganz große Zeit. Zwei Sekunden Rückstand nimmt der Norweger achselzuckend hin.

Alexander Steen Olsen (NOR) Steen Olsen dagegen gibt hier alles und lässt nicht locker, vorne dran zu bleiben. Er fährt eine bedachte aber starke Fahrt und kommt auf Platz drei ins Ziel. Das war wirklich stark!

Thomas Tumler (SUI) Und schon ist der dritte Schweizer unterwegs. Aber auch er kommt nicht ganz vorne ran. Insgesamt zeigt Tumler aber einen rhythmischen Lauf, kommt im Steilhang aber das ein oder andere Mal etwas aus dem Gleichgewicht. Platz vier bisher für ihn.

Henrik Kristoffersen (NOR) Der Norweger ist auch heute noch nicht ganz harmonisch unterwegs, schlecht ist der Lauf vor allem oben aber auf keinem Fall! Vor allem im letzten Teil verliert Kristoffersen dann aber doch noch zu viel Zeit.

Žan Kranjec (SLO) Kranjec verpasst im oberen Teil einen Schwungansatz deutlich und verliert da natürlich schon Zeit. Auch danach muss er Tore immer wieder kurz anrutschen und bringt so fast 2,5 Sekunden Rückstand mit.

Filip Zubcic (CRO) Der Kroathe kann nicht ganz mit den beiden Schweizern mithalten. Schon früh gerät er in Rückstand und kann den auf dem Weg nach untern nicht mehr aufholen. Insgesamt fährt er ebenso am Limit, kann aber nicht die gleiche Geschwindigkeit halten. Platz drei bisher.

Marco Odermatt (SUI) Der absolute Dominator ist unterwegs und startet sehr schnell. Im Mittelteil bleibt er knapp hinter Meillard, das hat aber noch nichts zu bedeuten. Denn im letzten Teil holter er wirklich viel raus und geht mit vier Zehnteln in Führung!

Loïc Meillard (SUI) Und auf geht's! Meillard hat den letzten Riesenslalom der Saison eröffnet. Er kommt im oberen Teil schon mal gut klar. Im steileren Mittelteil bleibt er gut im Rhythmus und bringt auch das letzte Stück der Piste gut runter. 1:17 Minuten ist jetzt zunächst die Richtzeit.

Die Schweiz mit dem Topfavoriten Loïc Meillard und Marco Odermatt dürfen das Rennen gleich eröffnen. Für die beiden ist selbstverständlich alles drin. Thomas Tumler und Gino Caviezel vervollständigen das Aufgebot der Schweiz mit den Nummern sechs und vierzehn.

So starten die Österreicher Der ÖSV dagegen hat drei Sportler am Start. Manuel Feller wird mit Startnummer elf auf die Piste gehen. Er kann hier sicher auch auf das Podest fahren, muss sich aber gegen starke Konkurrenten durchsetzen. Stefan Brennsteiner (17) und Raphael Haaser (19) dürfen heute ebenso nochmal ran.

Schmid für Deutschland am Start Alex Schmid (13) hat sich als einziger Deutscher für das Weltcupfinale qualifiziert. Seine Ergebnisse im Riesenslalom haben sich in dieser Saison immer rund um den zehnten Platz bewegt. Auch heute dürfte das wieder sein Ziel sein.

Macht Odermatt es nochmal? Bekanntermaßen ist heute weder am Gesamtweltcup noch an der Disziplinwertung zu rütteln: Marco Odermatt hat mit seiner unglaublichen Dominanz in diesem Winter beides bereits für sich entscheiden können. Aber genau deshalb gilt der Schweizer natürlich auch heute wieder als absoluter Favorit. Dahinter allerdings ist es nicht so eindeutig. Mit Namen wie Filip Zubcic, Loïc Meillard, Henrik Kristoffersen und noch einigen mehr gibt es viele Kandidaten für das Podest.