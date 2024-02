Ski Alpin | Soldeu | 10.02.2024 10:30 | Riesenslalom

Die ersten 30 sind durch Nun sind die ersten 30 Fahrerinnen durch und der Zeitintervall zwischen den Athletinnen wird gleich weiter reduziert. Es scheint so als würde die Strecke schlechter bzw. langsamer. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, sind eigentlich nur die niedrigen Startnummern vorne.

Melanie Meillard (SUI) Von Beginn an fährt sie etwas hinterher. Die Körpersprache sieht gut aus und die Linie ist knapp. Zeitlich zeigt sich das nicht, hier bekommt sie ordentlich aufgebrummt. Zweieinhalb Sekunden Rückstand sind das Ergebnis nach einer halbherzigen Fahrt über die gefürchtete Welle am Schluss.

Magdalena Luczak (POL) Schöner Speed der Polin, die gut in die Positionen zurückfindet. Der Lauf geht - bis auf einen ärgerlichen Fehler gegen Ende - sauber durch und von Platz 14 ist noch ein guter Sprung nach vorne möglich.

Asja Zenere (ITA) Schlag auf Schlag geht es weiter! Der Zeitintervall zwischen den Fahrerinnen ist auf 90 Sekunden reduziert worden. Zenere sammelt sukzessive Rückstand und an der kritischen "Hector-Stelle" kommt es zum Sturz. Sie möchte sich auf dem Innenski retten und kann das Ganze nicht Tragen. Der 27-Jährigen scheint aber zum Glück nichts passiert zu sein.

Elisa Platino (ITA) Gute Leistung der Italienerin. Im Steilhang hätte sie mehr riskieren können, doch in diesem schneefreien Fenster zeigt sie eine gute Leistung.

Britt Richardson (CAN) Die 20-Jährige kommt mit einem Juniorenweltmeistertitel im Rücken hier an den Start. Der Flachteil, ohne ersichtlichen Fehler, frisst viel Zeit. Unten dreht es Richardson fast. Solider Platz 19.

Simone Wild (SUI) Einen Tick zu gerade unterwegs und schon geht es dahin mit der Platzierung. Als 21 hat Wild aber nur anderthalb Sekunden Rückstand zur Spitze.

Roberta Melesi (ITA) Melesi kann das italienische Führungstrio nicht komplettieren. Bis Sektor drei ist es eine solide Leistung. Doch dann stürzt Melesi beinahe und auf nur einem Bein fängt sie sich in der Kurve ab. Das kostet locker anderthalb Sekunden und somit ist Durchgang zwei wohl weg.

Elisabeth Kappaurer (AUT) Nächste Österreicherin. Die Nummer 23 geht spät zum Start, tritt dann jedoch umso dynamischer raus. Die Innenschulter verliert sie nach unten und kann den Druck so nicht aufrechterhalten. Ansonsten sieht der weitere Lauf ordentlich aus. Unten staucht es sie kräftig zusammen und diese Welle kostet mehr als eine habe Sekunde. Das wird leider nichts mehr.

Der Riesenslalom Die zu umfahrenden Tore sind in dieser Disziplin des alpinen Rennsports zwar so gesetzt, dass ständig Richtungswechsel erfolgen, aber im Gegensatz zum Slalom ist ein flüssiger, gleitender Rhythmus möglich. Die schnellsten 30 kommen in den finalen Durchgang, der um 13:30 Uhr startet – Siegerin ist, wer die geringste addierte Zeit aus beiden Läufen vorweisen kann.

Ricarda Haaser (AUT) Schade! Zunächst passt alles gut zusammen. Einen Fehle oben korrigiert sie stark und bleibt aggressiv über dem Ski. Die Rechtsschwünge werden sukzessiv schwächer und so sind es in Summe Platz 17 und 1,2 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Lara Colturi (ALB) Bronzegewinnerin bei der Juniorenweltmeisterschaft in dieser Disziplin! Lara Colturi stellt ihr Können auch in Andorra unter Beweis. Sie tänzelt durch die Tore. Unten fehlt ihr ein wenig der Speed, aber das passt alles.

Camille Rast (SUI) In den letzten Rennen war sie immer an den Top Fünf dran! Was geht heute? Oben geht sie aktiv raus und schiebt gut an. Unten hebt es sie einmal kurz aus und vor einem kritischen Rechtsschwung geht sie zu früh in die Rutschphase über. Platz 13 mit einer guten Sekunde Rückstand.

Ana Bucik (SLO) Die Top Drei sind weiterhin Bassino, Brignone und Robinson. Dahinter wird es wirklich eng und viele Fahrerinnen haben noch Chancen, weit nach vorne zu fahren. Ana Bucik fährt über weite Strecke solide, gegen Ende bricht sie ein wenig ein und kommt zu stark von der guten Linie ab. Schade.

A.J. Hurt (USA) In den flacheren Passagen ist sie schnell unterwegs. Nach Sektor drei riecht es fast nach Bestzeit. Doch ganz unten sitzen die letzten Schwünge nicht perfekt. Platz sechs mit 42 Hundertstel. Stark.

Stephanie Brunner (AUT) Weil sie zu gerade fährt, muss sie anschließend extrem aufkanten, um die Linie wiederzufinden. Das macht sich früh in den Zwischenzeiten bemerkbar. Die Schlüsselstelle mit der kaum zu sehenden Bodenwelle meistert sie gut. Insgesamt sind die Abstände recht klein, weil alle Fahrerrinnen auf der kurzen Strecke Fehler einbauen.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Mehrfach dreht es die Norwegerin stark und trägt sie entsprechend weit raus. Durch ihr Tempo kann die Speed-Spezialistin viel kompensieren und sollte im Finaldurchgang dabei sein.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Mit nur einem Stock! Verrückt! Die Norwegerin hat recht früh ihren rechten Stock verloren und fährt das Ganze mit nur einem Stock gut zu Ende. Technisch ist das anspruchsvoll und daher vollsten Respekt an Mina Fuerst Holtmann. Ihr Rückstand beträgt deutlich unter eine Sekunde. Also ales im Rahmen.

Zrinka Ljutic (CRO) Bestzeit ganz oben. Die Kroatin pirscht sich heran und fährt ein gutes Risiko. Das Gefühl in den Schwüngen passt und es kommt auf den letzten kleinen Abschnitt an. Dort passt die Linie nicht hundertprozentig. Dennoch wird es ein starker fünfter Platz für die erst 20-jährige Athletin.

Julia Scheib (AUT) Sehr guter Schwung von Scheib! Im zweiten Sektor fährt sie die beste Zwischenzeit heraus. Doch im Flachen verschwimmt die Linie, sodass sie kämpfen muss. Mit Mühe kommt sie um die letzten Stangen herum. Letztlich ist der Rückstand im Ziel aber in Ordnung.

Katharina Liensberger (AUT) Die guten Ergebnisse im Slalom hat sie in letzter Zeit nicht zwingend bestätigen können. ganz oben verliert sie extrem viel Zeit. Anschließend wird es ein wenig besser, aber die Hundertstel addieren sich. Platz zehn hinter Gritsch.

Franziska Gritsch (AUT) Drei Österreicherinnen in Folge gehen nun an den Start. Franziska Gritsch hat nach 13 Sekunden schon eine halbe Sekunde verloren. Das sieht alles etwas abenteuerlich aus. Die Piste liegt ihr leider nicht und mit Platz neun liegt sie sicher hinter den Erwartungen.

Clara Direz (FRA) Ist das ganze Rennen ein Startnummer-Rennen? Momentan sieht es so aus. Die Bedingungen auf der Piste sind nicht gerade optimal. Es musste viel mit Salz gearbeitet werden und die Strecke ist ziemlich weich. Doch die 28-jährige Clara Direz ist oben super unterwegs. 35 Hundertstel Vorsprung für sie. Jedoch hebt es sie bei einer Welle kurz vor dem Ziel aus und beim zweiten Tor ist es passiert. Sie verfehlt die Linie und scheidet aus.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Nein! Abschnitt eins ist noch ok, aber dann wird es eine wilde Fahrt. Die Polin begeht die Züge zu weit und muss kräftig gegensteuern. Über anderthalb Sekunden Rückstand auf die Spitze - das ist eine Hausnummer!

Paula Moltzan (USA) Tatsächlich behaupten sich die ersten Läuferinnen nach wie vor an der Spitze. Es waren sicherlich keine Fabelzeiten, aber offenbar Läufe mit insgesamt wenigen Fehlern. Moltzan verliert von Sektor zu Sektor, obwohl sie ganz gut auf Schnitt fährt. Im Flachen geht es dahin. Die Rutschphase zu den Toren ist zu früh angesetzt. Rang acht.

Lara Gut-Behrami (SUI) Wahnsinn! Die Trägerin des Roten Trikots legt los wie die Feuerwehr, doch dann addieren sich kleinere Fehler. Im letzten Steilhang wäre noch was drin gewesen, aber das Tempo fehlt und auch die Welle erwischt die Schweizerin nicht optimal. Der Rückstand ist mit 61 Hundertstel riesig.

Alice Robinson (NZL) Dynamische Körpersprache und ein aktiver Beginn. Robinson ist mit Schnellkraft unterwegs, findet die Ideallinie indes nicht immer. Um ein Haar wird sie über den Außenski ausgehoben. Die Fahrerinnen sehen diese Welle kaum bis gar nicht. Irgendwie rettet sie eine gute Zeit und hat mit dem aktuellen Rückstand noch alle Optionen.

Sara Hector (SWE) Timing ist hier das A und O! Die ersten vier Damen haben keine Fabelzeiten ausgepackt, sodass noch viel Bewegung drin sein wird. Die Schwedin Sara Hector, die gerne auf härteren Pisten unterwegs ist, hat hier Probleme mit dem Rhythmus und fährt teils zu sehr zu. Platz fünf und Hector ist enttäuscht. Mit einer halben Sekunde auf die Spitze ist das Podest wohl weg.

Ragnhild Mowinckel (NOR) "Die Schleicherin" darf ran. Ragnhild Mowinckel kann ihren Stiefel allerdings nicht durchbringen und hat mehr zu kämpfen als gedacht. Die Norwegerin bleibt zu passiv und auch das Material geht nicht sonderlich gut. Ein unruhiger Lauf bringt am Ende nur Rang vier.

Federica Brignone (ITA) Es wird laut an der Anlage. Brignone könnte die erste Italienerin mit 25 Siegen im Weltcup werden. Hier ist sie etwas zu spät dran und kann wenig über die Kanten gehen. Unten macht sie Boden gut, wird letztlich aber erstmal "nur" Zweite. Insgesamt dürften die bisherigen Zeiten allesamt nicht ausreichen.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Das flache Licht ist durchaus schwierig zu händeln für die Athletinnen. Auch die Tatsache, dass die Strecke recht kurz ist, weil es zu wenig Schnee gab, spielt eine Rolle. Thea Louise Stjernesund kommt oben nicht allzu gut raus und verpasst ein paar Druckpunkte. Dann begeht sie ihm flachen Teil einen größeren Patzer und verliert nochmal viel Zeit. Das reicht nicht.

Marta Bassino (ITA) Und damit rein in den Riesenslalom. Den Anfang macht die 27-jährige Italienerin Marta Bassino - in einem Intervall von 1:45 Minuten werden die Damen nach unten geschickt. Bassino, von der man in dieser Saison wohl ein wenig mehr erwartet hätte, legt einen ordentlichen Start hin, aber Stück für Stück wird sie ein wenig zu passiv. Timing stimmt soweit, allerdings wird das Tempo zu gering sein.

Gleich geht es lo Ein schönes Panorama gibt es nicht zu bestaunen. Es ist doch sehr zugezogen und die Sicht is teils leicht beeinträchtigt. Bleibt zu hoffen, dass das die Fahrerinnen nicht negativ beeinflusst.

Aicher für den DSV Emma Aicher hält die Fahne für den DSV hoch. Die erst 20-Jährige, die im schwedischen Sundsvall auf die Welt kam, gehört dem C-Kader des Deutschen Skiverbandes an. Ihre Scherpunkte liegen klar im Slalom und Riesenslalom. Inzwischen geht Aicher jedoch auch in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G sowie in der Kombination an den Start. Sie gilt als die größte Hoffnung im und für den DSV.

Sieben Schweizerinnen Als siebte Läuferin geht die favorisierte Lara Gut-Behrami in den Riesenslalom. Neben ihr treten noch sechs weitere Schweizerinnen an. Camille Rast startet mit der 20, Simone Wild mit der 25. Es bleibt abzuwarten, ob die hohen Startnummern erneut nach vorne fahren können.

ÖSV-Team Neun Athletinnen schickt Österreich ins Rennen. Die Starterinnen von den Positionen elf bis 13 kommen allesamt vom ÖSV. Franziska Gritsch macht den Anfang, Katharina Liensberger und Julia Scheib folgen. Als 49. geht Lisa Hörhager in den Wettkampf.

Erweiterter Kreis der Favoritinnen Während Gut-Behrami nicht nur auf einen Sieg, sondern mit 95 Punkten Rückstand auf Shiffrin auch auf den Gesamtweltcup hofft, melden weitere Damen Ansprüche auf ein Podest in Andorra an. Federica Brignone könnte als bisher einzige Italienerin 25 Weltcup-Siege erreichen und steht momentan auf Platz zwei der Riesenslalom-Wertung. Beim letzten Riesenslalom in Kronplatz teilten sich Sara Hector und Alice Robinson Platz zwei und könnten gleich durchaus auch eine Rolle spielen. Ragnhild Mowinckel muss man ebenfalls auf der Rechnung haben.

Favoritinnen nicht dabei Weder die über Wochen und Monate dominierende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die aktuell noch Gesamtführende im Weltcup ist, noch die ebenfalls stark performende Slowakin Petra Vlhova sind an diesem Wochenende mit von der Partie. Beide fallen verletzungsbedingt lange aus. Valerie Grenier, die den Riesenslalom in Kranjska Gora gewann, musste nach einem schweren Sturz in Cortina d’Ampezzo ihre Saison ebenfalls vorzeitig beenden.

Vierter Streich für Gut-Behrami? In Soldeu dürften wohl alle Augen auf die 32 Jahre alte Schweizerin Lara Gut-Behrami gerichtet sein. Immerhin gewann sie in dieser Saison bereits drei Riesenslaloms und ihr könnte mit dem vierten Triumph in einer Disziplin innerhalb einer Weltcup-Saison ein ganz besonderes Kunststück gelingen. Dieses hat Gut-Behrami 2013/14 und 2020/21 mit jeweils vier Super-G-Siegen bereits vollbringen können. Mit einem Sieg heute zöge die Schweizerin in der Liste der meisten Weltcupsiege bei den Frauen auf Rang sechs - vorbei an Anja Pärson.

Zwischenstopp in Andorra Für zwei Rennen gastieren die Ski-Weltcup-Damen in Soldeu. Hier in den Pyrenäen steht neben dem heute ab 10:30 startenden Riesenslalom einen Tag später auch der Slalom auf dem Programm. Freuen wir uns auf zwei spannende Events auf der Piste Avet.