Ski Alpin | Crans Montana | 17.02.2024 10:30 | Abfahrt

Nadine Fest (AUT) Nadine Fest kommt oben nicht so ganz in Schwung und findet auch nicht das richtige Tempo. Damit geht es Stück für Stück nach hinten. Fast vier Sekunden und Platz 30 sind eindeutig zu viel.

Emma Aicher (GER) Die zweite Deutsche ist unterwegs, kommt aber nicht weit. Schon nach wenigen Toren bekommt Aicher nach der Kuppe den Druck nicht auf den Ski und bekommt das nächste Tor nicht. Ihr Fluch ist nicht zu überhören.

Lauren Macuga (USA) Für die Amerikanerin geht es nicht ganz so flüssig, aber auch sie ist mutig unterwegs und steht gut auf dem Ski. Der Rückstand wird zwar immer größer, aber mit Platz 22 dürfte sie zufrieden sein.

Elvedina Muzaferija (BIH) Muzaferija ist richtig gut dabei! Im Mittelteil ist sie nur eine halbe Sekunde hinter der Führenden und bleibt auch weiterhin dran. Die letzten Schwünge sind nochmal richtig gut und bringen sie auf den vierten Platz! Da kann sich aber jemand ganz zu Recht feiern lassen.

Nadia Delago (ITA) Und gleich wieder eine Italienerin, die aber nicht ganz so gut zurecht kommt, wie Runggaldier eben. Sie holt ihren Rückstand zwar etwas auf, durch ihre etwas passivere Fahrweise reicht es für sie im Ziel nur für den 24. Platz.

Teresa Runggaldier (ITA) Und da ist die nächste Italienerin. Kann sie sich an ihren Teamkolleginnen orientieren? Zunächst sieht das wirklich gut aus. Sie ist mutig unterwegs und kann den Rückstand im Zaum halten. Die Körpersprache passt, unten kann sie deutlich besser mithalten als viele Konkurrentinnen. Platz zehn für die vierte Italienerin! Läuft für das Team.

Isabella Wright (USA) Schon im oberen Teil kommt sie nicht richtig in Schwung. Dann gehen ihr die Ski auseinander, sie verliert den Druck auf den Außenski und kriegt das Tor nicht mehr. Schade!

Romane Miradoli (FRA) Wenn Schnee spritzt, kostet das Zeit. Und das muss auch Miradoli mal wieder merken, denn für sie geht es früh weit nach hinten. In den letzten Toren erwischt sie dann noch einen Schlag, kann den Schwung nicht mehr ordentlich zu Ende bringen und sammelt zu viel Rückstand ein.

Stephanie Jenal (SUI) Es ist wieder laut, denn die nächste Schweizerin ist unterwegs! Und das auch ganz ordentlich, denn zumindest im oberen Teil kann sie mit einer guten Fahrt dranbleiben. Der untere Teil trennt heute allerdings die Spreu vom Weizen und kostet auch ihr eine bessere Platzierung. Platz 19.

Christine Scheyer (AUT) Scheyer wählt oben zu weite Wege. Sie bleibt aber ganz gut dran, fängt sich unten dann aber zu viel Zeit ein. Das hätte für die Top Ten reichen können, aber in den letzten Toren gibt sie es ein bisschen aus der Hand.

Delia Durrer (SUI) Zwar passt die erste Zwischenzeit, dann wird es aber etwas unsicher. Durrer hat nicht ganz die nötige Aggressivität, bleibt aber trotzdem zunächst ordentlich dabei. Aus dem Mittelteil kommt sie mit zu viel Rückstand raus und sieht die 19 aufleuchten.

Michelle Gisin (SUI) Schon ganz weit oben bekommt Gisin einen Schlag auf den Ski und geht so mit über zwei Sekunden Rückstand in die Gleitpassage. Die wird durch das geringe Tempo aber natürlich auch nicht schneller. Gisin wirkt generell nicht so selbstbewusst und muss sich auf Platz zwanzig einsortieren.

Ester Ledecka (CZE) Ledecka ist oben noch gut dabei, verliert dann aber kontinuierlich Zeit. Das Tempo passt, sie kann aber trotzdem nicht weiter nach vorne fahren. Platz zwölf ist in Ordnung, sie dürfte aber sicher auf mehr gehofft haben.

Priska Nufer (SUI) Nufer lehnt sich im oberen Teil schon zu weit nach innen und muss richtig um die Linie ackern. Das kostet Zeit und spült sie ordentlich nach hinten. Mehrere Fehler und eine heute etwas chaotische Fahrt bringen die Schweizerin zunächst auf den 18. Rang.

Laura Pirovano (ITA) Das Tempo stimmt und mit einer tollen Fahrt ist sie tatsächlich im Bereich ihrer Teamkolleginnen unterwegs! Sie verliert unten ein bisschen zu viel Zeit und verpasst das Podest ganz knapp. Was ist denn hier heute mit den Italienerinnen los?

Christina Ager (AUT) Ager ist nicht offensiv genug unterwegs, um hier gut dabei zu bleiben. Das führt natürlich zu ein paar Fahrfehlern und bringt sie etwas weg von der Ideallinie. Mit Platz 16 im Ziel wird sie auch nicht wirklich zufrieden sein.

Stephanie Venier (AUT) Bei Venier läuft es oben recht gut, dann passiert ihr aber in dicker, dicker Fehler. Sie gerät in Rücklage und muss darum kämpfen, überhaupt zwischen den Toren zu bleiben. Dass das mit über zwei Sekunden Rückstand natürlich nicht genug für weiter vorne war, ist natürlich klar. Schade.

Cornelia Hütter (AUT) Hütter macht oben einen ähnlichen Fehler wie Flury und wird weiter rausgetragen. Das zieht sich immer weiter durch. Zwar fährt sie sicher nicht schlecht und kommt gut über den Zielsprung, gerade in den letzten beiden Zwischenzeiten verliert sie aber nochmal viel Zeit und landet zunächst auf Platz neun.

Federica Brignone (ITA) Kann es Brignone ihrer Landsfrau gleichtun? Zunächst sieht es so aus! Sie ist dicht dran an Bassino. Die Linie passt und die Körpersprache ebenfalls. In den letzten Toren verliert sie nochmal unwesentlich und kann zu Recht über den zweiten Platz jubeln!

Jasmine Flury (SUI) Flury wird oben schon etwas von der Ideallinie abgetragen. Das Gleitstück nimmt sie zwar harmonisch, ihr Rückstand wird aber immer Größer. Sie wirkt etwas zu zurückhaltend und kommt nicht auf das Tempo, welches sie eigentlich bräuchte. Rang zwölf ist zunächst das Ende des Feldes.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Mowinckel ist dabei! Die Zeiten sind gut und sie geht es offensiv an. In der Gleitpassage verliert sie leicht, fährt im unteren Teil aber noch etwas raus. Mit Platz vier wird es aber leider nichts mit dem Podest.

Mirjam Puchner (AUT) Puchner kommt oben nicht klar und verliert früh viel Zeit. Auch ihre Fähigkeiten im Gleiten können sie nicht wirklich näher ranbringen. Sie ist etwas zögerlich unterwegs und rutscht einige Kurven eher an. Mit Rang neun liegt nur Kira Weidle hinter ihr.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Lie hat zwar etwa sechs Zehntel Rückstand, kann aber dranbleiben. Sie kann die Linie halten, verliert aber doch etwas zu viel Zeit. Mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand ist sie zunächst vierte. Das sind deutliche Zeitabstände heute.

Ilka Štuhec (SLO) Die Slowenin ist im Vergleich zu Gut-Behrami deutlich unsicherer unterwegs und kämpft um Linie, Stil und Zeit. Eineinhalb Sekunden Rückstand bringt sie mit ins Gleitstück und macht unten noch zwei ordentliche Fehler. Schade, denn damit nimmt sie sich eine bessere Platzierung.

Lara Gut-Behrami (SUI) Die absolute Favoritin ist auf der Piste! Zwar ist sie im oberen Teil ein kleines bisschen im Rückstand, ihre Körpersprache ist aber voll auf Angriff. Nach der Gleitpassage hat die Schweizerin einen deutlichen Rückstand, den sie auch im unteren Teil nicht mehr gutmachen kann. Über eine Sekunde und Platz zwei ist das im Ziel und Marta Bassino fällt erstmal die Kinnlade runter!

Kira Weidle (GER) Kann Weidle es heute besser machen als gestern? Auch sie hat im Schwungansatz Rutschphasen und liegt schon früh über eine Sekunde im Rückstand. Weidle wirkt auch nicht komplett überzeugt. Zwar kann sie im zweiten Drittel etwas aufholen, schafft es aber nicht wirklich weiter nach vorne und schimpft im Ziel über Platz sechs.

Ariane Rädler (AUT) Die erste Österreicherin findet eine gute Linie und bleibt in den Schwüngen auf Zug. Sie kommt nicht ganz an die Zeit von Bassino ran, schlägt sich aber gut. Gerade die Gleitpassage liegt ihr, trotz allem verliert sie und bleibt eine gute Sekunde hinter der Italienerin.

Jacqueline Wiles (USA) Bei Wiles dagegen staubt der Schnee in den Kurven deutlich mehr auf. Sie ist auch etwas langsamer unterwegs und kann ihre Gleitfähigkeiten auch nicht wirklich ausspielen. Nach zwei verpassten Schwungansätzen wird das zunächst der dritte Platz.

Marta Bassino (ITA) Bassino zeigt im oberen Teil schon mal eine starke Leistung. Sie bleibt auf Zug und kann die Tore passend nehmen. Dadurch baut sie ihren Vorsprung aus und geht mit Puffer in die Gleitpassage. Und auch in den unteren Toren holt sie alles raus und kommt mit 1:80 Sekunden ins Ziel. Das muss hier jetzt getoppt werden.

Nicol Delago (ITA) Delago beginnt gut, hat dann aber etwas mehr Probleme mit der Linie als Gauche eben. Dadurch kommt sie etwas in Rückstand und kann in der Gleitpassage trotz höherer Geschwindigkeit nichts gutmachen. In den letzten Toren dagegen kommt sie nochmal deutlich ran, es reicht aber nicht für ganz vorne.

Laura Gauche (FRA) Und mit Laura Gauche ist die erste Athletin auf der Strecke. Sie findet erstmal gute Linien und hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit. Insgesamt kommt die Französin sauber durch und kommt nach 1:28 MInuten ins Ziel. Sie selbst scheint aber nicht ganz zufrieden zu sein.

Die Favoritinnen Auch heute sehen wir wieder eine Favoritenliste ohne Goggia und Shiffrin. Damit wird die Riege der Sieganwärterinnen natürlich größer. Ganz vorne dabei sein dürfte Lara Gut-Behrami, die gestern schon überzeugen konnte. Aber auch Stephanie Venier, Cornelia Hütter und Jasmine Flury haben alles das Zeug dazu, die Piste im Wallis als Schnellste zu bezwingen. Es wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Rennen werden.

Die Schweiz mit Aufwind Gut gelaunt dürften die Schweizerinnen heute im Startbereich unterwegs sein, denn gestern lief es ja schon sehr gut. Heute wird Lara Gut-Behrami mit der Nummer sieben den Kampf um den zweiten Sieg an diesem Wochenende angehen. Aber auch Jasmine Flury (12) will sicher erneut zum Angriff blasen. Es wird außerdem interessant zu sehen sein, ob Priska Nufer wieder so einen starken Lauf in den Schnee legen kann. Denn dann sind die Top Ten auch für sie wieder absolut drin.

Weiter sind für die Schweiz Michelle Gisin (18), Delia Durrer (21), Stephanie Jenal (23), Noemie Kolly (37) und Jasmina Suter (39) unterwegs.

Was geht heute für die Österreicherinnen? Zwölf der 47 Starterinnen tragen den österreichischen Rennanzug. Ariane Rädler wird mit Nummer fünf auf die Piste gehen und dürfte das Rennen selbstbewusst angehen. Immerhin konnte sie gestern schon auf den achten Platz fahren und hatte auch im Training einiges zu bieten. Auch Cornelia Hütter dürfte nach dem zweiten Platz gestern Lust auf mehr haben. Direkt hinter ihr startet dann Stephanie Venier, die ebenfalls absolut das Zeug dazu hat, eine sehr gute Platzierung herauszufahren.

Für den ÖSV gehen außerdem Mirjam Puchner (10), Christina Ager (16), Christine Scheyer (22), Nadine Fest (32), Emily Schöpf (33), Sabrina Maier (35), Lena Wechner (36), Anna Schilcher (45) und Ricarda Haaser (47) an den Start.

Kann sich das DSV-Team verbessern? Für die zweite Abfahrt in Crans Montana gehen die drei üblichen Verdächtigen für den DSV an den Start. Kira Weidle (6), Emma Aicher (30) und Katrin Hirtl-Stanggassinger (43) wollen in der Schweiz wieder um möglichst gute Platzierungen kämpfen. Weidle dürfte nach dem doch etwas enttäuschenden 22. Platz gestern auf Wiedergutmachung hoffen. Das Ziel von Emma Aicher dürfte sein, wieder in die Punkte zu fahren und dort so weit vorne wie möglich zu landen. Ähnliches gilt für Hirtl-Stanggassinger, die die Punkte gestern deutlich verpasste. Da sie die Piste in den vergangenen Tagen aber noch nicht so richtig knacken konnte, dürfte es auch heute schwierig werden.