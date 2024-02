Nordische Kombination | Seefeld | 04.02.2024 15:25 | HS 109, 12,5km

Kann sich Faißt an Gråbak hängen? Bester Deutscher ist vor dem Langlauf Manuel Faißt auf der sechsten Startposition mit 1:09 Minuten Rückstand. Er könnte gleich gemeinsam mit Gråbak auf die Jagd nach dem Podest gehen. Johannes Rydzek hat es mit 1:27 Minuten Rückstand indes schon schwerer, aufzuholen. Da die 12,5 Kilometer im Weltcup aber nur selten gelaufen werden, ist vielleicht trotzdem noch was möglich, zumal sich einige schlechtere Läufer vor ihm befinden. Unmittelbar nach Rydzek startet Thannheimer in den Langlauf. Vinzenz Geiger ist mit zwei Minuten Rückstand bereits zu weit zurück, um noch weit nach vorne zu kommen.

Willkommen zurück! Willkommen zurück zum finalen Langlauf der Nordischen Kombinierer im Seefeld-Triple. Nachdem der Sprungdurchgang abgesagt werden musste, wird nach dem PCR-Ergebnis vom Donnerstag gelaufen. Daran, dass Jarl Magnus Riiber als Erster auf die Strecke geht. Der Vorsprung ist aber geringer als in den letzten Tagen und Johannes Lamparter wird schon mit 18 Sekunden folgen. Auch Stefan Rettenegger ist mit 40 Sekunden Rückstand durchaus noch gefährlich.

Langlauf um 15:25 Uhr Der Langlauf wird in Seefeld um 15:25 Uhr auf dem Plan stehen. Es hießt also nicht mehr zu lange warten.

Faißt bester Deutscher Bester Deutscher war am Donnerstag im PCR Manuel Faißt, der den sechsten Platz belegte, aber trotzdem schon einen Rückstand von mehr eine Minute in Richtung Riiber vorzuweisen hat. Johannes Rydzek und Wendelin Thannheimer, die auf den Positionen elf und zwölf in den Langlauf gehen werden und auch die übrigen Deutschen weisen nach schwächeren Sprüngen noch größere Abstände auf, die es wieder schwierig machen dürften, ganz vorne einzugreifen. Auch für Pascal Müller war am Donnerstag auf der Schanze nicht viel gegangen.

Riiber trotzdem der Erste Derjenige, der am Nachmittag als Erster in die Loipe gehen wird, ist trotzdem wieder Jarl Magnus Riiber. Der Norweger war am Donnerstag auf 112,5 Meter geflogen. Hinter ihm wird Johannes Lamparter auf die Loipe gehen. Dahinter folgen dann Stefan und Thoms Rettenegger. Auch die übrigen Österreicher haben sich mit ihren Sprüngen im PCR eine gute Ausgangsposition erspringen können.

Provisorischer Durchgang zählt Die Jury bestätigt, was man vermuteten konnte. Der Sprungdurchgang kann heute nicht durchgeführt werden. Man wird den Provisorischen Durchgang vom Donnerstag als Grundlage für den späteren Langlauf nutzen.

Jury kommt zusammen Die Jury kommt gerade zusammen und scheint zu prüfen, wie man hier weiter verfährt. Der Blick auf den Windmonitor verspricht aber nichts Gutes. Immer wieder ziehen Böen rein.

Welche Optionen hat man? Sollte der Sprungdurchgang heute nicht durchgeführt werden, wird es auf jeden Fall in einen Langlauf geben können, denn ein provisorischer Durchgang konnte vor dem Wochenende schon durchgeführt werden. Das Ergebnis könnte man im Notfall als Basis für den Langlauf nehmen.

Noch geht es nicht los Schon jetzt zeigt sich, dass es schwierig wird, den Durchgang durchzubringen. Der Wind ist momentan zu stark, so dass der erste Starter nicht die Freigabe erhalten kann.

Schwierige Bedingungen Einfach wird es heute nicht in Seefeld. Der Probedurchgang musste vorhin abgesagt werden, da die Bedingungen zu wechselhaft waren und die Probe nicht hätte pünktlich zum Wettkampf beendet werden können. Es könnte also auch das Glück eine Rolle spielen.

Auf wen gilt es noch zu achten? Neben Riiber und den ÖSV- und DSV-Athleten gilt es heute sicherlich auch wieder die Norweger neben dem Dominator zu betrachten. Oftebro und Grabak konnten gestern das Podest vervollständigen und haben auch heute gute Möglichkeiten, wenn es auf der Schanze passt. Auch Eero Hirvonen aus Finnland sowie Matteo Baud und Illka Herola gilt es sicherlich zu beachten.

Müller früh an der Reihe Nachdem Pascal Müller gestern im Langlauf gnadenlos durchgereicht wurde, ist der Schweizer als 49. des gestrigen Tages heute bereits als zweiter Starter von der Schanze an der Reihe. Da es über die 12,5 Kilometer geht, dürfte es heute aber umso schwerer werden, ein gutes Ergebnis rauszuholen.

Deutsche hadern auf der Schanze Während viele der ÖSV-Athleten sich im Laufpart schwieriger tun, haben die deutschen Athleten ihre Defizite in diesem Winter vor allem auf der Schanze. Die lange Distanz könnte so eine Chance darstellen, es heute zum dritten Mal in dieser Saison auf das Podest zu schaffen. Manuel Faißt führt das Aufgebot am Finaltag an. Aber auch für Terence Weber, Vinzenz Geiger sowie Johannes Rydzek könnte mit einem guten Tagesergebnis noch ein guter Platz in der Gesamtwertung des Triples herausspringen. Für David Mach und Wendelin Thannheimer gilt es, sich weiter im Team zu etablieren, während Julian Schmid auf eine deutliche Steigerung zum Samstag hoffen dürfte.

Lamparter führt ÖSV-Team an Aus dem Team der Österreicher haben am letzten Tag des Triples Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger die beste Ausgangslage und dürfen sich Hoffnungen auf den großen Wurf vor heimischer Kulisse machen. Auf gute Tage in Seefeld blicken auch Lukas Greiderer, Thomas Rettenegger sowie Martin Fritz und Mario Seidl. Franz-Josef Rehrl kann auf der Schanze zwar mithalten, verliert aber derzeit zu viel in der Loipe und dürfte sich über die lange Distanz heute richtig schwertun. Auch Florian Kolb, Fabio Obermayr und Manuel Einkemmer dürften es nicht leicht haben, gute Ergebnisse zu erreichen.

Dritter Triple Tag Für die Nordischen Kombinierer steht in Seefeld der große Finaltag des Nordic-Triples an. Als großer Favorit auf den Gesamtsieg hat sich Jarl Magnus Riiber herauskristallisiert, der sowohl am Freitag als auch am Samstag den Sieg souverän eintüten konnte. Die Konkurrenten sind aber sicherlich nicht leicht abzuschütteln, zumal es heute über die lange Distanz von 12,5 Kilometern gehen wird. Da haben die stärksten Langläufer im Feld noch einmal alle Chancen, zuzupacken.