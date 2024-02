Nordische Kombination | Seefeld | 03.02.2024 10:45 | HS 109, 10km

Langlauf um 14:20 Uhr Für den Augenblick verabschieden wir uns von der Nordischen Kombination der Männer. In Seefeld übernehmen jetzt die Athletinnen die Schanze. Die Männer greifen dann um 14:20 Uhr mit dem Langlauf wieder ins Geschehen ein.

Müller auf Platz 29 Für Pascal Müller wird es heute nicht einfach werden, in die Punkte reinzulaufen. Der Schweizer liegt auf Platz 29 und ist damit schlechter platziert als noch am Freitag, wo es ihn ebenfalls zurückspülte.

Mach bester Deutscher Bei den deutschen Athleten liegt David Mach als Vierter nach dem Sprungdurchgang in einer guten Ausgangsposition, der Angriff auf das Podest dürfte für ihn aber keinesfalls einfach werden. Terence Weber ist Neunter, während für Manuel Faißt der elfte Platz zu Buche steht. Johannes Rydzek und Wendelin Thannheimer liegen auf den Plätzen 18 und 21. Wieder weit zurück ist Vinzenz Geiger als 32. Nach einem guten Wettkampf gestern muss auch Julian Schmid (34.) heute von weiter hinten in den Langlauf gehen.

Sieben Österreicher in den Top 15 Auch insgesamt lief es für die Österreicher auf der Schanze wieder hervorragend. Neben Lamparter und Thomas Rettenegger liegen auch Lukas Greiderer (7.), Franz-Josef Rehrl (8.) sowie Martin Fritz (12.), Mario Seidl (13.) und Stefan Rettenegger (14.) aus den Top 15. Florian Kolb und Manuel Einkemmer rangieren auf den Plätzen 26 und 30. Für Fabio Obermeyr steht zur Halbzeit der 44. Platz zu Buche.

Riiber führt zur Halbzeit Zur Halbzeit führt in Seefeld wie schon am ersten Tag Jarl Magnus Riiber. 30 Sekunden hinter ihm hat sich Johannes Lamparter aus dem ÖSV-Team eingefunden. Dritter ist mit Thomas Rettenegger ebenfalls ein Österreicher, für den es aber schwieriger werden dürfte, den Angriff nach vorne zu starten.

Jarl Magnus Riiber (NOR) Jarl Magnus Riiber reißt die Arme in der Luft und darf sich über den nächsten weiten Sprung freuen! Nach 109 Metern und Topnoten ist er auch heute wieder der große Favorit auf den Tagessieg. 30 Sekunden nimmt Riiber mit auf die Strecke.

Jørgen Gråbak (NOR) Jørgen Gråbak will heute wieder angreifen! Der Norweger hat auf er Schanze zuletzt richtig gut gearbeitet und bringt sich nach 104,5 Metern in eine gute Position für den Langlauf. 30 Sekunden kann er schnell zulaufen.

Johannes Lamparter (AUT) Johannes Lamparter erwischt plötzlich einen leichten Zug von vorne und schon geht es für den Österreicher dahin! Lamparter kommt super vom Schanzentisch weg, liegt technisch sauber in der Luft und knallt 111 Meter hin. Lamparter übernimmt die Führung!

Johannes Rydzek (GER) Ärgerlich! Johannes Rydzek hatte sich gestern in eine richtig gute Position bringen können, heute wird es eine schwierige Aufgabe werden, sich wieder in Richtung Podium vorzukämpfen. Rydzek kommt nur auf 97,5 Meter und wird mit 55 Sekunden in den Langlauf gehen müssen.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Auf der Schanze hat Jens Lurås Oftebro in diesem Winter viel zu kämpfen. Mit 101,5 Metern läuft es zwar besser als noch gestern, mit 42 Sekunden Rückstand hat er aber auch heute wieder viel zu tun am Nachmittag, um sich ganz nach vorne zu arbeiten.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen zeigt, dass auch er heute wieder mitkämpfen möchte um die Plätze im vorderen Feld! Bei dem Finnen läuft es ebenfalls nach Plan und nach 106,5 Metern bei mehr Rückenwind und den Pluspunkten vom Freitag kann er sich den starken dritten Platz mitnehmen. Ihn gilt es damit sicherlich für den Nachmittag im Auge zu behalten!

Stefan Rettenegger (AUT) Stefan Rettenegger nutzt den geringen Rückenwind in seinem Sprung und zieht seinen Versuch bis auf 106,5 Meter runter. Die Noten passen ebenfalls und Rettenegger bringt sich als Zehnter mit einer halben Minute Rückstand zu seinem Bruder in Position. Als guter Läufer kann er da sicherlich noch weit nach vorne laufen.

Matteo Baud (FRA) Matteo Baud kann seinen Sprung immerhin auf die 100,5 Meter bringen und kann sich durch die Bonuspunkte vom gestrigen Tag damit auf den elften Platz retten. Bei den engen Abständen bedeutet das derzeit nur 42 Sekunden Rückstand.

Julian Schmid (GER) Schade! Julian Schmid hat sich gestern verbessert gezeigt, heute aber hadert er wieder auf der Schanze. Er kommt völlig verdreht vom Tisch weg und muss bereits nach 95,5 Metern wieder landen. Damit geht es weit nach hinten zurück und es wird eine menge Arbeit in der Loipe warten.

Manuel Faißt (GER) Manuel Faißt eröffnet die Gruppe der letzten zehn Athleten. Die Verhältnisse sind richtig gut. Kann er die jetzt nutzen, um Druck auf die Spitze auszuüben? Das Timing am Schanzentisch passt nicht ganz, dafür läuft es aber in der Luftfahrt gut für den Deutschen und es geht noch auf 106,5 Meter. Er reiht sich mit 30 Sekunden Rückstand auf der siebten Position ein.

Akito Watabe (JPN) Eine schwierige Phase erlebt momentan Akito Watabe, der auf der Schanze schon seit einigen Monaten nicht mehr an seine Topleistungen anschließen kann: Nach 101,5 Metern geht es heute zwar weiter, aber nicht in den Bereich hinein, mit dem er auf ein gutes Ergebnis hoffen kann.

Martin Fritz (AUT) Auch Martin Fritz ballt die Faust bei der Ausfahrt und zeigt sich voll und ganz zufrieden mit seiner Leistung auf der Schanze. Mit 103,5 Metern rangiert er sich knapp vor Seidl ein und wird mit ihm in der Loipe zusammenabreiten können.

Mario Seidl (AUT) Bei Mario Seidl läuft es ganz anders! Auch wenn auch für ihn am Schanzentisch nicht alles perfekt zusammenläuft, kann er durch seine gute Flugphase trotzdem noch 104 Meter rausholen und findet sich in dem engen Feld auf einem guten siebten Platz wieder.

Samuel Costa (ITA) Kann Samuel Costa heute noch einmal einen solchen Sprung wie am Freitag abliefern und sich für den Langlauf in Position bringen? Leider nicht. Am Schanzentisch kommt er nicht sauber durch und es scheint das nötige Vertrauen zu fehlen, um trotzdem noch alles reinzulegen. Nach 92 Metern wird Costa heute keine Rolle spielen.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad wird auf den zehn Kilometern eine deutlich schwerere Aufgabe vor sich haben. Der Norweger muss schon vor der 100-Meter-Marke zur Landung kommen und auch über die Haltung geht nicht mehr viel. Er wird mindestens mit einer Minute Rückstand auf die Strecke gehen.

Terence Weber (GER) Terence Weber springt wieder aus einer Luke höher und kann so nach einem Versuch auf 103 Meter nicht Druck auf die Spitze machen. Mit derzeit nur 26 Sekunden ist in der Loipe aber noch viel möglich.

Thomas Rettenegger (AUT) Mach muss seinen Platz in der Leadersbox direkt wieder räumen. Thomas Rettenegger springt mit einem Gate weniger auf 105,5 Meter und kann durch die Pluspunkte für die geringere Startluke locker am DSV-Athleten vorbeigehen.

David Mach (GER) Klasse! David Mach zeigt, dass er sich in dieser Saison im Team etablieren möchte und liefert mit 106,5 Metern auch heute wieder einen richtig guten Sprung auf der Schanze ab. Die Noten passen ebenfalls und so kann er die Führung im Klassement übernehmen.

Lukas Greiderer (AUT) Lukas Greiderer zeigt sich da ganz anders! Der Routinier aus dem ÖSV-Team war gestern gar nicht zufrieden auf der Schanze, heute aber passt die Technik zusammen und er setzt sich mit 104,5 Metern nur knapp hinter Yamamoto an die zweite Position.

Kristjan Ilves (EST) Kristjan Ilves kann mit dem japanischen Konkurrenten nicht mitgehen. Der Este erwischt das Timing am Absprung nicht, wodurch der meiste Druck ins Leere geht. Mit 101 Metern wird es damit auch für ihn nicht einfach werden, heute ganz vorne reinzukommen.

Ryota Yamamoto (JPN) Ryota Yamamoto hat gestern den besten Sprung abliefern können. Was ist heute für ihn möglich? Wieder ein weiter Satz! Yamamoto kommt super in seinen Sprung hinein, legt sich gut über die Ski und kann bis auf 105,5 Meter runtergehen.

Vinzenz Geiger (GER) Es wird für Vinzenz Geiger auch heute ein ganz schwieriger Wettkampf werden. Die Bedingungen sind gut, nutzen kann Geiger die aber nicht und mit 98,5 Metern geht es auch für ihn schon jetzt wieder eine Minute hinter den besten Athleten zurück.

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen ärgert sich bei der Ausfahrt über kleine Fehler im Flug, die einen noch besseren Sprung unmöglich gemacht haben. Mit 100 Metern geht es durch nur wenige Pluspunkte für ihn auf den achten Platz.

Aleksander Skoglund (NOR) Enttäuschung dürfte sich derweil bei Aleksander Skoglund breitmachen. Der Norweger hatte eigentlich ganz gute Verhältnisse, kann die aber bei Weitem nicht nutzen und muss schon nach 92,5 Metern landen, womit es dann weit nach hinten geht.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola macht Druck auf die Spitzenplätze! Der starke Langläufer aus Finnland segelt bis auf 101,5 Meter hinunter und bleibt damit derzeit nur 30 Sekunden hinter Rehrl zurück. Nun gilt es auch für ihn abwarten, was die Topathleten zum Ende noch runterbringen.

Wendelin Thannheimer (GER) Auch bei Wendelin Thannheimer passt das Timing am Schanzentisch nicht, wodurch ein paar Meter liegenbleiben. Er bleibt aber voll drauf und schafft es, so noch 97,5 Meter rauszukitzeln, die für den dritten Zwischenplatz reichen.

Aaron Kostner (ITA) Aaron Kostner hat andere Erwartungen und ist mit seinem Sprung voll und ganz zufrieden. Am Schanzentisch hat da zwar nicht alles gepasst, im Flug konnte er aber noch ein bisschen was rausholen und gute 99,5 Meter rausholen.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Jetzt aber könnte es weit gehen, denn Franz-Josef Rehrl gilt als einer der besten Springer im Feld. Auch heute passt es für ihn zusammen und er zieht seinen Versuch bis auf 102,5 Meter hinunter. Damit übernimmt Rehrl jetzt vorerst die Führung im Klassement, aber reicht das auch, um sich durch die anderen Topathleten im Feld durchsetzen?

Fabio Obermeyr (AUT) Fabio Obermeyr verhaut seinen Sprung am Schanzentisch und muss sich dann mit einem kurzen Satz auf 90,5 Metern abspeisen lassen. Viel zu holen gibt es für ihn damit heute nicht.

Manuel Einkemmer (AUT) Kann Manuel Einkemmer jetzt die Führung übernehmen? Dafür müsst er einen Sprung über die 100 Meter abliefern. Gelingen tut aber auch ihm das nicht. Mit 97,5 Metern geht es für Einkemmer auf den sechsten Platz zurück und er bucht sich bereits einen ordentlichen Rückstand zum derzeitigen Führenden.

Florian Kolb (AUT) Der erste Österreicher ist mit Florian Kolb an der Reihe. Er liefert einen soliden Sprung ab, ganz nach vorne gehen wird es nach seinen 97,5 Meter aber nicht. Dafür fallen die Zusatzpunkte in der Windkompensation zu klein aus.

Wille Karhumaa (FIN) Wille Karhumaa hat wieder mehr Rückenwind und damit tut sich der Finne sichtbar schwer. Gerade einmal 91,5 Meter kommen für ihn raus.

Stephen Schumann (USA) Stephen Schumann macht sich als letzter US-Amerikaner auf. In der Spur nimmt er einen guten Speed mit und auch der Sprung läuft in Ansetzen ganz ordentlich. Mit 99 Metern geht es durch niedrige Noten aber nicht weit nach vorne. Er ist Sechster.

Maël Tyrode (FRA) Maël Tyrode konnte gestern bei seiner Premiere bereits Punkte mitnehmen. Heute muss er sich weiter hinten einfinden, denn 91,5 Meter sind für derzeit weniger Rückenwind zu wenig, um mit den bisherigen Topweiten mitzuhalten.

Sora Yachi (JPN) Sora Yachi macht sich als nächster Athlet auf, aber auch für ihn geht es nicht weit genug, um Loomis und Andrews unter Druck setzen zu können. Mit einigen Korrekturen im oberen Teil kommt er nicht weiter als 96 Meter.

Kasper Moen Flatla (NOR) Gestern machte sich bei Kasper Moen Flatla nach dem Sprungdurchgang Enttäuschung breit. Kann er heute einen Sprung abliefern, der ihn zufriedenstimmt? Er kommt mit 99,5 Metern zwar weiter als die beiden US-Boys, kann durch weniger Pluspunkte in der Windkompensation allerdings nicht vorbeiziehen.

Niklas Malacinski (USA) Bislang lief es für die US-Kombinierer ganz ordentlich. Kann auch Niklas Malacinski einen weiten Sprung auspacken? Nein. Er kommt nicht sauber vom Tisch, wirkt dann zu passiv im Flug und nach 91,5 Metern wird es nur ein Platz im hinteren Feld.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval wird sich die Führung auch nicht holen können. Der Tscheche kommt auf nur 91,5 Meter und kann auch über die Haltung nicht die großen Punkte einsammeln.

Marco Heinis (FRA) Marco Heinis ist auch im Auslauf anzusehen, dass er sich für heute ganz andere Dinge vorgenommen hatte. Er überfliegt nur knapp die 90 Meter und bucht so ebenfalls schon über eine Minute Rückstand in Richtung Loomis.

Iacopo Bortolas (ITA) Iacopo Bortolas kann seinen Sprung deutlich stabiler runterbringen und es geht immerhin bis auf 97,5 Meter. Ganz zufrieden wirkt er aber dennoch nicht, nachdem es in der Probe noch deutlich besser gelaufen war.

Vid Vrhovnik (SLO) Vid Vrhovnik möchte es nach einer Pause im letzten Jahr noch einmal versuchen. Doch durch die lange Auszeit wird es natürlich nicht wirklich einfacher. Vrhovnik ist nach 90,5 Metern auch unter denen, die schon jetzt viel Rückstand nach vorne haben.

Otto Niittykoski (FIN) Otto Niittykoski hat auch recht wenig Rückenwind und ein weiter Sprung ist für ihn jetzt ebenfalls Pflicht. Bringen kann er den allerdings nicht und mit 93 Metern geht es schon jetzt weit hinter den derzeitigen Führenden nach hinten zurück. Niittykoski schüttelt enttäuscht den Kopf im Auslauf.

Grant Andrews (USA) Für Grant Andrews heißt es dann wieder warten, weil der Wind in einigen Bereichen außerhalb des festgelegten Korridors liegt. Nach langem Warten hat er es dann aber gar nicht übel und kann sich für die Nervenprobe mit einem Sprung auf 99 Meter belohnen.

Raffaele Buzzi (ITA) Raffaele Buzzi hat seine Stärken im Langlauf, tut sich auf der Schanze aber umso schwerer. Er ist viel zu passiv unterwegs und muss nach 85,5 Metern schon wieder in Richtung Landung kommen.

Pascal Müller (SUI) Pascal Müller kann mit Loomis zwar nicht mithalten, für ihn persönlich war das aber wieder ein solider Sprung. Mit 96 Metern findet sich Müller zunächst einmal auf dem zweiten Platz der Zwischenwertung wieder.

Ben Loomis (USA) Wie passt es bei Ben Loomis zusammen? Der US-Amerikaner trainiert seit einigen Monaten in Norwegen und es scheint, als würde sich das langsam bezahlt machen! Er erwischt einen seiner besten Sprünge in den letzten Wochen und kann sich mit 99 Metern bei vielen Pluspunkten für Rückenwind jetzt erst einmal an die Spitze schieben.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Dmytro Mazurchuk wird direkt hinterhergeschickt. Der Ukrainer hat in der Luft aber mehr zu tun und für ihn geht es schon nach 89 Metern in Richtung Landung. Die Haltung gibt gerade einmal 16er-Werte, womit dann auch ihm schon jetzt viel in Richtung Brecl fehlt.

Gasper Brecl (SLO) Nachdem die Probe noch relativ problemlos über die Bühne ging, hat sich jetzt der Rückenwind doch deutlich verstärkt. Auch Gasper Brecl aus Slowenien muss abwarten, weil es keine Freigabe durch die Jury geben kann. Dann aber ist es ganz gut und er kann immerhin noch 92,5 Meter rausholen.

Kodai Kimura (JPN) Der nächste Japaner ist Kodai Kimura, der allerdings erst einmal wieder vom Startbalken muss, weil der Wind außerhalb des Korridors liegt. Als er dann los darf, kommt nicht viel raus und er tut sich mit dem Rückenwind im unteren Teil schwer. Nach 74 Metern landet er weit hinter Yamamoto.

Yuya Yamamoto (JPN) Bei guten Bedingungen mit Sonnenschein geht es für den ersten Athleten über die Schanze. Anders als sein älterer Bruder hat Yuya Yamamoto im Springen allerdings noch Nachholbedarf und bei viel Rückenwind nur auf 81 Meter. Damit dürfte es heute wieder nicht nach vorne gehen.

Müller früh an der Reihe Früh am Anlauf sein wird heute der einzige Starter aus der Schweiz. Pascal Müller schaffte es am Freitag als 45. in den zweiten Tag des Triples und startet heute als sechster Athlet in den Wettkampf. Auf der Schanze kommt der Schweizer inzwischen gut zurecht, auf der Strecke aber kann Müller noch nicht mithalten, um stabil in die Punkte zu laufen.

Geht es heute auf das Podest? Auf der kurzen Distanz ging es für Johannes Rydzek gestern auf Platz vier am Podest vorbei, heute an der Routinier die nächste Chance, die Top 3 anzugreifen. Dafür muss es allerdings auf der Schanze zusammenpassen, denn hier erlauben sich insbesondere Riiber und Lamparter selten Fehler. Auch Julian Schmid und Manuel Faißt konnten gestern in den Top 15 ins Ziel kommen und nehmen damit heute Extrapunkte mit in den Sprungdurchgang. Terence Weber, David Mach sowie Vinzenz Geiger und Wendelin Thannheimer komplettieren das deutsche Team in Seefeld.

ÖSV-Athleten wollen wieder zuschlagen Nachdem die Österreicher gestern durch Johannes Lamparter das Podest holten, gilt es die Mannschaft auch heute wieder vor heimischer Kulisse zu beachten. Neben Lamparter verfügt insbesondere Stefan Rettenegger über eine gute Form, sowohl auf der Schanze als auf der Strecke und kann heute sicherlich wieder eingreifen. Gute Ergebnisse holten am Freitag auch Martin Fritz und Mario Seidl. Thomas Rettenegger, Lukas Greiderer, Franz-Josef Rehrl sowie Fabio Obermayr, Manuel Einkemmer und Florian Kolb vervollständigen das große Heimaufgebot des ÖSV.

Zweiter Triple-Tag wartet In Seefeld wartet für die Männer der zweite Wettkampftag während des Seefeld-Triples. Auf dem Programm steht heute das gewohnte Format aus dem Weltcup mit einem Sprung und einem Langlauf über die zehn Kilometer. Nach dem ersten Tag führt Jarl Magnus Riiber die Wertung an, der durch seinen Sieg am Freitag 6,2 Punkte Vorsprung mit in den Sprungdurchgang nimmt. Auf Platz zwei folgt Jørgen Gråbak vor Johannes Lamparter, der gestern Dritter wurde.