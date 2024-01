Nordische Kombination | Schonach | 27.01.2024 10:30 | HS 100, 10km

Da der Deutsche Skiverband beim Heimweltcup zusätzlich die nationale Gruppe an den Start schicken darf, ist das Team insgesamt mit elf Athleten am Anlauf. Neben Rießle besteht das Team aus Manuel Faißt, Vinzenz Geiger, Julian Schmid, Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Simon Mach, Terence Weber sowie Jakob Lange, Nick Siegemund und Christian Frank. Das Ziel dürfte dabei ähnlich sein, wie schon den gesamten Winter: Die Leistungen auf der Schanze zu verbessern, um so den ersten Sieg einzusammeln. Bisher hatte einzig Manuel Faißt mit zwei dritten Plätzen für Podiumsplatzierungen sorgen können.

Rießle beendet Karriere

In den nächsten zwei Tagen heißt es für die Fans zudem Abschied nehmen. Fabian Rießle wird nach dem Rennen am Sonntag seine aktive Karriere in der Nordischen Kombination beenden. Diese Entscheidung gab Rießle am Dienstag bekannt. "Schonach war für mich schon immer ein besonderer Weltcup-Ort, aber jetzt bekommt er natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich jetzt wirklich auf die Zeit danach freue. Es wird sicher spannend, wie ich mit den Gefühlen am Sonntag umgehen werde,“ erklärte Rießle in der offiziellen Aussendung des DSV. Rießle wird dabei jeweils früh an der Reihe sein, denn in diesem Winter konnte der Routinier sich nicht im Weltcupteam festbeißen und startet nur in der nationalen Gruppe.