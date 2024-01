Nordische Kombination | Schonach | 28.01.2024 10:20 | HS 100, 10km

Der nächste US-Amerikaner ist in der Spur. Er halbwegs pünktlich am Tisch und landet bei 84 Metern. So ganz ist Niklas Malacinski damit nicht zufrieden und ist erst einmal auf dem 16. Platz.

Zum letzten Mal sitzt Fabian Rießle nun in Schonach auf dem Balken. Unten wird es nun noch einmal richtig laut. Der 33-Jährige bekommt grün und springt in das Fahrenmeer. Rio genießt den Sprung noch einmal, muss aber schon bei 75,5 Metern landen und winkt dann glücklich in die Massen. Damit platziert sich der Schwarzwälder auf dem neunten Platz. Die Fans feiern ihren lokal Hero unten trotzdem.

Letzter Weltcup für Rießle

Bei den Männern steht heute der Wettkampftag vor allem im Zeichen des Abschieds von Fabian Rießle. Der Nordische Kombinierer gab in dieser Woche bekannt, nach dem Wochenende in Schonach seine sportliche Karriere zu beenden. Der 33-Jährige gewann vier Olympische Medaillen, sechs WM-Medaillen und holte neun Weltcup-Siege. Er zählt als einer der erfolgreichsten deutschen Kombinierer der letzten Jahre. Zuletzt musste der Team-Olympiasieger von 2018 im Continental Cup an den Start gehen. Dort konnte er in Klingenthal zuletzt zwei Siege und einen dritten Platz einfahren. Für den Weltmeister im Teamsprint von 2019 schließt sich in Schonach ein Kreis. Genau vor 15 Jahren feierte der Schwarzwälder in Schonach seine Weltcup-Premiere und nun beendet er hier auch seine internationale Karriere. Nach dem Sport will Rießle ein Fernstudium in BWL und Sportmanagement beginnen und vielleicht auch im Schwarzwald als Trainer arbeiten.