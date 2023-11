Nordische Kombination | Ruka | 25.11.2023 09:00 | HS 142, 10km

Bis später! Um 14.15 Uhr geht es dann mit dem zehn Kilometer-Langlauf der Männer in der Nordischen Kombination weiter. Wir melden uns dann gegen 14 Uhr wieder. Bis dann!

Der Schweizer heute besser an der Schanze Der einzige Eidgenosse Pascal Müller zeigte heute bessere Leistungen an der Großschanze und steht nach dem Springen auf dem 37. Rang. Er hat einen Rückstand von 5:06 Minuten auf Riiber.

Vier ÖSV-Athleten unter den besten Elf Wie schon gestern hält Johannes Lamparter an der Schanze mit den Leistungen von Riiber mit und ist nach dem Springen mit 32 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang zu finden. Außerdem zeigten auch Stefan Rettenegger als Fünfter (+1:39 Min.), Franz-Josef Rehrl als Sechster (+1:41) und Thomas Rettenegger als Elfter (+2:38) starke Leistungen auf der Großschanze. Martin Fritz komplettierte das Ergebnis noch mit einem 17. Rang (+3:21). Florian Kolb ist nach dem Springen auf dem 33. Rang zu finden (+4:53).

Erneut starke Leistung von Weber auf der Schanze Wie schon gestern, ist auch heute Weber der beste Deutsche nach dem Springen. Er belegt den dritten Rang. Julian Schmid, der gestern noch keinen guten Sprung auf der Großschanze zeigte, überzeugte heute und geht als Achter mit einem Rückstand von 2:04 MInuten auf Riiber auf die Strecke. Die weiteren Deutschen: 14. David Mach (+2:56 Min.), 18. Johannes Rydzek (+3:28), 21. Wendelin Thannheimer (+4:07), 22. Vinzenz Geiger (+4:09), 29. Manuel Faißt (+4:41) und als 50. Tristan Sommerfeldt (+6:46).

Riiber gewinnt Springen vor Lamparter und Weber Wie schon im Probedurchgang haute der Norweger Riiber im Sprungdurchgang einen raus und segelt auf 143,5 Meter. Damit wird er das 10 Kilometer-Langlaufrennen als Gejagter beginnen. Sein erster Verfolger wird dann der Österreicher Johannes Lamparter sein, der mit 32 Sekunden Rückstand auf die Strecke geht. Terence Weber folgt als Dritter mit 1:10 Minuten Rückstand auf den Führenden.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Der Mann in Gelb, Jens Lurås Oftebro, ist in der Spur. Aber auch er möchte heute zu viel und setzt die Ski schon bei 116 Metern in den Schnee. Damit wird der Norweger bis auf Rang 24 durchgereicht.

Jarl Magnus Riiber (NOR) Den Probedurchgang gewann Riiber noch. Auch jettt geht es für den Norweger bis auf 143,5 Meter. Aufgrund einer Luke weniger Anlauf setzt er sich mit 171,4 Punkten auf Platz eins und hat 32 Sekunden Vorsprung auf Lamparter.

Jørgen Gråbak (NOR) Besser macht es nun der norwegische Routinier. Jørgen Gråbak landet bei 134 Metern und setzt sich damit zwischen Weber und Stefan Rettenegger auf Rang drei.

Johannes Rydzek (GER) Der beste Deutsche des gestrigen Tages ist in der Luft. Heute kann er den Sprung auf 119 Meter ziehen. Das bedeutet für Johannes Rydzek den 16. Rang zurück.

Eero Hirvonen (FIN) Was macht nun Hirvonen? Gestern überraschte der Finne alle mit seiner Sprungleistung. Heute läuft es für ihn aber gar nicht zusammen und er muss den Sprung schon bei 110 Metern beenden. Damit geht es für ihn bis auf Rang 30 zurück.

Johannes Lamparter (AUT) Der Weltcup-Gesamtsieger des vergangenen Jahres geht noch eine Luke runter und segelt auf 143,5 Meter. Schon gestern haute er als bester Springer einen raus und auch heute übernimmt er mit 163,5 Punkten den Platz in der Leaders Box.

Manuel Faißt (GER) Ein starkes Ergebnis zeigte gestern Manuel Faißt, doch heute geht es für ihn nach 112,5 Metern weit zurück. Nur Platz 24 für den Deutschen.

Stefan Rettenegger (AUT) Der vorletzte Österreicher bekommt grün. Er startet nun aus Luke 17 und setzt den Telemark bei 134 Metern. Mit der Weite verdrängt er seinen Landsmann Rehrl vom zweiten Rang. Nur 0,5 Punkte hat Stefan Stefan Rettenegger mehr.

Kristian Ilves (EST) Der erste und einzige Este ist in der Spur. Ilves, der schon lange mit den Norwegern trainert, zieht seinen Sprung auf 137,5 Metern. Damit setzt er sich mit 141,9 Punkten knapp vor Schmid auf Rang drei.

Ilkka Herola (FIN) Der vorletzte Finne eröffnet nun die Top-10 des Weltcups. Der starke Läufer zieht seinen Sprung auf 117,5 Metern. Mit Noten von 17,0 geht es für Herola auf den 19. Rang zurück.

Julian Schmid (GER) Gestern überzeugte Schmid nicht auf der Schanze und hatte dann die beste Laufzeit. Heute läuft es für den Weltcup-Dritten des vergangenen Jahres besser und Julian Schmid landet bei 138 Metern. Das ist Rang drei für ihn.

David Mach (GER) Mach wurde gestern Zwölfter. Damit fuhr er sein bestes Weltcup-Ergebnis ein. Heute geht es für den Deutschen auf 128,5 Meter und das bedeutet Rang acht für Mach.

Stephen Schumann (USA) Nach einem starken Tag gestern will auch der beste US-Amerikaner heute zu viel. Er ist viel zu spät am Tisch und muss die Ski schon bei 96 Metern in den Schnee stellen. Damit wird Stephen Schumann bis auf Rang 39 durchgereicht.

Terence Weber (GER) Der beste deutsche Springer des gestrigen Tages haut auch heute wieder einen raus und fliegt auf 142,5 Metern. Damit entreißt er Rehrl die Führung und übernimmt mit 154 Punkten den Platz in der Leaders Box.

Matteo Baud (FRA) Der letzte Franzose bekommt grün. Baud, der bestplatzierteste Franzose im vergangenen Jahr, will heute zu viel und landet bei 129,5 Metern. Damit setzt er sich hinter seinem Landsmann Heinis auf den sechsten Rang.

Vinzenz Geiger (GER) Nun ist schon der zweitbeste Deutsche des vergangenen Jahres in der Spur. Der Olympiasieger von Peking, Vinzenz Geiger, zieht den Sprung auf 119,5 Meter und ist damit erst einmal Zwölfter.

Martin Fritz (AUT) Der nächste Österreicher bekommt Grün und Martin Fritz segelt auf 124 Metern. Mit der Weite platziert sich der ÖSV-Athlet auf dem achten Rang.

Tristan Sommerfeldt (GER) Nach seinem tollen Ergebnis gestern, will Tristan Sommerfeldt heute an der Schanze zu viel und muss schon bei 97,5 Metern landen. Damit geht es für den Deutschen bis auf Rang 34 zurück.

Simen Tiller (NOR) Was macht nun Tiller? Auch der 27-Jährige erwischt seinen Absprung etwas zu spät und landet bei 125,5 Metern. Damit platziert sich der Norweger hinter seinem Landsmann Andersen.

Ben Loomis (USA) Für seinen Landsmann geht es nun aus Luke 18 los. Ben Loomis erwischt den Sprung nicht so gut wie Malacinski und muss schon bei 116 Metern landen. Damit geht es für ihn bis auf Rang 13 zurück.

Niklas Malacinski (USA) Der 19-Jährige US-Amerikaner ist dann in der Luft. Niklas Malacinski setzt die Ski bei 119 Metern in den Schnee. Das bedeutet Rang zehn für den US-Amerikaner.

Ryota Yamamoto (JPN) Was macht nun der beste Springer des vergangenen Jahres. Auch er trifft den Sprung jetzt besser und fliegt auf 133 Meter. Das ist Rang zwei für ihn.

Yoshito Watabe (JPN) Der jüngere Bruder von Akito Watabe bekommt grün. Er ist etwas spät am Tisch und muss korrigieren. Doch trotzdem fliegt er 1,5 Meter weiter als sein Bruder und Yoshito Watabe landet bei 130 Metern. Damit setzt er sich genau vor Akito auf Rang fünf.

Samuel Costa (ITA) Der letzte Italiener ist in der Spur. Auf der Schanze läuft es für Samuel Costa nun besser als gestern und setzt den Telemark bei 117 Metern. Damit platziert er sich auf dem elften Rang.

Espen Bjørnstad (NOR) Immernoch geht es für die Athleten aus Gate 19 los. Espen Bjørnstad wackelt sich durch die Luft und zieht den Sprung bis auf 135 Metern. Damit verdrängt er Thomas Rettenegger auf den dritten Rang.

Vid Vrhovnik (SLO) Der letzte Slowene bekommt grün. Vid Vrhovnik setzt die Ski schon bei 118 Metern in den Schnee und wird damit bis auf Rang neun durchgereicht.

Akito Watabe (JPN) Nun ist Routinier Akito Watabe in der Luft. Auch er verbessert sich gegenüber seinem gestrigen Sprung und landet bei 128,5 Metern. Das bedeutet für den Japaner den vierten Platz.

Thomas Rettenegger (AUT) Der nächste Österreicher greift nun die Weite von Rehrl an. Thomas Rettenegger fliegt auf 133 Meter und setzt sich damit genau hinter Rehrl auf den zweiten Rang.

Wendelin Thannheimer (GER) Für Wendelin Thannheimer läuft es heute nun besser von der Schanze. Der Youngstar fliegt auf 122,5 Metern und setzt sich mit 109,6 Punkten auf den vierten Platz.

Espen Andersen (NOR) Der zweite Norweger ist in der Luft. Espen Andersen erwischt einen seiner besseren Sprünge und zieht den Sprung auf 127,5 Meter. Das ist Rang drei für den Norweger und er ist im Auslauf halbwegs damit zufrieden.

Aaron Kostner (ITA) Auch Kostner verliert einiges auf der Schanze gegenüber Rehrl und landet bei 111 Metern. Damit geht es für ihn bis auf Platz 13 zurück.

Jan Vytrval (CZE) Der nächste Tscheche ist in der Spur. Jan Vytrval muss den Sprung abbrechen und landet schon bei 93,5 Metern. Damit geht es für ihn fast bis ans Ende des Feldes. Nur Rang 22 für den Tschechen.

Arttu Mäkiaho (FIN) Er wird wieder laut im Auslauf. Doch auch Arttu Mäkiaho ist weit weg von der Bestmarke von Rehrl. Mit 107 Metern platziert er sich auf dem 17. Rang.

Raffaele Buzzi (ITA) Buzzi macht viel falsch in seinem Sprung. Er geht mit zu viel Aggressivität in den Sprung und ist dann auch noch zu spät am Tisch. Mit 108,5 Metern reiht er sich auf dem 15. Platz ein.

Laurent Muhlethaler (FRA) Was macht nun der zweitbeste Franzose des vergangenen Jahres.. Er erwischt nicht so einen guten Sprung wie sein Landsmann und setzt den Telemark bei 112 Metern. Damit wird er bis auf Rang zwölf durchgereicht.

Marco Heinis (FRA) Der nächste Franzose ist in der Spur und Marco Heinis erwischt den Tisch ganz gut und segelt auf 132 Meter. Damit verdrängt er Yachi auf den dritten Rang.

Florian Kolb (AUT) Das Geburtstagskind des gestrigen Tages fliegt heute auf 118 Meter. Florian Kolb ist wie gestern schon zu spät am Tisch, ist aber mit seiner Weite trotzdem erst einmal auf dem fünften Platz zu finden.

Wille Karhumaa (FIN) Der Finne Wille Karhumaa ist jetzt in der Spur und der Finne springt genau 100 Meter. Das ist Rang 13 für ihn.

Domenico Mariotti (ITA) Etwas besser macht es nun der Italiener Domenico Mariotti. Er fliegt auf 108,5 Meter und ist damit erst einmal Elfter.

Rasmus Ähtävä (FIN) Aktuell tun sich die Athleten hier schwer. Auch Rasmus Ähtävä muss den Sprung schon bei 102 Metern beenden. Damit wird der Finne bis auf Rang zwölf durchgereicht.

Antoine Gerard (FRA) Nur einen Platz vor dem Ukrainer platziert sich ein Franzose. Antoine Gerard setzt den Telemark bei 103 Metern und verdrängt den Ukrainer von Platz zwölf.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Nach dem sein Landsmann Hrebeniuk nicht starten durfte, macht es Dmytro Mazurchuk nun besser als gestern. Auch heute kann er die 100 Meter nicht knacken, doch mit 95 Metern ist der Ukrainer Zwölfter.

Jiri Konvalinka (CZE) Auch der Tscheche Jiri Konvalinka ist weit weg von der Weite von Rehrl und muss bei 115 Metern die Ski in den Schnee stellen. Das bedeutet den sechsten Rang für den Tschechen.

Gasper Brecl (SLO) Gar nicht zurecht kommt der Slowene Brecl. Der Slowene muss schon bei 112,5 Metern landen und platziert sich damit auf den achten Rang.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Nun ist Rehrl an der Reihe. Er ist nach seiner Erkrankung heute wieder fit und segelt auf 140 Metern. Das ist für den Österreicher klar die Führung und er verdrängt Yachi mit 146,1 Punkten aus der Leaders Box.

Grant Andrews (USA) Der erste US-Amerikaner bekommt grün und setzt die Ski bei 119,5 Metern in den Schnee. Grant Andrew ballt die Faust und ist mit 102,7 Punkten Zweiter.

Sora Yachi (JPN) Der Japaner haut nun als Erster einen raus und segelt auf 121 Metern. Damit übernimmt Sora Yachi von seinem Landsmann mit 106,6 Punkten die Führung.

Pascal Müller (SUI) Der deutsche Sprungtrainer winkt Pascal Müller ab und der Schweizer springt danach auf 114,5 Meter. Er hat gute Bedingungen und reiht sich auf dem dritten Rang ein.

Andreas Skoglund (NOR) Nun ist der erste Norweger in der Luft. Andreas Skoglund wurde gestern disqualifiziert. Auch er springt 115 Metern bekommt aber bessere Noten und mit 96,2 Punkten ist er Zweiter.

Tomáš Portyk (CZE) Nach dem Paul Walcher sich kurzfristig krank gemeldet hat, ist nun Tomáš Portyk in der Luft. Der Tscheche springt 115 Metern und verdrängt Bortolas auf den dritten Rang.

Iacopo Bortolas (ITA) Nun ist der erste Italiener in der Spur. Iacopo Bortolas muss den Sprung bei 108 Metern abbrechen und setzt sich mit 85,7 Punkten auf den zweiten Rang.

Yuya Yamamoto (JPN) Der erste Japaner bekommt grün und ist oben am Tisch zu spät, kann den Flug aber noch auf 118 Metern ziehen. Damit übernimmt Yuya Yamamoto mit 100,2 Punkten den Platz in der Leaders Box.

Otto Niittykoski (FIN) Gleich der dritte Finne ist in der Spur. Otto Niittykoski, hat gestern den Lauf nicht beendet und segelt heute auf 106,5 Metern. Damit ist er jetzt klar an der Spitze.

Jesse Pääkkönen (FIN) Nun ist sein Landsmann dran. Jesse Pääkkönen springt bei guten Bedingungen auf 87,5 Metern und übernimmt damit mit 0,7 Punkten mehr die Führung von Happonen.

Herman Happonen (FIN) Etwas verspäter eröffnet der erste Finne das Springen der 57 Athleten. Aus Gate 19 wird Herman Happonen abgewunken und landet schon bei 85,5 Metern.

Acht deutsche Athleten gemeldet Als erster Deutscher geht Wendelin Thannheimer mit der Startnummer 29 vom Balken. Elf Nummern später startet dann Tristian Sommerfeldt. Mit der Nummer 42 folgt dann Olympiasieger Vinzenz Geiger und nur zwei Nummern später Terence Weber (44). Mit den Startnummern 46 und 47 sind dann David Mach und Julian Schmid dran. Die zwei besten Deutschen waren gestern Manuel Faißt und Johannes Rydzek mit den Plätzen sieben und vier und damit starten die beiden deutschen Athleten heute mit der Startnummer 51 und 54.

Sieben Österreicher dabei Nachdem gestern noch Franz-Josef Rehrl kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen musste, steht er heute wieder auf der Startliste. Dadurch das er noch keine Weltcuppunkte sammeln konnte, muss Rehrl recht früh vom Balken. Als erster Österreicher geht Paul Walcher mit der Startnummer sechs vom Balken. Mit der Nummer 13 folgt dann Rehrl. Außerdem ist Florian Kolb, der gestern seinen Geburtstag feierte, mit der Startnummer 21 dabei. Mit der Startnummer 30 folgt dann Thomas Rettenegger und mit der Nummer 41 das Martin Fritz. Nach starken Ergebnissen von Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger sind die beiden Österreicher unter den Top-10 zu finden. Stefan Rettenegger hat die Startnummer 50. Der Gewinner des Gesamtweltcups des vergangenen Jahres, Lamparter, startet als letzter Österreicher dann mit der Startnummer 52.

Ein Schweizer am Start Wie schon gestern, hat die Schweiz auch heute wieder nur einen Athleten für den Sprung und das 10 Kilometerrennen gemeldet. Dabei startet der Eidgenosse Pascal Müller heute mit der Startnummer zehn.

Gelungene Weltcup-Premiere Heute steht bei den Männern nach der Weltcup-Premierer im Individual Compact die Gundersen-Methode an. Gestern konnten die Norweger mit den Plätzen eins bis drei ein sehr gutes Weltcup-Ergebnis einfahren. Dabei gewann Jens Lurås Oftebro am Ende den 7,5 Kilometerlauf vor seinem Landsmann Jarl Magnus Riiber und seinem Mannschaftskollegen Jørgen Gråbak. Bester Deutscher wurde Johannes Rydzek, der nur knapp als Vierter das Podium verpasste.