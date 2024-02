Nordische Kombination | Otepää | 09.02.2024 13:00 | Massenstart 10km, HS 97

Sora Yachi (JPN) Sora Yachi wird die Spitze auch nicht gefährden können. Dafür hätte er noch einen Meter mehr auf der Schanze gebraucht. Nach 89 Metern fehlt ihm ein knapper Punkt in Richtung Bortolas.

Grant Andrews (USA) Grant Andrews kann nicht mitgehen. Er hat schon früh Probleme, ist etwas zu passiv unterwegs und nach 88 Metern geht es acht Punkte hinter Bortolas zurück.

Iacopo Bortolas (ITA) Iacopo Bortolas macht auf der Schanze immer mal wieder eine gute Figur und auch heute passt es für den jungen Italiener gut zusammen. Mit 94,5 Metern liefert er einen technisch ganz ordentlichen Versuch ab. Doch wie weit kann er damit nach vorne gehen? Aufschluss könnten Ryota Yamamoto und Franz-Josef Rehrl geben, die mit den Startnummern acht und neun an der Reihe sind.

Gasper Brecl (SLO) Gasper Brecl kommt an die Weite des Schweizers nicht heran, kann durch seinen Vorsprung aus dem Langlauf und weniger Abzügen für den Aufwind aber dennoch vor Müller bleiben. Acht Punkte hat er Müller abnehmen können.

Pascal Müller (SUI) Auch bei Pascal Müller ging im Langlauf vorhin nicht viel. Auf der Schanze aber hat er diesen Winter bereits gute Leistungen absolviert und trotz eines viel zu späten Absprungs und dadurch eine recht steile Flugposition geht es noch auf 92 Meter hinunter.

Yuya Yamamoto (JPN) Die Winde sind leicht wechselhaft und so muss Yuya Yamamoto vor seinem Sprung zunächst abwarten, bevor es in den Sprung geht. Als er dann losgelassen wird, geht es bis auf 88 Meter, womit er durch seinen Vorsprung aus dem Langlauf knapp in Führung bleiben kann.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout macht den Anfang in den Sprungdurchgang, wird heute aber nicht mehr viel reißen können. Dafür ist sein Abstand schon zu groß. Nach 89,5 Metern setzt er die Landung hin.

Auch Lamparter dran Auch Johannes Lamparter ist durchaus noch in Schlagdistanz, auch wenn nach dem Langlauf nur der elfte Platz zu Buche steht. Ihm fehlen nur 2,1 Punkte in Richtung Podestplatz. Ebenfalls noch alle Möglichkeiten haben auch Stefan Rettenegger (-3,5 Pkt.) und Thomas Rettenegger (-4,8 Pkt.).

Riiber der Favorit Die Abstände sind nach dem Langlauf gering, der Favorit aber dürfte Jarl Magnus Riiber sein. Der Norweger erreichte im Langlaufpart als Erster das Ziel und ist auf der Schanze der stärkste Athlet im Feld. 0,4 Punkte hinter ihm liegt Vinzenz Geiger. Johannes Rydzek hat als Dritter auch nur 0,5 Punkte Rückstand. Beide müssten gleich allerdings ihre besten Sprünge zeigen, denn dicht hinter ihnen lauern einige starke Springer auf ihre Chance. Unter ihnen ist Manuel Faißt als weiterer DSV-Athlet sowie Kristjan Ilves und Jørgen Gråbak.

Willkommen zurück! Willkommen zurück zur Nordischen Kombination in Otepää. In knapp 15 Minuten geht es für die Athleten über die Schanze.

Springen um 15:00 Uhr Im Langlaufstadion übernehmen jetzt die Athletinnen. Für die Männer geht es um 15:00 Uhr mit dem Sprungdurchgang weiter. Wir melden uns pünktlich zurück.

Müller weit zurück Weit zurück liegt indes Pascal Müller. Der Schweizer hat mit einigen anderen Startern früh den Anschluss verloren und belegt mit über zwei Minuten Rückstand nur Platz 46.

Österreicher verpassen Top Ten Die Österreicher mussten beim finalen Antritt heute zurückstecken und landeten im Langlauf nicht unter den Top Ten. Noch ist aber was im Sprungdurchgang möglich, denn so groß sind die Abstände nach vorne nicht. Johannes Lamparter liegt auf dem elften Platz, bei Lukas Greiderer steht Platz 15 zu Buche. Stefan Rettenegger ist 16. Für Thomas Rettenegger geht es vom 20. Platz in das Springen. Martin Fritz und Franz-Josef Rehrl begeben sich von den Positionen 32 und 40 in den zweiten Teil des Wettkampfes.

Auch Faißt in Schlagdistanz Eine gute Ausgangslage für das Springen hat sich auch Manuel Faißt geholt. Er landet auf dem sechsten Platz. Wendelin Thannheimer wird 13., während es für Julian Schmid zum 14. Platz gereicht hatte. David Mach und Terence Weber gehen von den Plätzen 22 und 23 in den Sprungpart.

Riiber holt sich den Langlaufsieg Es geht in den großen Showdown und obwohl heute zuerst gelaufen wird, ist der Halbzeitführende einmal mehr Jarl Magnus Riiber. Der Norweger entscheidet den Schlusssprint vor Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek. In Position gebracht hat sich vor seinem heimischen Publikum auch Kristjan Ilves als Vierter.

Auch Faißt und Rydzek noch dabei Auch Manuel Faißt und Johannes Rydzek haben sich nicht abschütteln lassen und bleiben in der Spitzengruppe mit dabei. Rausgefallen sind überraschend schon die laufstärksten Österreicher.

Geiger sucht die Flucht nach vorne Vinzenz Geiger geht nach vorne und sorgt für die nächste Attacke in der Spitzengruppe. Die Gruppe wird zwar kleiner, es bleiben aber noch viel Athleten an ihm dran und vor allem die Konkurrenz aus Norwegen um Riiber hat sich nicht abschütteln lassen.

Noch 2,5 Kilometer Angeführt von drei Norwegern biegt die große Gruppe in die finalen 2,5 Kilometer in diesem Massenstart ab. Bleibt man auf der finalen Runde zusammen oder möchten sich noch ein paar Starter entscheidend absetzen und sich einen Vorteil für das Skispringen verschaffen? 25 Athleten sind aktuell noch dabei. Rausgefallen ist zuletzt auch Franz-Josef Rehrl, der in diesem Winter auf der Loipe mächtig zu kämpfen hat.

Riiber bleibt dabei Ganz vorne in der Kopfgruppe zeigt sich weiterhin Jarl Magnus Riiber. Ihn müssen die Konkurrenten auf jeden Fall noch abhängen, wenn sie heute bessere Chancen auf den Tagessieg haben möchten.

Die Hälfte ist geschafft Die Hälfte des Rennens haben die Athleten inzwischen absolviert und weiterhin mischen die deutschen Kombinierer vorne mit. Stefan Rettenegger belegt nach seinem Stockbruch momentan den 32. Platz, hat aber nur zwölf Sekunden Rückstand. Gut 38 Starter sind noch in der Gruppe vertreten.

Müller fällt schon raus Das Tempo ist vorne hoch und so sind ein paar Athleten schon rausgefallen. Unter ihnen ist mit Pascal Müller auch der einzige Schweizer im Feld.

Geiger setzt sich nach vorne Auch Vinzenz Geiger ist inzwischen vorne angekommen und macht gemeinsam mit seinen Teamkollegen und den Norwegern das Tempo. Kleinere Probleme gab es bei Stefan Rettenegger. Nach einem Stockbruch ist er etwas zurückgefallen. Da die Gruppe aber noch zusammen ist, dürfte es nicht der große Nachteil sein.

Die starken Läufer positionieren sich Die stärkeren Läufer beginnen sich direkt zu positionieren und übernehmen in der großen Gruppe vorne die Führungsarbeit. Mit dabei sind auch Schmid und Rydzek aus dem DSV-Team sowie die Österreicher Lamparter und Stefan Rettenegger.

Welche Taktik wählen die besten Langläufer? Spannend wird in den nächsten Minuten, wie sich die starken Langläufer über das Rennen zeigen werden. Versuchen einige Athleten schnell wegzukommen oder bleibt das Feld dicht zusammen. In diesem Fall hätten dann im Sprungdurchgang auch die schwächeren Langläufer noch gute Chancen.

Der Langlauf ist gestartet! Der Langlauf ist gestartet und die 49 Athleten begeben sich auf die zehn Kilometer. Jetzt gilt es, sich eine gute Position für den Sprungdurchgang am späteren Nachmittag zu verschaffen.

Die Bedingungen Während die letzten Wettkämpfe bei frühlingshaften Temperaturen stattgefunden hatten, treffen die Athleten in Otepää wieder auf ein Winterwunderland. Die Sonne scheint und die Temperaturen liegen bei knackigen minus 9 Grad.

ÖSV will Riiber wieder fordern Zu den großen Herausforderern von Riiber haben sich in dieser Saison die österreichischen Athleten gemausert. Insbesondere Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter dürften auch in Otepää wieder eine große Gefahr für den Norweger sein. Neben ihnen erhielten Thomas Rettenegger, Martin Fritz, Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl die Nominierung für Otepää.

Kann DSV-Team wieder zuschlagen? Im deutschen Team gilt es für die meisten Athleten im Langlauf gleich schon vorzulegen, um die schwächere Sprungform später auf der Schanze auszugleichen. Gute Chancen dürften sich vor allem Manuel Faißt und Johannes Rydzek ausrechnen. Auch Julian Schmid und Vinzenz Geiger könnten das heutige Format für ihre Zwecke nutzen. Terence Weber, David Mach sowie Wendelin Thannheimer komplettieren das DSV-Team in Estland.

Holt Riiber achten Sieg in Folge? Der Athlet, den es zu schlagen galt, war auch in dieser Saison wieder Jarl Magnus Riiber. Zuletzt stand der Norweger sieben Mal ganz oben auf dem Podest und auch für den Massenstart in Otepää hat Riiber gute Möglichkeiten, wieder die oberste Stufe des Podiums zu erklimmen. Neben ihm gilt es aus dem norwegischen Lager auch Jørgen Gråbak zu beachten, der in dieser Saison auf der Schanze deutlich zugelegt hat.

Wenig Zeit zum Verschnaufen Nach dem anstrengenden Triple in Seefeld, geht es für die Athleten in dieser Woche in Otepää erneut in drei Wettkämpfen über die Schanze. Heute steht zunächst ein Massenstart mit einem Langlauf und dem anschließenden Springen statt, bevor dann am Samstag und Sonntag zwei Gundersen-Wettkämpfe ausgetragen werden. Um 13:00 Uhr wird gelaufen, bevor um 15:00 Uhr das Springen folgen soll.