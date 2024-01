Nordische Kombination | Oberstdorf | 13.01.2024 09:45 | HS 106, 10km

Domenico Mariotti (ITA) Enttäuschung bei Domenico Mariotti. Der junge Italiener verpasst seinen Absprung völlig, muss dann viel arbeiten am Übergang und nach 88 Metern wird auch ihm schon fast ein Rückstand von 1:30 Minuten aufgebrummt.

Mario Seidl (AUT) Jetzt dürfte sich zeigen, was wirklich möglich ist. Mario Seidl hat sich aus dem Continentalcup zurück in den Weltcup gekämpft und hier in den Trainings gute Sprünge absolviert. Auch jetzt im Wettkampf passt es richtig gut und mit 97,5 Metern übernimmt er jetzt erst einmal deutlich die Führung und dürfte die so schnell nicht abgeben.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Nachdem schon Reponen nicht gesprungen war, fehlt auch Ondřej Pažout aus Tschechien. Dmytro Mazurchuk geht als nächster Starter in die Spur, lässt aber technisch auch Meter liegen. Nach 88,5 Metern wird es für ihn heute um nicht viel gehen.

Kodai Kimura (JPN) Bei Kodai Kimura aus dem japanischen Team läuft so gar nichts rund. Schon im Anlauf passt es nicht und er lässt viel Geschwindigkeit liegen. Auch am Absprung und in der Luft hat er Schwierigkeiten. Mit 79,5 Metern dürfte er überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, in die Loipe zu gehen.

Oleksandr Shumbarets (UKR) Oleksandr Shumbarets kann mit 91 Metern einen besseren Sprung präsentieren. Für ganz vorne dürfte es aber am Ende auch damit nicht reichen. Stenzel bleibt erst einmal locker in Führung.

Jakob Lange (GER) Sich wieder in das Team kämpfen möchte sich Jakob Lange, der derzeit vorwiegend im Continentalcup unterwegs ist. Mit 88 Metern allerdings kann er sich nicht für die Weltcupmannschaft empfehlen. Mit Kopfschütteln stiefelt Lange aus dem Auslauf.

Richard Stenzel (GER) Auch Richard Stenzel absolviert vor heimischer Kulisse sein Debüt im Weltcup. Er legt ein paar Meter mehr in den Hang und kann 93,5 Meter runterbringen. Da ist die Laune verständlicherweise gut.

Nick Schönfeld (GER) Den Anfang macht im Sprungdurchgang Nick Schönfeld aus dem deutschen Team. Der 19-Jährige ist derzeit vorwiegend im Alpencup unterwegs, es dürfte also eine Überraschung sein, wenn heute das ganz große Ergebnis für ihn herauskommt. Bei Rückenwind stellt er bei seinem Debüt zum Auftakt die 88,5 Meter in den Schnee.

Ein Schweizer am Anlauf Nachdem Pascal Müller in den letzten Wochen vorwiegend im Continentalcup unterwegs war, zeigt sich der Einzelkämpfer aus der Schweiz in Oberstdorf mal wieder im Weltcup. Große Ergebnisse sind Müller allerdings nicht zuzutrauen.

ÖSV-Athleten wollen sich in Position bringen Neben Johannes Lamparter kann das österreichische Team in dieser Saison vor allem auf Stefan Rettenegger bauen, der bereits zwei Podestplätze verbuchen konnte. Auch seinen Bruder Thomas gilt es zu beachten, wenn es um die vorderen Plätze geht. Franz-Josef Rehrl zeigte sich wie Martin Fritz ebenfalls stark von der Schanze. Neben ihnen möchten sich in Oberstdorf auch Lukas Greiderer, Paul Walcher und Mario Seidl in Szene setzen.

Geht es wieder auf das Podest? Das deutsche Team hat in dieser Saison lange warten müssen, ehe es in Ramsau durch Manuel Faißt im Massenstart endlich das erste Podium in diesem Winter gegeben hat. In Oberstdorf dürfte man jetzt darauf zielen, an diesen Erfolg anzuschließen. insbesondere Julian Schmid und Terence Weber, die bislang auf der Schanze gut zurechtkamen, gilt es zu beachten. Aber auch Johannes Rydzek zeigte sich in guter Verfassung. Hinzu kommen im großen DSV-Aufgebot, welches zusätzlich auf die nationale Gruppe setzt, auch David Mach, Wendelin Thannheimer, Manuel Faißt, Terence Weber, Tristan Sommerfeldt, Jakob Lange, David Mach, Nick Schönfeld und Richard Stenzel.

Riiber der Favorit Als Favorit geht am heutigen Tag sicherlich Jarl Magnus Riiber an den Start. Nachdem der Norweger vor Weihnachten in der Ramsau jeweils Johannes Lamparter im Massenstart und Compact-Wettkampf den Vortritt lassen musste, spricht das heutige Format wieder für den sprungstarken Norweger. Aber auch Lamparter und Jørgen Graabak heißt es sicherlich auf der Rechnung haben.

Wettkämpfe von der Normalschanze Da an diesem Wochenende auch die Kombiniererinnen in Oberstdorf zu Gast sind, finden aus organisatorischen Gründen beide Wettkämpfe von der Normalschanze mit einem Hillsize von 106 Metern statt. Heute steht dabei zunächst ein Gundersen-Wettkampf an, ehe es dann morgen im Compact-Wettkampf nur über die 7,5 Kilometer gehen wird.

Zweite German Trophy Nach der erfolgreichen Premiere der German Trophy im letzten Jahr steht in diesem Jahr die zweite Ausgabe der Sonderwertung bevor. Die bestplatzierten Athleten der insgesamt vier Wettkämpfe, die jeweils in Oberstdorf und Schonach stattfinden, haben die Aussicht auf ein Preisgeld von jeweils CHF 10.000. Eine grundlegende Voraussetzung für eine Platzierung in der Gesamtwertung ist jedoch das fehlerfreie Beenden jedes einzelnen Wettkampfes. Sollte ein Athlet einen Wettkampf versäumen oder disqualifiziert werden, führt dies automatisch zum Ausscheiden aus dem Wettbewerb um die Gesamtwertung.