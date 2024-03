Nordische Kombination | Oslo | 09.03.2024 09:30 | HS 134, 10km

Langlauf um 14:00 Uhr Weiter geht es für die Kombinierer um 14:00 Uhr mit dem Langlauf über die 10 Kilometer. Wir melden uns pünktlich wieder zurück!

Weber bester Deutscher Im deutschen Team konnten sich auf der Schanze einzig Terence Weber auf dem vierten Platz und David Mach auf Platz sechsten Platz hervortun. Manuel Faißt liegt auf Platz 15., während Johannes Rydzek 21. ist. Vinzenz Geiger hat nach nur Platz 23 auch schon drei Minuten Rückstand zum großen Überflieger. Julian Schmid und Tristan Sommerfeldt auf den Rängen 33 und 34 sowie Wendelin Thannheimer (46.) sind ebenfalls schon weit zurück.

Vier Österreicher in den Top Ten Auch in der Summe lief es für die ÖSV-Athleten auf der Schanze wieder gut. Vier Athleten liegen mit Lamparter, Rehrl sowie Thomas Rettenegger (5.) und Stefan Rettenegger (7.) in den Top Ten. Auch Martin Fritz ist als Elfter ordentlich platziert. Bei Martin Fritz steht der elfte Platz zu Buche, während Fabio Obermeyr den 18. Platz zur Halbzeit belegt. Einzig Paul Walcher ist als 42. abgeschlagen.

Riiber mit über einer Minute Vorsprung Was für eine Machtdemonstration! Jarl Magnus Riiber legt auf seiner Heimschanze gleich einmal elf Meter zwischen sich und seinen ersten Konkurrenten und wird später mit 1:18 Minuten Vorsprung in den Langlauf gehen. Damit dürfte der Sieg eigentlich schon in trockenen Tüchern sein. Zweiter ist Johannes Lamparter aus Österreich vor seinem Teamkollegen Franz-Josef Rehrl.

Jarl Magnus Riiber (NOR) Vor Jarl Magnus Riiber geht es noch einmal ein Gate nach unten und trotzdem geht es für den Superstar der Norweger wieder dahin! Riiber jubelt im Auslauf ausgelassen über starke 135 Meter und hat damit eigentlich bereits für die Vorentscheidung gesorgt.

Stefan Rettenegger (AUT) Bisher war für Stefan Rettenegger auf dem Holmenkollen nicht der ganz große Sprung möglich. Wie weit geht es jetzt für ihn? Er zeigt einen seiner besseren Versuche und ist mit 122 Metern ganz sicher wieder dabei, wenn es später um die Podestplätze geht.

Jørgen Gråbak (NOR) Jørgen Gråbak kann mit dem starken Sprung des Österreichers nicht mithalten, aber nach 120 Metern mit guten Noten muss man ihn heute sicherlich auf der Rechnung haben. Mit derzeit 50 Sekunden Rückstand ist in Richtung Podium sicherlich noch etwas möglich.

Johannes Lamparter (AUT) Johannes Lamparter hingegen zeigt, dass er heute wieder angreifen möchte! Der Österreicher erwischt den Absprung sauber, kommt auch in der Flugphase gut zurecht und sorgt nach hohen Noten für seine 126 Meter für den Wechsel an der Spitze der Ergebnisliste.

Kristjan Ilves (EST) In der Probe lief es bei Ilves richtig gut, kann er das auch jetzt abliefern? Nur bedingt. Nach 120,5 Metern bleibt er doch hinter seinen Möglichkeiten zurück und es wird en harter Kampf werden, wenn er noch auf das Podest kommen möchte.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Bittere Enttäuschung macht sich auch bei Jens Lurås Oftebro im Auslauf breit. Mit 112,5 Metern wird auch er vor heimischer Kulisse weiter hinten im Feld in den Langlauf starten müssen.

Manuel Faißt (GER) Der letzte DSV-Athlet im Feld ist Manuel Faißt, aber auch ihn zieht der Holmenkollen heute die Zähne. Nach 114,5 Metern bleibt er hinter seinen Möglichkeiten zurück und nimmt auch schon 1:29 Minuten Rückstand zum derzeit Führenden mit auf die Laufstrecke.

Johannes Rydzek (GER) Wie kann sich Johannes Rydzek jetzt schlagen? Der provisorische Durchgang lief ganz gut, heute ist aber auch bei ihm nicht der weite Sprung drin. Mit 116,5 Metern wird auch Rydzek heute nicht mehr um das Podest mitmischen können.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen ist am Schanzentisch zu spät und das zieht sich dann durch den ganzen Sprung. Nur 115,5 Meter bedeuten einen riesigen Rückstand für den Finnen.

Thomas Rettenegger (AUT) Thomas Rettenegger eröffnet die Gruppe der letzten zehn Athleten im Feld. Der Österreicher kommt hoch raus, scheint aber nicht die Geschwindigkeit zu haben, um auf die ganz große Weite zu kommen. Mit 123,5 Metern ordnet sich Rettenegger aber auf dem soliden dritten Platz ein.

Vinzenz Geiger (GER) Der Probedurchgang lief für Vinzenz Geiger vorhin ganz gut. Kann er auch jetzt wieder einen weiten Sprung rausholen? Leider nicht. Mit 114 Metern lässt Geiger jetzt wieder liegen und es fehlt schon jetzt viel in Richtung Spitze.

Julian Schmid (GER) Große Enttäuschung wird sich auch bei Julian Schmid breitmachen. Er hat wieder große Probleme auf der Schanze und nach nur 107 Metern wird er heute keine Möglichkeit auf ein gutes Resultat haben.

Ilkka Herola (FIN) Bei Ilkka Herola wird es indes wieder darauf ankommen, alles in den Langlauf reinzulegen, um ein gutes Ergebnis am Ende des Tages mitzunehmen. Nach gerade einmal 116 Metern liegen 1:33 Minuten zwischen ihm und Rehrl.

Terence Weber (GER) Der nächste Deutsche geht in die Spur und der sorgt für den nächsten richtig guten Sprung! Weber erwischt einen Topsprung und einen guten Aufwind, der ihn bis auf 129 Meter runterträgt. Durch die höheren Abzüge für den Wind geht es zwar nicht in Führung, aber auch Platz zwei dürfte ihn zufriedenstimmen.

Martin Fritz (AUT) Das kleine ÖSV-Paket schließt Martin Fritz ab. Der kann ein paar Meter mehr als Greiderer rausholen, verliert nach 120 Metern und 17er-Noten aber auch schon 47 Sekunden in Richtung Rehrl.

Lukas Greiderer (AUT) Lukas Greiderer wird als nächster Österreicher abgelassen. Im Flug hat er deutlich mehr zu tun als zuvor Rehrl und dann geht es für ihn bereits nach 118 Metern in Richtung Landung.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Lange darf es sich Mach allerdings nicht in der Leadersbox bequem machen. Franz-Josef Rehrl legt nach und nachdem auch bei ihm die Technik zusammenpasst, kann er die 126,5 Meter in den Schnee stellen. Mit 121,5 Punkten in der Endwertung kann er sich mit 15 Sekunden Vorsprung vor Mach schieben.

David Mach (GER) David Mach war gestern im provisorischen Durchgang gut dabei. Was kann er heute im Wettkampf abliefern? So einiges! An die Weite von Bjørnstad kam er nicht heran, musste er aber auch nicht. Durch das geringere Gate und weniger Aufwind reichen auch 123,5 Meter aus, um sich durch die Zusatzpunkte an die erste Position zu schieben.

Matteo Baud (FRA) Nach dem weiten Sprung von Bjørnstad geht die Jury auf Nummer sicher und es geht direkt mal zwei Luken nach unten. Daraus kann Matteo Baud einen guten Satz auf 118,5 Meter abliefern, der ihm für den Moment für ein Ergebnis in den Top Ten reichen wird.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad nutzt die guten Aufwindbedingungen aus und zieht seinen Sprung bis auf 129,5 Meter runter. Für einen sauberen Telemark gibt es obendrauf Topnoten und die Führung vor seinen Teamkollegen Tiller.

Akito Watabe (JPN) Ärger macht sich bei Akito Watabe breit. Mit 113,5 Metern bleibt auch er heute wieder hinter seinen eigentlichen Möglichkeiten zurück.

Ryota Yamamoto (JPN) Ryota Yamamoto hat in dieser Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und kann so nicht sein Maximum abliefern. Mit 120,5 Metern zeigt er jetzt wieder einen seiner besseren Sprünge, doch mit schon 25 Sekunden Rückstand dürfte auch bei ihm schon klar sein, dass es nicht das Ergebnis ganz vorne geben wird.

Wendelin Thannheimer (GER) Puh! Der Sprung war leider nichts. Wendelin Thannheimer vermasselt seine Absprungphase, ist viel zu steil am Schanzentisch und nachdem der Wind in hinbremst, geht es nur auf 106 Meter. Damit wird es wohl nur um ein paar Punkte gehen.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa ist derweil unter denen, für die es schon wieder viel zu früh in Richtung Schanze geht, um hier irgendwas ausrichten zu können.

Niklas Malacinski (USA) Niklas Malacinski kann keinen Übersprung auspacken, ganz unglücklich dürfte er nach 116,5 Metern aber nicht sein. Die Zusammenarbeit mit Norwegen macht sich für die US-Amerikaner langsam bezahlt und die Form auf der Schanze steigt langsam an.

Espen Andersen (NOR) Frust dürfte sich derweil bei Espen Andersen breitmachen. Er hat auf seiner Heimschanze mächtig zu tun und kann wieder nicht die Weite rausholen, die er sich erhofft hat. Die Enttäuschung ist ihm im Gesicht abzulesen und er verlässt fluchtartig den Schanzenauslauf.

Ben Loomis (USA) Der nächste US-Boy geht mit Ben Loomis in die Spur. Auch für ihn stimmt nicht alles zusammen, nach 119,5 Metern kommt aber durchaus ein Versuch raus, der im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Loomis wird heute auf ein solides Ergebnis hoffen dürfen.

Aaron Kostner (ITA) Wie schlägt sich Aaron Kostner auf der großen Schanze in Oslo? Sicherlich auch nicht wie erhofft. Mit 112 Metern wird er sich einmal mehr im hinteren Mittelfeld einordnen müssen.

Stephen Schumann (USA) Bei Stephen Schumann dürfte sich derweil Enttäuschung breitmachen. Zu viele technische Fehler schleichen sich in seinen Sprung ein und es kommen gerade einmal 100,5 Meter raus.

Simen Tiller (NOR) Da hat er noch einiges aus seinen Sprung gemacht! Tiller ist am Schanzentisch viel zu spät dran, kann das aber durch eine gute Flugposition ausgleichen und es geht dennoch bis auf 125 Meter hinunter. Tiller geht mit 21 Sekunden Vorsprung an die erste Position.

Kasper Moen Flatla (NOR) Kasper Moen Flatla zeigt den Daumen nach oben und zeigt an, dass er mit seinem Sprung zufrieden war. Mit 119 Metern aber muss auch er sich deutlich hinter Teamkollege Skoglund einfinden.

Raffaele Buzzi (ITA) Raffaele Buzzi kann da nicht mitgehen und bei ihm gilt es bereits bei 115 Metern die Latten in den Schnee zu setzen.

Andreas Skoglund (NOR) Jetzt aber gibt es den Führungswechsel! Andreas Skoglund kommt am Tisch sauber durch, leistet sich auch danach wenige Fehler und darf sich vor heimischer Kulisse über 122 Meter freuen. Damit schiebt er sich gleich einmal eine halbe Minute vor Obermeyr.

Vid Vrhovnik (SLO) Vid Vrhovnik hatte sich in der letzten Saison eine Auszeit genommen und muss sich entsprechend erst wieder zurückkämpfen. So langsam scheint er nach seiner Pause auch auf der Schanze wieder zurechtzukommen und mit 114 Metern kann er sich vorerst im vorderen Feld einreihen.

Marco Heinis (FRA) Marco Heinis ist als vorletzter Franzose an der Reihe. Auch er ist am Absprung nicht pünktlich dran, kämpft sich aber im Flug nach ganz ordentlich durch und setzt sich nach 117,5 Metern auf den dritten Platz der Zwischenwertung.

Arttu Mäkiaho (FIN) Für Arttu Mäkiaho ist der Sprung früher beendet. Das Timing am Schanzentisch geht sich nicht auf und auch der Übergang in die Flugphase wirkt noch verkrampft und passiv. Mit 109 Metern bleibt ihm nichts anders übrig, als sich im hinteren Feld einzuordnen.

Perttu Reponen (FIN) Bei Perttu Reponen geht es genau auf die gleiche Weite. Aufgrund von Abzügen in der Haltung und mehr Abzügen für den Wind, landet er allerdings nicht im Bereich von Sommerfeldt, sondern auf dem neunten Rang.

Tristan Sommerfeldt (GER) Tristan Sommerfeldt konnte - wie auch Terence Weber - nach Anreisestress durch den Flughafen-Streik in München gestern nicht starten und wird hoffen, dass der Provisorische Durchgang nicht zum Einsatz kommt, denn dann dürfte er nicht starten. Was kann er nach dem ganzen Stress jetzt von der Schanze bringen? Einen Satz auf 112,5 Meter, der derzeit für den fünften Platz reicht.

Fabio Obermeyr (AUT) Fabio Obermeyr ist für Mario Seidl in das Team der Österreicher gerutscht und zeigt mit einem soliden Sprung auf, der auf 118,5 Meter geht. Die Abzüge für den Wind halten sich in Grenzen und so reicht das so, um sich an die erste Position zu setzen.

Otto Niittykoski (FIN) Geknicktes Abwinken gibt es im Auslauf der Schanze auch durch Otto Niittykoski. Mit seinen 105 Metern hat auch er keine Möglichkeit, heute irgendwas zu reißen im Langlauf. Dafür sind die Abstände schon jetzt zu groß.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval erwischt das Timing am Schanzentisch auch nicht und dann landet auch der Athlet aus Tschechien bereits nach 100,5 Metern.

Maël Tyrode (FRA) Puh! Auch Maël Tyrode kann für kein positives Achtungszeichen im französischen Team sorgen. Der Youngster kommt viel zu steil vom Schanzentisch weg, wird dann durch den Wind gebremst und landet schon vor der 100-Meter-Marke.

Paul Walcher (AUT) Paul Walcher hat sich durch seine Erfolge bei der Junioren-WM das Startrecht im Weltcup erkämpft und es gilt für ihn vor allem Erfahrungen sammeln. Nach 109 Metern gibt es im Sprungdurchgang aber nicht das gewünschte Ergebnis. Walcher stampft frustriert aus dem Auslauf.

Gasper Brecl (SLO) Die Laune ist auch bei Gasper Brecl nicht die Beste. Er kommt auf den ersten Metern noch ordentlich in seine Flughaltung hinein, dann aber zieht er nicht voll durch und muss sich mit 113 Metern abspeisen lassen.

Antoine Gerard (FRA) Frankreich hat in dieser Saison enorm auf der Schanze zu kämpfen. Nach Blondeau ist auch Antoine Gerard überfordert auf dem großen Bakken in Oslo und mit gerade einmal 106 Metern wird es für ihn heute erneut nicht das gewünschte Ergebnis geben.

Grant Andrews (USA) Grant Andrews landet noch einen Meter früher und somit wird es auch für ihn heute wieder nur um die Plätze im hinteren Feld gehen.

Iacopo Bortolas (ITA) Iacopo Bortolas zeigt sich im Auslauf unzufrieden. Der Italiener bleibt mit 117 Metern etwas hinter seinen Erwartungen zurück und lässt zusätzlich durch eine unsaubere Landung viele Punkte in der Haltung liegen.

Kodai Kimura (JPN) Kodai Kimura hat mit diesem Weitenbereich nichts zu tun. Der Sprung wirkt sehr passiv, die Technik läuft nicht zusammen und mit 102 Metern gehört er zu denen, die sich weit hinten im Feld einfinden müssen.

Jiri Konvalinka (CZE) Im Probedurchgang war Jiri Konvalinka einer der stärksten Athleten mit einer einstelligen Startnummer. Kann er seine Form jetzt auch im Wettkampfsprung abliefern? Ja. Die 121 Meter werden sicher nicht reichen, um die Topleute unter Druck zu setzen, aber damit hat er durchaus Möglichkeiten, jetzt erst einmal für einige Zeit in der Leadersbox zu sitzen.

Yuya Yamamoto (JPN) Yuya Yamamoto darf da schon zufriedener sein. Mit 115,5 Metern zeigt er einen seiner besseren Sprünge in diesem Winter und kann sich vorerst an den zweiten Platz einfinden.

Gael Blondeau (FRA) Riesenfrust bei Gael Blondeau! Bei dem Franzosen passt in diesem Jahr einfach gar nichts zusammen und er hießt jetzt einfach, die Saison abhaken und sich ohne Stress auf 2025 vorzubereiten. Mit 96 Metern ist er abgeschlagen Letzter.

Matic Garbajs (SLO) Matic Garbajs kommt ordentlich in den ersten Flugteil hinein, dann aber geht ihm ein wenig die Technik flöten und nach 111 Metern muss auch er sich schon eine Minute hinter Solvik einfinden.

Marius Solvik (NOR) In der Probe ging es für Marius Solvik ordentlich, jetzt aber dürfte er nicht ganz zufrieden sein. Nachdem er das Timing oben am Tisch etwas verpasst, geht der Sprung bereits einige Meter früher als erhofft zu Ende. Mit 115 Metern übernimmt er aber dennoch erst einmal souverän die Führung.

Jens Dahlseide Kvamme (NOR) Wie passt es bei Jens Dahlseide Kvamme zusammen? So gar nicht! Schon nach dem Schanzentisch hat er große Probleme und auch die Landung fällt richtig wackelig aus, nachdem bei der Ausfahrt auch noch die Bindung aufgeht. Mit 102,5 Metern ist er da noch ganz gut weggekommen.

Jørgen Berget Storsveen (NOR) Jørgen Berget Storsveen aus der nationalen Gruppe ist es, der heute den Anfang macht. Bei Aufwinden liefert er einen Satz auf 104,5 Meter ab. Die ersten weiteren Sprünge kann man von Solvik und Konvalinka erwarten.

Riiber fliegt Konkurrenz davon Im gerade beendeten Probedurchgang macht Riiber noch einmal deutlich, dass der Sieg heute nur über ihn gehen wird. Der Dominator der Saison flog der Konkurrenz mit 137 Metern davon und lag fast 20 Punkte vor seinem ersten Verfolger Ilves. Gråbak folgte auf dem dritten Platz. Bester Österreicher war Franz-Josef Rehrl. Im deutschen Team konnte sich Vinzenz Geiger als Achter hervortun.

Das ÖSV-Aufgebot Gewohnt groß fällt auch das Team der Österreicher aus. Neben Lamparter und Stefan Rettengger, die heute wieder auf ein Podest hoffen können, erhoffen sich auch Thomas Rettenegger, Martin Fritz, Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer gute Ergebnisse. Mit dabei sind auch Paul Walcher und Fabio Obermeyr, der für den verletzten Mario Seidl ins Team rutscht.

Was geht für DSV-Team? Auch im deutschen Team gibt es am Holmenkollen einen Rückkehrer. Nachdem Johannes Rydzek auf den Weltcup in Lahti verzichten musste, ist der Routinier in Oslo wieder mit dabei und präsentierte sich von der Schanze am Freitag bereits mit guten Ergebnissen. Auch David Mach war gut dabei und könnte sich in eine gute Ausgangslage für den Langlauf bringen. Vinzenz Geiger, Wendelin Thannheimer, Manuel Faißt, Julian Schmid sowie Terence Weber und Tristan Sommerfeldt komplettieren das DSV-Aufgebot.

Riiber wieder dabei Nachdem Jarl Magnus Riiber in Lahti ausgesetzt hatte, ist der Norweger, der den Gesamtsieg bereits sicher hat, bei seinen heimischen Weltcups wieder am Anlauf und entsprechend dürfte der Weg heute wieder einmal nur über ihn gehen. Riiber war in den Trainingssprüngen wie gewohnt weit vorne dabei und verfügt auch über die nötige Laufform, um später über den zehn Kilometern mitzuhalten. Seine Hauptkonkurrenz kommt mit Jørgen Gråbak und Kristjan Ilves aus dem eigenen Lager sowie mit Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger aus dem Team der ÖSV-Athleten.

Volles Programm in Oslo Nachdem sich erst letzte Woche die Disziplinen Langlauf, Nordische Kombination und Skisprung in Lahti zusammenkamen, bestreiten sie auch am zweiten März-Wochenende wieder ihre Weltcups gemeinsam. Entsprechend ist der Tag lang und viele Wettkämpfe müssen in den nächsten untergebracht werden. Für die Nordischen Kombination geht es dadurch bereits früh in den Sprungdurchgang. Bereits um 9:30 Uhr wird gesprungen. Um 14:00 Uhr folgt dann der Langlauf der Männer.