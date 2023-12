Ski Langlauf | Tour de Ski | 31.12.2023 12:15 | Toblach (ITA) 10km klassisch

Nadine Fähndrich hat in ihrer Paradedisziplin Sprint einen guten Auftakt in die Tour de Ski 2023 hingelegt und als Vierte mächtig Bonussekunden eingestrichen. Sie geht heute mit der Nummer 60 ins Rennen. Neben ihr starten heute auch Nadja Kälin (3), Anja Weber (6), Giuliana Werro (47), Desiree Steiner (53), Lea Fischer (64) und Alina Meier (67) für die Schweiz.

Teresa Stadlober ist im österreichischen Team mal wieder als Einzelkämpferin unterwegs. Die 30-Jährige kam zuletzt mmer besser in Schwung und verpasste beim Skiathlon in Trondheim einen Podestplatz als Vierte nur um Haaresbreite. Das diesjährige Tour-Programm mit vielen fordernden Distanzrennen kommt Stadlober, die es im Sprint nicht unter die Top 30 schaffte, entgegen. "Ich fühle mich fit und freue mich richtig auf die Tour. Dieses Event gefällt und liegt mir einfach und ich kann mich dafür immer super motivieren", so die Salzburgerin.

Carl weiter gut in Form

Victoria Carl hat nach ihrem sensationellen Weltcuperfolg in Trondheim auch in Toblach einen guten Start hingelegt und im Sprint das Halbfinale erreicht. Durch ihren zwölften Platz konnte die 28-Jährige gleich mal ein paar Bonussekunden für die Gesamtwertung verbuchen. Heute ist Carl sicher noch stärker einzuschätzen als im Sprint, zumal sie eben über die zehn Kilometer klassisch zuletzt in Trondheim so überragt hatte. Coletta Rydzek war im Spring sogar starke Siebte geworden, dürfte heute aber nicht so gute Aussichten haben wie ihre Teamkollegin.