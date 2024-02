Biathlon | WM | 11.02.2024 14:30 | 10km Verfolgung

Das Aufgebot aus Österreich

Anna Gandler war im Sprint die beste Österreicherin und kann so mit Startnummer 11 und 1:19 Minuten Rückstand starten. In Hochfilzen konnte sie ihr bestes Verfolgungsergebnis mit Rang zehn einlaufen. Das könnte auch heute wieder möglich sein, wenn sie am Stand sauber bleibt und gut mitlaufen kann.

Tamara Steiner ist mit Nummer 13 nur kurz dahinter dran. Sie konnte sich in den bereits gelaufenen Verfolgungen im Vergleich zum Sprint aber nicht deutlich verbessern. Ihr fehlt es dafür doch noch etwas an der Geschwindigkeit.

Vergleichsweise spät (34) ist Lisa Theresa Hauser an der Reihe. Sie kam bisher noch nicht so richtig in Fahrt. Dementsprechend dürfte es auch für sie darum gehen, so weit wie möglich vorne zu bleiben.

Anna Juppe ist als letzte Österreicherin dran. Sie hat schon gezeigt, dass sie ihre Sprintergebnisse in der Verfolgung verbessern kann. Es könnte, wenn alles passt, für sie für die Top 30 reichen.