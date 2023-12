Biathlon | Östersund | 03.12.2023 14:00 | 10km Verfolgung

Großartige Schießergebnisse Es ist ein bärenstarkes Schießen von allen. Einzig Elvira Öberg lässt eine Scheibe stehen, sodass sie in die Strafrunde abbiegen muss. Sie ist aber eine starke Läuferin und kann dies grundsätzlich auf einer Runde wieder kompensieren. Alle anderen laufen geschlossen zur nächsten Runde weiter. Preuß leistet die Führungsarbeit.

Zweites Schießen Für das zweite Schießen hat sich Franziska Preuß an Ingrid Landmark Tandrevold vorbeigeschoben und legt sich auf die erste Matte ab. Ein weiteres Mal wird im Liegen geschossen. Bleibt die Gruppe so eng beisammen?

Führungsgruppe Zum ersten Mal ist eine Norwegerin im Führung. Ingrid Landmark Tandrevold zieht an Jeanmonnot vorbei und bestimmt das Tempo. Mittlerweile ist es eine Sechsergruppe vorne, zu der noch Elvira Öberg aufschließen konnte. Die Gruppe hat einen recht komfortablen Vorsprung vor Lisa Vittozzi, die als Siebte 33.2 Sekunden zurückliegt.

Ws macht der Rest? Wie sieht es bei den weiteren deutschprachigen Athletinnen aus? Janina Hettich-Walz behält die weiße Weste un kämpft sich von 19 auf Platz zehn vor. Auch Lena Häcki-Groß legt alle Scheiben um und verringert ihren Rückstand auf nicht mehr ganz 35 Sekunden. Lisa Theresa Hauser ist und bleibt die beste Österreicherin, auch wenn sie eine Strafrunde hinnehmen muss.

Die neue Reihenfolge Liegen macht Lou Jeanmonnot niemand etwas vor. Sie trifft alle Scheiben, sodass sie die Führung behalten wird. Allerdings hat sich ihr Vorsprung deutlich verkleinert. Franziska Preuß schießt schnell und makelos und geht vier Sekunden hinter der Französin zurück auf die zweite Runde. Sie hat Arnekleiv, Tandrevold und auch Voigt im Schlepptau, die alle fehlerfrei geblieben sind. Karoline Offigstad Knotten lässt dagegen gleich zwei Scheiben stehen und verliert den Anschluss.

Das erste Schießen So langsam aber sicher biegen die ersten Athletinnen zum ersten Mal in Richtung Schießstand ein. Lou Jeanmonnot kann das Schießen von vorne bestreiten. Ihre fünf Verfolgerinnen spürt sie aber schon im Nacken. Wer kommt fehlerfrei durch?

Jeanmonnot hält Vorsprung Bei - 12 Grad Lufttemperatur ist es weiterhin knackig kalt in Schweden, aber im Vergleich zu den anderen Tag kann man schon fast von einem milden Tag sprechen. Lou Jeanmonnot vergrößert ihren Vorsprung nach 800 Metern um fast vier Sekunden. Dahinter haben sich die beiden Deutschen sowie die drei Norwegerinnen mit Arnekleiv, Offigstatt Knotten und Tandrevold zu einer Verfolgergruppe zusammen getan.

Nur 49 Biathletinnen Insgesamt 60 Sportlerinnen haben sich aus dem Sprint für die Verfolgung qualifiziert. Ganze elf davon mussten für das Rennen zurückziehen, sodass heute nur 48 Läuferinnen die Verfolgung der führenden Französin Lou Jeanmonnot bestreiten.

Verfolgung ist gestartet! Der Startschuss ist gefallen und los geht es. Lou Jeanmonnot sprintet aus dem Startblock hinaus und kann nun neun Sekunden richtig Gas geben, ehe mit Karoline Offigstad Knotten die erste Verfolgerin auf die Strecke darf. Weitere neun Sekunden später geht es für Juni Arnekleiv und Franziska Preuß zeitgleich los. Damit sind beide gelben Trikots früh auf der Strecke zu finden.

Zwei Athletinnen in gelb Dazu gibt es bei diesem Rennen eine weitere Besonderheit. Nicht nur Franziska Preuß kommt in den Geschmack das gelbe Trikot zu tragen, sondern auch die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten. Beide sind punktlich in der Wertung zu finden, dazu erreichten beide einen 2. sowie einen 4. Platz. Daher dürfen beide Frauen heute in gelb auf die Strecke gehen.

Österreichisches Quartett Ähnlich gestaltet sich das Bild bei den österreichischen Athletinnen. Lisa Theresa Hauser ist als 22. mit einem Rückstand von 1:06 Minute am besten platziert. 33 Sekunden später nimmt ihre Teamkollegin Tamara Steiner das Rennen auf. Weiter hintem im Feld wollen sich noch Anna Gandler (45.) sowie Katarina Oberthaler (50.) der Verfolgung stellen und, wenn möglich, mit einer Verbesserung ins Ziel gelangen.

Nur drei Schweizerinnen am Start Auch die Schweizerinnen können nicht in voller Besetzung an den Start gehen. Obwohl sich sowohl Amy Baserga als auch Lea Meier für den Wettkampf qualifiziert haben, müssen sie auf einen Start verzichten. Dafür will Lena Häcki-Groß von Platz 15 nach vorne stürmen. Mit 50 Sekunden Rückstand ist insbesondere in Richtung eines weiteren Top-Ten-Ergebnis noch alles möglich. Dazu gesellen sich die Schwester Elisa und Aita Gasparin, die mit den Startnummern 27 und 34 eng beieinander sind.

Preuß in Gelb - Kebinger krankheitsbedingt raus Bei den deutschen Frauen muss Hanna Kebinger krankheitsbedingt auf einen Start verzichten. "Bei den herrschenden tiefen Temperaturen wollen wir eine Verschlimmerung der Symptomatik vermeiden, um die Wettkämpfe nächste Woche in Hochfilzen nicht zu gefährden", sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld. Dennoch ruhen große Hoffnungen auf den deutschen Starterinnen. Allen voran wird die Rückkehrerin Franziska Preuß als Vierte und dazu im gelben Trikot am Start stehen. Zeitgleich mit der Norwegerin Arnekleiv nimmt sie nach 18 Sekunden die Verfolgung der Französin Jeanmonnot auf. Nur zwei Sekunden später folgt Vanessa Voigt. Als 19. geht Janina Hettich-Walz auf die Strecke, die ihren Rückstand von 57 Sekunden minimieren will. Die junge Selina Grotian folgt als 21. Den deutschen Verfolgungskader perfekt macht Sophia Schneider, die als 41. schon beinahe zwei Minuten warten muss, bis sie den Wettkampf aufnehmen darf.