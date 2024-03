Biathlon | Oslo | 01.03.2024 15:30 | 20km Einzel

Was macht Vetle Sjåstad Christiansen? Der Norweger startet bedächtig in sein letztes Schießen und verfehlt einen Schuss. Damit dürfte mit Laegreid der Sieger feststehen. Für Christiansen geht es im Kampf mit Tarje Bø und Perrot um das Podium.

Jacquelin und Bø lassen Tür offen

Emilien Jacquelin lässt beim dritten Schießen die letzte Scheibe stehen und verliert dadurch die Führung an Tarje Bø. Dieser will es beim letzten Anschlag wissen und feuert die Patronen nur so raus. Vor dem letzten Schuss hält er jedoch kurz inne und verfehlt die Scheibe. Damit könnte er den Sieg verschossen haben, zumal einige Landsleute stark unterwegs sind. So wie Christiansen, der zum zweiten Mal fehlerfrei bleibt.