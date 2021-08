Wiesbaden holt Iredale

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich wenige Tage vor Ende des Transferfensters noch mal verstärkt: Der Australier John Iredale unterschreibt leihweise für eine Saison.

Ein "echter Allround-Stürmer" sei Wiesbadens Neuzugang John Iredale, erklärte der sportliche Leiter des SVWW, Paul Fernie. "Er hat die technischen Qualitäten und die Abschlussstärke, die man als Stürmer benötigt." Auf Leihbasis wechselt der Australier, der erst in diesem Sommer beim SC Paderborn einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb, bis zum Saisonende vom Zweitligisten zu den Rot-Schwarzen. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

"Ich habe viel Gutes über den SVWW gehört und bin sehr froh, dass der Wechsel jetzt möglich war", wird der 22-Jährige, der unter anderem schon für die Jugendmannschaften des niederländischen Erstligisten SC Heerenveen aktiv war, zitiert. In Deutschland wusste Iredale beim VfL Wolfsburg II zu überzeugen. Die laut Fernie "beeindruckenden" Leistungen von 14 Treffern und vier Assists in 21 Spielen in der Regionalliga Nord dürften die Verantwortlichen beim Drittligisten wohl überzeugt haben.

Ob Iredale bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Zug kommt, bleibt unklar. Dann trifft der aktuelle Spitzenreiter der 3. Liga auf den 1. FC Magdeburg.