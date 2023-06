Wiedervereint mit Messi: Busquets schließt sich Inter Miami an

Der Abschied von Sergio Busquets (34) aus Barcelona stand bereits seit Wochen fest, nun hat der Spanier seinen neuen Klub gefunden. Bei Inter Miami kommt es zum Wiedersehen mit Lionel Messi.

18 Jahre lang trug Sergio Busquets das Trikot des FC Barcelona, Ende Mai absolvierte er schließlich seine letzten Minuten für die Blaugrana. Mit dem Ende einer Ära in Spanien kommt es nun jedoch in den USA zur Renaissance einer langjährigen Partnerschaft. Der 34-Jährige folgt seinem Freund und ehemaligen Mitspieler Lionel Messi zu Inter Miami in die MLS.

Über ein Jahrzehnt an der Seite von Messi

In insgesamt 567 Partien standen Messi und der defensivstarke Mittelfmann gemeinsam für die Katalanen auf dem Platz. Alleine in der Champions League brachten es Barças Legenden auf 108 gemeinsame Einsätze. Dass es rund zwei Jahre nach Messis Abgang aus Barcelona in Richtung Paris zu weiteren Auftritten des Duos kommen würde, galt derweil lange Zeit als unklar. Immer wieder wurde Busquets, der die Katalanen in den letzten zwei Spielzeiten als Stammkapitän aufs Feld geführt hatte, mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Neue Herausforderung in den USA

Nun aber soll der ehemalige spanische Nationalspieler seine Erfahrung in der US-amerikanischen MLS zur Geltung bringen. Wie es auch schon bei Lionel Messi der Fall war, muss der Klub aus Florida, zu dessen Besitzern unter anderem Ex-Profi David Beckham zählt, für den Routinier keine Ablöse zahlen. Busquets auslaufender Vertrag in Barcelona war nicht verlängert worden, weshalb sich der gebürtige Katalane nach insgesamt 722 Spielen für Barça auf die Suche nach einer neue Herausforderung begeben musste.

In seiner Zeit beim FC Barcelona feierte der 1,89 Meter große defensive Mittelfeldspieler etliche Erfolge, gewann unter anderem dreimal die Champions League sowie neunmal die Spanische Meisterschaft. Mit der spanischen Nationalmannschaft gelang Busquets 2010 außerdem der Triumph bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, zwei Jahre später folgte dann der Europameistertitel in Polen und der Ukraine.