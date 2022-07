Wiedersehen mit Dabrowski: Essen holt Ennali aus Hannover

Rot-Weiss Essen hat sich auf dem Flügel verstärkt. Vom Zweitligisten Hannover 96 wechselt Lawrence Ennali an die Hafenstraße.

Der 20-jährige Flügelspieler kommt auf Leihbasis von den Niedersachsen und trifft in Essen auf Christoph Dabrowski, unter dem er vergangene Saison bei 96 trainierte. Ennali reiste bereits am Freitag ins Essener Trainingslager nach Wesendorf.

"Ich kenne Lawrence sehr gut und weiß um seine Stärken. Er ist ein sehr schneller und dribbelstarker Spieler, der uns im Offensivbereich noch mehr Optionen gibt", verriet Dabrowski in der offiziellen RWE-Mitteilung zum Transfer. Mit seinen erst 20 Jahren habe Ennali "aber natürlich auch noch viel Potenzial. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm und glaube fest daran, dass er uns weiterhelfen wird", so Dabrowski weiter.

"Sehr spannender Spieler"

Sportdirektor Jörn Nowak gab zudem an, dass sich das Leihgeschäft auch deshalb ergeben habe, weil Ennali "aufgrund der starken Konkurrenz" in Hannover nicht so häufig zum Einsatz kam. Er sei "ein sehr spannender Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit ideal in unsere Offensive passt".

Der gebürtige Berliner Ennali durchlief die Jugendmannschaften von Hertha BSC, TeBe und Viktoria Berlin, ehe es ihn in der U 17 zum FC Schalke 04 zog. Nach zwei Jahren in Gelsenkirchen wechselte der Rechtsfuß nach Hannover und spielte dort für die U 19, die U 23 sowie die Profimannschaft - in der vergangenen Spielzeit bestritt er 15 Partien in der Regionalliga Nord sowie acht in der 2. Bundesliga.

"Ich bin total glücklich, bei RWE zu sein und freue mich darauf, wieder mit Christoph Dabrowski zusammenzuarbeiten", sagte Ennali bei seinem Dienstantritt für RWE.

Die Essener starten am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger SV Elversberg in ihr erstes Drittliga-Jahr. Davor stehen noch Tests gegen Eintracht Braunschweig und Alemannia Aachen an.