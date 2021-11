Wieder Muskelfaserriss: Olmo und Leipzig zahlen einen hohen Preis

Dani Olmo fehlt RB Leipzig wegen eines erneuten Muskelfaserrisses im Oberschenkel bis zum Jahresende. Dies bestätigte der Klub nach einer MRT-Untersuchung am Montag.

Der Offensiv-Allrounder hatte sich die Blessur vor dem Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim zugezogen, weshalb er bei der 0:2-Niederlage am Samstag zwar auf der Bank saß, aber nicht zum Einsatz gekommen war. Erst im September fehlte Olmo den Sachsen wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel wochenlang, diesmal zog er sich die Blessur im linken Bein zu.

Der Verdacht drängt sich geradezu auf, dass Olmo und sein Arbeitgeber gerade einen hohen Preis für eine Sonder-Konstellation im Sommer bezahlen. Damals hatte RB dem Herzenschwunsch des Spielers nachgegeben und zugestimmt, dass Olmo nach dem EM-Turnier auch noch bei den Olympischen Spielen in Japan sein Land vertreten durfte. Olmo bestritt daraufhin fünf Partien bei der Europameisterschaft bis zum Halbfinal-Aus gegen Italien. Danach war er in allen sechs Olympia-Spielen im Einsatz, im Finale scheiterten die Spanier gegen Brasilien mit 1:2 nach Verlängerung.

Neben Olmo fehlen RB auch Poulsen und Co.

Als Olmo nach Leipzig zurückkehrte, wirkte er ausgemergelt, überspielt und platt. Es folgte ein Kaltstart mit drei sieglosen Einsätzen binnen einer Woche gegen den FC Bayern (1:4), Manchester City (3:6) und den 1. FC Köln (1:1), in dieser Partie zog er sich die erste Muskelverletzung zu. Nach gut fünfwöchiger Zwangspause versuchte RB-Trainer Jesse Marsch, den Genesenen mit Kurzeinsätzen gegen Frankfurt (1 Minute), Paris (16) und Dortmund (6) wieder heranzuführen. Während der anschließenden Länderspielpause war Olmo nach dem 33-Minuten-Einsatz gegen Griechenland im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden fast bis zum Schlusspfiff auf dem Platz, bereitete da den 1:0-Siegtreffer vor.

Jetzt also der erneute Rückschlag: Gerade mal sechs Pflichtspieleinsätze ohne Torerfolg und mit nur einem Assist lautet seine mickrige Hinrunden-Bilanz.

Fürs Champions-League-Gruppenspiel bei Club Brügge am Mittwoch fallen auch die verletzten Yussuf Poulsen und Marcel Halstenberg sowie der gelb-gesperrte Tyler Adams aus. Fraglich sind zudem drei andere Profis: Dominik Szoboszlai, der in Hoffenheim umgeknickt war, trainierte am Montag wie auch Amadou Haidara, den ebenfalls Sprunggelenksprobleme plagen, nur individuell. Auch der von einer Erkältung genesene Mohamed Simakan übte nur eingeschränkt. Dagegen hat Konrad Laimer seine Adduktorenbeschwerden offenbar auskuriert, der Österreicher absolvierte das volle Mannschaftstraining.